«Захід-2017»: Лукашенко балансує між співпрацею з Росією та суверенітетом Білорусі (світова преса)

Американський часопис The National Interest розмірковує над тим, що про відносини Росії та Білорусі говорять спільні військові навчання цих країн «Захід-2017». Видання The Wall Street Journal пише про проблему корупції в Україні. Російський опозиціонер та відомий критик Кремля Михайло Ходорковський пояснює в статті для The New York Times, що існує значно більша проблема, ніж президент Росії Володимир Путін.

Американський часопис The National Interest розмірковує над тим, що про відносини Росії та Білорусі говорять спільні військові навчання цих двох країн. Автори статті Брюс МакКлінток та Біл’яна Лілі зазначають, що «маленька та горда» Білорусь має тривалі стосунки із Москвою.

Білорусь бачить у Росії свого основного стратегічного військового партнера і вже багато років співпрацює з нею у військовій сфері, йдеться у статті. Більш того, дві країни пов’язують і тісні економічні відносини, які Росія час від часу використовує як важіль впливу на Білорусь. Між двома країнами також є і сильний соціальний зв’язок – більшість білорусів розмовляють удома російською мовою, пише видання.

Але, незважаючи на це, «Лукашенко намагається зберегти точний баланс між тісним співробітництвом з Росією та збереженням суверенітету Білорусі». «І ця політика сприяла зростаючому розриву між двома народами. Протягом багатьох років Лукашенко дотримувався багатовекторної зовнішньої політики, намагаючись побудувати відносини і з іншими націями, крім Росії», – зауважують автори. Та анексія українського Криму Росією у 2014 році стала новим приводом для занепокоєння Білорусі, зазначається у статті.

На «Захід-2017» Білорусь запросила міжнародних спостерігачів, що може відбити бажання Путіна залишати свою військову техніку та солдатів на території Білорусі після завершення навчань.

Автори також зауважують, що Мінськ «обережно підкреслює відмінність Білорусі, щоб зміцнити свою національну ідентичність, коли Кремль заявляє про те, що Білорусь є частиною «русского мира». При цьому країна надає перевагу білоруській мові як національній, але при цьому намагається уникнути будь-яких кроків, пов’язаних із мовним питанням, які могли б розсердити Росію, йдеться у статті.

Під час проведення військових навчань Заходу необхідно уважно стежити за тим, наскільки тісно інтегровані сили Росії та Білорусі, зауважують автори. Навіть після навчань Білорусь вважатиме Росію своїм основним партнером, а «будь-які зміни у їхніх відносинах, імовірно, відбуватимуться тонко і поступово».



Американське видання The Wall Street Journal пише про проблему корупції в Україні. Автор статті Джеймс Марсон зазначає, що поштовх західних країн для запровадження реформ в Україні поглиблює розділ всередині уряду.

Наприклад, повідомляє автор, деякі чиновники закликають до звільнення міністра фінансів України Олександра Данилюка, який «намагається послабити вплив держави на економіку та переглянути неефективні державні сектори», що суперечить їхнім інтересам. Сам Данилюк сказав, що така реакція не є несподіванкою, адже мова йде про зміну старої системи та правил, «які чинять спротив у відповідь». Та суперечки всередині уряду викликають занепокоєння у західних країнах, йдеться у статті.

«Західні прихильники України високо оцінили економічні та урядові зміни в державі від початку правління нового уряду в 2014 році, але останніми місяцями вони стали більш критичними через те, що прогрес запровадження реформ в Україні уповільнився», – йдеться у статті.

У серпні посол США в Україні Марі Йованович зазначила, що «Україні необхідно продовжувати агресивно рухатись вперед, щоб зміцнити верховенство права та обмежити вплив зацікавлених (приватних) інтересів», мовиться у статті.

Міжнародний валютний фонд вже позичив Україні мільярди доларів в обмін на заходи з посилення державних фінансів, та все одно багато з вимог організації, такі як приватизація чи створення земельного ринку, призводять до опору з боку деяких українських законодавців, які вважають, що зміни лише принесуть користь незначній кількості осіб, зазначає Марсон.

Та Данилюк – не єдиний, на якого наразі намагаються тиснути. Активісти та чиновники, які висвітлюють проблеми корупції, також скаржаться на переслідування, йдеться у статті.



Російський опозиціонер та відомий критик Кремля Михайло Ходорковський пояснює в статті для американського видання The New York Times, що існує значно більша проблема, ніж президент Росії Володимир Путін.

Автор звертає увагу на те, що авторитарний режим у Росії має значні наслідки як для її сусідів, так і для всього світу, мовиться у статті.

«Досі обтяжений менталітетом «оточеної фортеці», Кремль переслідує зовнішню політику, спрямовану на досягнення «балансу сил» між Москвою та Заходом. Ця застаріла стратегія створює істерію для військового авантюризму, який загрожує всій планеті. Прокремлівські пропагандисти, такі як відомий телеведучий Дмитро Кисельов, навіть натякнули, що «агресивна поведінка» з боку США може підштовхнути Росію до ядерної реакції», – зазначає автор.

У таких умовах зовсім не дивно, що Кремль використовує «дезінформацію та інші брудні трюки у західних країнах для того, щоб підірвати віру в демократичні системи», наголошує Ходорковський. Адже російські лідери переконані у тому, що демократія є загрозою їхній авторитарній системі, мовиться у статті.

Як демократ сам Ходорковський відкидає аргументи про те, що така велика держава, як Росія, не може бути демократичною. Він зазначає, що більшість росіян ніколи не мали досвіду з демократичними інститутами, а ті, хто переїжджає за кордон, добре адаптуються до нових демократичних умов, адже вони стають свідками того, як демократія дозволяє суспільствам процвітати. І, незважаючи на недосконале розуміння демократичних практик, в Росії все ж таки існує величезна кількість громадських організацій, які захищають цивільні права людей, йдеться у статті.

Коли народ Росії зрозуміє свою силу, він почне створювати культуру та інституції, які підтримуватимуть його, зауважує Ходорковський. Він наголошує, що тільки народ в змозі прокладати свій власний шлях, і Захід замість нього цього не зробить.