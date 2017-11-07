«Дорогий брат» Кадирова і ще десять заарештованих принців. Що відбувається в Саудівській Аравії?

Одинадцятьох саудівських принців, чотирьох чинних міністрів і десятки колишніх чиновників замкнули минулими вихідними в п'ятизірковому готелі – тепер це їхня в'язниця. Принців та інших високопоставлених осіб затримали за звинуваченням у відмиванні грошей, розтраті, хабарництві, використанні службового становища, вимаганні та корупції.

Королівські суперечки в Саудівській Аравії насправді не такі далекі, як здаються. Скандали в цьому монаршому сімействі впливають на ціну нафти приблизно так само, як війна в Перській затоці: так дорого, як зараз, нафта не коштувала вже два роки, і на зліт цін вплинули саме арешти принців, вважають аналітики агентства Bloomberg.

У засновника Саудівської Аравії короля Аль Сауда було 46 синів від 12 офіційних дружин. Відтоді країною по черзі правили сини засновника династії саудівської монархії – брат за братом, – аж поки один з них (нинішній король Салман, якому вже за вісімдесят) вирішив порушити традицію і зробити своїм спадкоємцем не брата, а сина – молодого принца Моххамеда бін Салмана. За місцевими політичними мірками він молодий, йому лише 32 роки. Але для країни, в якій 70 відсотків населення молодше за 30 років, це швидше благо.

Вдень у суботу король Салман своїм указом створив антикорупційний комітет, а в ніч на неділю майбутній король Моххамед бін Салман, який ніби навмисно цей антикорупційний комітет очолив, наказав заарештувати багатьох своїх конкурентів та прихильних до них чиновників. Щоб вони не втекли, в аеропорту Ер-Ріяда заборонили вильоти приватних джетів. У столиці Саудівської Аравії, щоб не заважали, евакуювали персонал готелю Ritz-Carlton (там, в номерах п'ятизіркового готелю і перебувають ув'язнені молодим крон-принцом звинувачені в корупції родичі).

Серед заарештованих – найбагатша людина королівства аль-Валід бін Таляль – брат короля Салмана, дядько Моххамеда бін Салмана. Аль-Валід бін Таляль із 17 мільярдами доларів займає 45 місце серед найбагатших людей світу: він найбільший приватний власник акцій інвестиційної компанії Citigroup, вкладає гроші в Голлівуд, Apple і Twitter, критикує Дональда Трампа.

Тепер кажуть, що молодий принц відбере у багатого принца, як в казці, половину його статків, і буде правити. Вони обидва обіцяли дещо пом'якшити режим, додати прав жінкам і потроху дозволити усім різні західні задоволення. Рухатися від ваххабізму в бік помірного ісламу.

А на півночі від Саудівської Аравії є республіка Чечня. У ній править Рамзан Кадиров, який нещодавно приймав нині ув'язненого аль-Валід бін Таляля і називав його своїм «братом».

«Дорогому брату» Кадиров показував макет хмарочоса, який повинен здійнятися в Грозному за саудівські гроші, і усіляко демонстрував гостинність, але тепер поки про нього нічого не пише. Справа іноземна, дипломатична, тим паче, що новий принц збирається воювати з Іраном, який ніби союзник начальника Кадирова в Москві.

У Москві теж є президент, якого деякі люблять називати царем, а навколо нього багаті друзі, які немов принци. І деякі люблять приїжджати до Чечні, дивитися на макети хмарочосів, які будують на гроші з Москви. Їх Кадиров так само називає «братами». Але якщо щось у них піде не так, чи напише про них Instagram Кадирова?

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