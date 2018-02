Чому демографічний спад в Україні продовжуватиметься (світова преса)

Видавник Business Ukraine та Lviv Today Пітер Дікінсон у статті для аналітичного центру Atlantic Council розмірковує над проблемою демографічного спаду в Європі та Україні. У рубриці «точка зору» британського видання The Guardian Саймон Тісдалл звертає увагу на те, що поки російський президент Володимир Путін «краде» російські вибори, західні лідери «ганебно мовчать». Грузинське видання The Financial пише про те, що ЄС надасть Україні фінансову підтримку на розвиток наукових та інформаційних проектів.

Видавник Business Ukraine та Lviv Today Пітер Дікінсон в статті для аналітичного центру Atlantic Council розмірковує над проблемою демографічного спаду в Європі та Україні. Автор посилається не нещодавнє рішення чеського уряду подвоїти річну квоту для українських працівників-мігрантів з 9 600 до 19 600 осіб. Він нагадує, що лише якихось три роки тому ця квота становила лише 3 800. «Послання Праги чітке: українські працівники не просто мають значення, вони є надзвичайно важливими для чеської економіки», – мовиться у статті.

Та Чехія не єдина країна, яка зацікавлена в напливі української робочої сили, наголошує Дікінсон: їхнього приїзду чекає багато країн від країн Балкан до країн Балтії, мовиться у статті.

«Неважко зрозуміти, чому ідея імпорту робітників настільки популярна в регіоні. Центральна та Східна Європа страждає від шторму демографічного спаду, який загрожує підірвати політичний та економічний прогрес, досягнутий за останню чверть століття. Низький рівень народжуваності, високі показники смертності та величезний відтік молоді до більш заможних держав Західної Європи поєднуються з проблемою скорочення населення, де пенсіонерів за численністю скоро стане більше, ніж осіб працездатного віку», – пояснює Дікінсон.

Українські трудові мігранти особливо приваблюють своїми навичками та географічною близькістю, мовиться у статті. Але культурна сумісність українців є, мабуть, чи не найбільшою причиною, вважає автор. «На тлі політичної ідентичності та антиімміграційної тривоги українських економічних мігрантів стали розглядати як найменш гірший варіант для регіону, який відчайдушно потребує нових працівників, але боїться втратити свій історичний характер», – пише Дікінсон.

Та міграція до країн Східної та Центральної Європи становить проблему для самої України, де спостерігається суттєвий демографічний спад. Вирішення конфлікту на Сході України сприятиме зупинці проблеми, але «поки рівень заробітної плати та життя в Україні не наблизиться до сусідніх країн в ЄС, витік населення буде продовжуватися», переконаний автор.

«Україні загрожує сценарій демографічного «страшного суду»: населення України скорочувалося ще до 2014 року, а тепер це скорочення загрожує зірватися у вільне падіння в час, коли центральноєвропейські країни прагнуть поповнити свою власну робочу силу, що стрімко зменшується, українськими мігрантами»

У рубриці «точка зору» британського видання The Guardian його зовнішньополітичний оглядач Саймон Тісдалл звертає увагу на те, що поки російський президент Володимир Путін «краде російські вибори, наші лідери ганебно мовчать». Автор переконаний, що якщо б щось схоже з виборами відбувалося, наприклад, в Ірані, то Захід «верещав» би від занепокоєння.

Тісдалл зауважує, що весь світ уже заздалегідь знає про те, хто переможе в російських виборах, називаючи їх «лише назвою». «Для росіян, які звикли до незбагненного правління з висоти, в цьому немає нічого нового. Більш дивним є прихильність до мовчання, яка межує зі співучастю, з боку західних демократій», – переконаний автор.

В Росії немає ані президентських дебатів, ні будь-яких надійних опитувань громадської думки, у той час як ЗМІ контролює Кремль, мовиться у статті. В Росії неможливо уявити будь-який інший результат виборів, окрім перемоги Путіна, наголошує автор.

І на це заплющує очі не лише американський президент Дональд Трамп, але й такі країни, як Німеччина та Франція, мовиться у статті.

«В чому причина цієї ганебної невпевненості, навіть поваги, до режиму Путіна?» – запитує автор. Він переконаний, що це є ознакою слабкості «стосовно нелегальних російських дій в Україні, на Балканах та у Сирії, де щодня відбуваються воєнні злочини з дозволу Путіна».

Грузинське англомовне видання The Financial пише про те, що ЄС надасть Україні фінансову підтримку на розвиток наукових та інформаційних проектів.

«Понад 80 організацій, що працюють у сфері наукових досліджень та інновацій в Україні, мають отримувати нове фінансування за програмою «Горизонт-2020» від Європейського союзу», – пояснюють автори. Серед них не тільки вищі навчальні заклади та науково-дослідні організації України, але також і підприємства приватного сектору.

Організації мають отримати фінансування у розмірі понад 17 мільйонів євро, мовиться у статті. ЄС вважає, що Україна має великий потенціал, але наголошує на тому, що держава потребує ухвалення подальших реформ, «щоб створити більш сприятливі умови для активізації співпраці української науки та промисловості з партнерами з ЄС та інших країн», зазначає видання.

«Горизонт-2020» є найбільшою в ЄС програмою дослідження та інновацій. За останні сім років її бюджет перевищив 77 мільярдів євро. Україна стала членом програми, починаючи з 2015 року, і відтоді активно бере в ній участь нарівні з іншими членами ЄС, зауважує видання.