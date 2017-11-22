Радіо Свобода Daily: «ребрендинг» десантників у четверту річницю Євромайдану

«Переворот» в угрупованні «ЛНР»?

Протягом вівторка в окупованому Луганську відбувалися не до кінця зрозумілі події. У частинах міста патрулювали озброєні люди. За повідомленнями, йдеться про конфлікт між ватажком угруповання «ЛНР» Ігорем Плотницьким і «міністром внутрішніх справ» у цьому угрупованні Ігорем Корнетом, що почався напередодні. Від імені першого повідомили про усунення другого з посади, від імені другого запевнили, що все лишається по-старому. Конфлікт призвів до протистояння зі зброєю. Речник МВС України Артем Шевченко повідомив, що в результаті Ігор Плотницький виїхав до Росії.

4 роки Євромайдану

На майдані Незалежності знову було людно. Цього року люди зібрались з вимогою від влади звіту про розслідування злочинів проти учасників Майдану, а також покарання винних у скоєнні цих злочинів. Учасники акції встановили два туристичні намети, силовики намагалися перешкодити цьому, сталася штовханина. Проте згодом правоохоронці відійшли від місця встановлення наметів. За розвитком ситуації, як і чотири роки тому, спостерігали наші журналісти, які вели пряму трансляцію.

І як без спогадів?

До річниці початку Революції гідності двоє стрімерів Радіо Свобода Андрій Дубчак та Дмитро Джулай розповіли, як вели прямі відеотрансляції подій у центрі Києва і відзняли кадри, що вже стали всесвітньо відомою хронікою Майдану.

Своїми поглядами на значення та головні здобутки тих подій поділились також волонтерка Маруся Звіробій, ветеран АТО Максим Музика та сотник самооборони Майдану та учасник бойових дій на сході Андрій Янченко.

Маємо публікацію і про те, яким був Майдан у мітах Донбасу, та зворушливу історію кохання десантника і вчительки, яких познайомив Майдан.

Українські десантники провели «ребрендинг»

Відтепер цей рід військ має назву Десантно-штурмові війська, оновлену символіку та атрибутику. Своє свято десантники тепер відзначатимуть у День Архистратига Михаїла – 21 листопада. Президент України Петро Порошенко заявив, що «кольором українського десанту стає темно-бордовий, колір крові десантників, пролитої в боях за Україну».

«На береті також змінено знак. Відтепер це купол парашута як символ десантних підрозділів у всьому світі, крила Архистратига Михаїла і вогняний меч, яким він уражає ворогів роду людського», – також наголосив глава держави.

Сержант 95-ї ОДШБР Олександр Погребиський додав, що й призначення десантних військ тепер змінено з акцентом на штурмові завдання. А ветеран АТО В’ячеслав Зайцев вирішив закцентувати, що українські десантники вже давно не «купаються в фонтанах», як їхні колеги з російських ПДВ.

Де поправка Сотник-Сироїд?

У законі, що вносить зміни до КПК, ймовірно, зникла правка, що скасовує часове обмеження у два роки на розслідування Генеральною прокуратурою корупційних справ колишніх посадовців, розпочатих до створення НАБУ.

Народний депутат Оксана Сироїд наголосила, що правка № 176, яку вона вносила до законопроекту разом із депутатом від «Самопомочі» Оленою Сотник, була у фінальній редакції, проголосованій у парламенті.

«Якщо голова комітету запевняє, що на підпис голові Верховної Ради був поданий текст з поправкою, я не маю підстав думати, що це могло статися на етапі підпису голови Верховної Ради. Я можу припустити, що це могло статися на етапі підготовки до підпису президента… Чи це була вказівка президента, чи це була вказівка когось з адміністрації президента, я не знаю. Але справді йдеться про узурпацію законодавчої влади парламенту», – заявила Сироїд. Редакція програми «Схеми» надіслала інформаційний запит і чекає відповіді від Верховної Ради та президентської адміністрації. Раніше спікер Андрій Парубій запевнив програму «Схеми», що поправка в остаточному тексті закону врахована.

Подвійні громадянства мерів

Дані мерів українських міст виявили в базі платників податків Російської Федерації. Перший – очільник Добропілля Андрій Аксьонов – вже три тижні не з’являється на робочому місці, і оточення припускає, що він міг утекти в Росію. Другий – міський голова Одеси Геннадій Труханов – вкотре назвав звинувачення брехливими, його вже не вперше підозрюють у подвійному громадянстві. Проте виявилось, що СБУ та Міграційна служба не поспішають це розслідувати, пояснюючи, що це – не їхня робота. Чому виходить так, що нікому перевіряти, чи дійсно українськими містами керують громадяни Росії?

І на завершення сьогодні декілька міжнародних новин.

У листі до парламенту президент Роберт Мугабе погодився на відставку.

Президент Росії Володимир Путін зустрівся з президентом Чехії Мілошем Земаном у російському Сочі, а потім телефоном поговорив з американським президентом Дональдом Трампом.

А Міністерство закордонних справ України у відповідь на висилку з Білорусі першого секретаря українського посольства Ігоря Скворцова вислало з України першого секретаря посольства Білорусі у Києві.

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