Закони на боці «Нафтогазу», а підприємства лишаються крайніми – віце-президент «Укртеплокомуненерго»

Головною проблемою опалювального сезону віце-президент «Укртеплокомуненерго» Сергій Дунайло називає заборгованість підприємств-теплопостачальників перед НАК «Нафтогаз» за спожиті енергоносії. Причина, на його думку – в недосконалому законодавстві. З представником галузі згодна і народний депутат Альона Бабак. Однак запевняє, що новий закон, який дозволить реструктурувати заборгованість підпримєств, вже на підході.

Віце-президент асоціації «Укртеплокомуненерго» Сергій Дунайло звертає увагу на те, що комунальні підприємства починають готуватись до опалювального сезону одразу після закінчення попереднього, але деякі проблеми з року в рік залишаються невирішеними.

Серед таких проблем він називає заборгованість підприємств перед НАК «Нафтогаз», причина якої почасти лежить в недосконалій нормативній базі: наприклад, постановах Кабінету міністрів № 217 (щодо розподілу коштів за опалення), № 187 (про обов’язки суб’єктів ринку природного газу) та № 357 (щодо затвердження Примірного договору про постачання природного газу виробникам теплової енергії).

Кошти за спожиту теплову енергію не отримують підприємства, вони поступають на спеціальні рахунки, а звідти… на НАК «Нафтогаз»

«Всі ці постанови містять однобокі положення, вони стосуються пріоритетів саме в сторону НАК «Нафтогаз», а підприємства теплокомуненерго лишаються крайніми. Приклад найпростіший – 217-а постанова: кошти за спожиту теплову енергію не отримують підприємства, вони поступають на спеціальні рахунки, а звідти розщеплюються відповідно до алгоритмів… на НАК «Нафтогаз», – стверджує Дунайло.

До заборгованості підприємств-теплопостачальників перед монополістом додаються й інші негаразди: наприклад, борги із заробітних плат перед власними працівниками і те, що деякі населені пункти не можуть надати «Натфогазу» фінансові гарантії щодо сплати заборгованостей згідно із графіком реструктуризації, продовжує представник асоціації і наводить приклад міста Каховка, що на Херсонщині.

«Тричі сесія відмовляла підприємству в наданні фінансових гарантій щодо забезпечення погашення заборгованості за спожитий природний газ, таким чином спонукає компанію сплачувати не тільки борг, а й штрафні санкції, які за законом № 1730 повинні бути списані», – нарікає він.

Тим не менш, запевняє енергетик, теплові підприємства до опалювального сезону готові, і, якщо «Нафтогаз» надасть паливо – тепло в оселях буде.

Зараз навіть заможні люди можуть отримати субсидію – Ніцович

Народний депутат від «Самопомочі» та заступниця голови парламентського комітету з питань будівництва, містобудування та ЖКГ Альона Бабак згадує, що закон про врегулювання заборгованості підприємств, що займаються теплопосточанням, водопостачанням та водовідведенням, приймали минулого року саме для того, щоб реструктуризувати заборгованість та захистити підприємства від штрафних санкцій за несвоєчасну сплату. Але «Нафтогаз» погасив старі заборгованості за рахунок компенсації за субсидії, а за останній рік виникла нова заборгованість.

«Нафтогаз» ту заборгованість, що мала бути реструктуризована, погасив за рахунок субсидій, і створилась ситуація, що у підприємств виникли нові борги за цей опалювальний сезон

«Там (у законі – ред.) була зафіксована заборгованість, яка підлягала реструктуризації, станом на 1 липня 2016 року. Протягом минулого року величезна сума – майже 60 мільярдів субсидій – пішла фактично на розрахунки «Нафтогазу». «Нафтогаз» ту заборгованість, що мала бути реструктуризована, погасив за рахунок субсидій, і створилась ситуація, що у підприємств виникли нові борги за цей опалювальний сезон», – пояснила депутатка в ефірі «Ранкової Свободи».

Тепер Верховна Рада мусить ухвалити новий закон, який зафіксує заборгованість з початку поточного опалювального сезону. За словами Бабак, наразі він знаходиться на етапі погодження з Міністерством регіонального розвитку. Крім того, коштів, закладених в бюджеті на компенсацію субсидій, не вистачить до кінця року, впевнена вона.

Ще 20 із чимось мільярдів нам потрібно на субсидії, яких в бюджеті немає

«Якщо з початку минулого року ми використали 47 мільярдів – це січень, лютий, березень і частина квітня – то зараз маємо ще так само частину жовтня, листопад і грудень, тобто два з половиною місяці. Це як мінімум половина від тих 47 мільярдів, які використали за минулий період. Ще 20 із чимось мільярдів нам потрібно на субсидії, яких в бюджеті немає», – каже депутатка. Таким чином, за оцінками Бабак, парламенту доводиться в ручному режимі вирішувати проблеми, пов’язані з неадекватним бюджетуванням.

Одним з нововведень, які пропонує Кабінет міністрів, є створення єдиного реєстру отримувачів соціальної допомоги, заявляє керівник програм «Діксі Груп» Роман Ніцович. Експерт вважає, що це допоможе перевіряти чи дійсно особи, яким нарахована субсидія можуть претендувати на неї. Він припускає, що і в подальшому уряд буде видавати постанови, які будуть порядок розрахунків, виплати боргів та інші.

Є факти, що навіть заможні люди можуть документально отримати субсидію

«Є факти, доведені нашими колегами, про те, що зараз навіть заможні люди можуть документально отримати субсидію. І немає механізму, щоб перевірити чи дійсно вони претендують на неї», – нарікає він.

Альона Бабак вважає, що створення такого реєстру є кроком на шляху до того, щоб монетизувати субсидії і виплачувати їх грошима конкретним людям, які їх потребують.

«Це питання того, щоб, маючи єдиний реєстр, який буде зв’язаний із банківською системою через казначейство України, були перерахунки людям на їхні соціальні рахунки, щоб субсидії були повністю монетизовані», – стверджує депутатка.

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