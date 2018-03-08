Американські «Друзі України» закликають до рішучих дій у боротьбі з корупцією

Базована у Вашингтоні мережа Friends of Ukraine (FOUN) оприлюднила «Заклик до рішучих дій у боротьбі проти корупції в Україні». Своєю заявою FOUN («Друзі України») додає свій голос до багатьох закликів західних лідерів, дипломатів та представників міжнародних організацій про те, що Україна має терміново посилити свої антикорупційні інституції та ухвалити додаткові антикорупційні реформи.

«Ми аплодуємо Україні за те, що вона здійснила більше реформ у багатьох галузях за останні чотири роки, ніж за попередні два десятиліття, але їй потрібно проявити міцніше лідерство, більше зусиль та відданості у боротьбі зі всеохоплюючою й давно існуючою корупцією у державній та приватній сфері», – мовиться в заяві «Друзів України».

За словами авторів, подолання корупції, яке було головною вимогою Революції гідності, залишається для українців найбільш пріоритетною вимогою і сьогодні.

Незважаючи на створення нових антикорупційних органів, в тому числі Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), «їхня структура залишається незавершеною, а роботі існуючих органів чинять перешкоду, антикорупційні активісти зазнають кривди й переслідувань», – наголошують «Друзі України».

Мережа «Друзів України», усвідомлюючи, що для успішної боротьби з корупцією та просування справжніх реформ необхідні належні дії з боку української влади, закликає Верховну Раду та уряд України до негайних і термінових дій за такими пріоритетами:

Незалежний спеціалізований антикорупційний суд найвищої моральної стійкості має бути створений у повній відповідності до рекомендацій Венеційської комісії та умов програми МВФ.

Українська влада та державні органи мусять підтримувати, а не підривати роботу НАБУ та САП, а також припинити політично вмотивовані напади на них. Влада має надати цим органам необхідні повноваження, ресурси та незалежність для виконання своїх завдань.

Необхідно реформувати НАЗК та оновити його керівництво, щоб забезпечити повний та ефективний контроль за перевіркою cтатків українських посадовців.

Треба покласти кінець спробам влади контролювати та карати антикорупційних активістів. Необхідно скасувати дискусійне положення антикорупційного закону, що вимагає від фізичних осіб та організацій, які займаються антикорупційною діяльністю, подавати щорічні декларації про майно.

Недоторканність має бути скасована або обмежена таким чином, щоб уможливити законне кримінальне переслідування злочинів, особливо по корупційних справах.

Українські виборці очікують дій. Вони cпитають з політиків за відсутність прогресу

У 2019 році в Україні відбудуться президентські й парламентські вибори. «Політикам не слід посилатися на це як виправдання затримки чи компрометації цих та інших реформ. Українські виборці очікують дій. Вони cпитають з політиків за відсутність прогресу», – наголошують автори заклику.

Реформування виборчої системи, включно із реформою фінансування виборчих кампаній називають важливим кроком із наближенням до виборів. Своєчасне формування нової, більш потужної та незалежної Центральної виборчої комісії має стати пріоритетним завданням, – наголошують американські «Друзі України».

Ми розуміємо, що Україна має справу з надзвичайними викликами, із агресією з боку Росії. Але для майбутнього України однаково важливим є успіх у внутрішній війні з корупцією

«Ми цілковито розуміємо, що Україна має справу з надзвичайними викликами, перш за все – із триваючою агресією з боку Росії. Але для майбутнього України однаково важливим є успіх у внутрішній війні з корупцією – від цього залежить здійснення прагнень і сподівань Революції гідності», – зазначають автори заклику.

Мережа «Друзів України» – це позапартійна, неформальна коаліція колишніх послів, провідних фахівців із зовнішньої політики та міжнародної безпеки, а також інших експертів, які мали безпосередній стосунок до ключових аспектів відносин України зі США та міжнародною спільнотою.

Серед тих, хто підтримали заклик – Андерс Ослунд, Aтлантична рада; Майкл Карпентер, старший директор Центру дипломатії й глобальних зв’язків імені Байдена при Пенсильванському університеті; колишній віце-заступник міністра оборони з питань Росії, України та Євразії; Вільям Міллер, колишній посол США в Україні; Стівен Пайфер, колишній посол США в Україні; Роман Попадюк, колишній посол США в Україні; Вільям Тейлор, колишній посол США в Україні; Александер Вершбоу, заслужений співробітник Атлантичної ради, колишній заступник генерального секретаря НАТО і посол США в Росії, НАТО та Південній Кореї, та багато інших лідерів думок.