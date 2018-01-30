​У Дніпрі учасник бойових дій на Донбасі довів у суді незаконність звільнення з роботи в період військової служби за контрактом

Дніпро – У Дніпрі військовослужбовець, звільнений з роботи на залізниці, через суд намагається поновитись на посаді й довести незаконність дій роботодавця щодо нього. Чоловіка звільнили з підприємства, як тільки дізнались, що він підписав контракт на проходження військової служби. Учасник бойових дій на Донбасі вважає, що роботодавець скористався прогалинами у законах. Юристи, які йому допомагають, заявляють: у трудовому законодавстві є стаття, яка зобов’язує роботодавця зберігати робоче місце та виплачувати середню зарплату військовим-контрактникам в «особливий період» в країні. Водночас представники іншої сторони конфлікту – ПАТ «Укрзалізниці» – категорично не згодні і запевняють, що ніякий «особливий період» в Україні не діє.

Дніпрянин Максим Присяжнюк був звільнений з роботи на Придніпровській залізниці (ПАТ «Укрзалізниця»), де він пропрацював 20 років, торік у травні. Чоловік розповідає, що цьому передувало: 2014 -го, ще у «першу хвилю», він був мобілізований до війська, у складі одного з військових підрозділів брав участь у бойових діях на Донбасі, командував танковим екіпажем, пройшов «гарячі точки». Увесь цей час робоче місце на рідному підприємстві йому зберігали. Коли ж минулого року бійцеві запропонували підписати трирічний контракт на військову службу і він погодився, на залізниці ухвалили рішення про звільнення.

«За моєю спиною взяли і звільнили»

Максим Присяжнюк розказує: спершу він поінформував роботодавця про контракт і не отримав заперечень. Про своє ж звільнення з роботи дізнався згодом і «через треті руки». Звернувся із запитами до кількох відомств, а потім пішов до суду.

Мене звільнили через 10 днів після того, як я підписав контракт. Мені повідомили про звільнення лише через місяць. Трудова – у них, наказу я не бачив

«Мене звільнили через 10 днів після того, як я підписав контракт. Мені повідомили про звільнення лише через місяць. Мене не викликали на роботу, трудова – у них, наказу я не бачив. Мені подзвонила знайома і каже: тебе звільнили. Тобто за моєю спиною взяли і звільнили», – розповідає Максим Присяжнюк.

«Створити прецедент»?

Юристи учасника бойових дій на Донбасі вважають дії роботодавця незаконними і такими, що створюють небезпечний прецедент. Заявляють: у трудовому законодавстві є стаття, яка зобов’язує роботодавця зберігати робоче місце та виплачувати середню зарплату таким, як Присяжнюк, в «особливий період» в країні. Це – стаття 119 Кодексу законів про працю – «Гарантії для працівників на час виконання державних або громадських обов’язків».

Ми відправили запити до Міністерства оборони, до обласного військкомату, СБУ. З їхніх слів, є особливий період. Максиму казали: «Звільнимо тебе, за тобою підуть інші». Тому це рішення таке важливе

Юрист «Правозахисної групи «Січ» Володимир Плетенко, який допомагає бійцеві відстоювати свої інтереси в суді, каже: з Міністерства оборони отримали лист на підтвердження «особливого періоду» в Україні. Це є одним із аргументів у суді.

«Ключовий момент, від якого відштовхуються суди – це поняття «особливий період». Ми відправили запити до Міністерства оборони, до обласного військкомату Дніпропетровської області, СБУ. Нам дали об’ємні відповіді, посилаючись на законодавство. З їхніх слів, є особливий період. Я так розумію, що вони (роботодавці – ред.) хочуть створити прецедент. Бо і Максиму казали: «Звільнимо тебе, за тобою підуть інші». Тому це рішення таке важливе», – зазначає Володимир Плетенко.

«Особливий період» тільки у Міноборони, а не в усієї країни?

Водночас представники «Укрзалізниці» з цим категорично не згодні. У суді вони заявили, що, по-перше, боєць пропустив визначений термін для звернення до суду. По-друге, стаття 36 Трудового кодексу передбачає як підставу для звільнення з роботи призов або вступ працівника на військову службу, зауважували вони.

І зрештою, зазначили представники «Укрзалізниці», в Україні «особливого періоду» немає: у листі Міноборони, на який посилається позивач, вважають вони, йдеться про те, що саме міністерство працює в умовах «особливого періоду», та це не значить, що і вся країна.

«У контракті може бути написано все що завгодно, але потрібно керуватись тими умовами, які ми зараз маємо. Особливого періоду зараз немає, бо для цього мали б бути якісь особливі умови, передбачені законодавством про мобілізацію, військову службу, про режим воєнного стану. Якщо Міноборони та інші відомчі органи діють у рамках «особливого періоду», то не означає, що він діє по всій України», – заявили юристи «Укрзалізниці» в суді.

Коли цей матеріал готувався до ефіру, стало відомо про рішення Красногвардійського районного суду Дніпра. Він задовольнив позовну заяву бійця. У роботодавця є можливість подати апеляцію. Чи буде це зроблено, представники залізниці поки не поінформували.

Між тим юрист «Правозахисної групи «Січ» Володимир Плетенко зазначає, що наразі в Україні суди розглядають сотні схожих справ – щодо звільнення з роботи військових-контрактників. Єдиної судової практики немає: у половині випадків суди стають на бік бійців, у половині – на бік роботодавців.