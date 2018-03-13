Щоденник Паралімпійських ігор: 2 «золота», «таємна зброя» України та непереможна збірна США

Найрезультативніший день для української збірної. «Синьо-жовті» здобули 6 нагород, 2 з яких «золоті». Тепер Україна посідає третє місце в командному заліку, поступаючись спортсменам без розпізнавальних знаків та США. Проте попереду ще 4 дні змагань, де українські паралімпійці зможуть знову проказати свій характер та жагу до перемоги. А поки що пропонуємо згадати, як минув четвертий день змагань у Пхьончхані в традиційному Щоденнику Паралімпійських ігор.

Дебютант Тарас Радь – «таємна зброя» збірної України?

Вісімнадцятирічний спортсмен із Тернополя сенсаційно переміг досвідчених спортсменів та став наймолодшим зимовим паралімпійським чемпіоном в історії України.

Тарас Радь фінішував із часом 45 хвилин 35,6 секунди, жодного разу не помилившись на вогневому рубежі. На 1 хвилину 1,7 секунди від українця відстав американський спортсмен Даніель Кносен, який уже має в Пхьончхані золоту нагороду на біатлонній дистанції 7,5 кілометрів.

«Це дуже приємно, коли ти в іншій державі, і тут підіймається прапор твоєї країни. Дуже радий. Приїду додому, повішу нагороду і щодня дивитимусь на неї. Перша нагорода! Золота! Свою нагороду присвячую всім, хто вболівав», – каже Тарас Радь після церемонії нагородження.

«Бронзу» здобув ще один представник США Енді Соул.

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Людмила Ляшенко знову «бронзова»

На дистанції 10 кілометрів серед жінок, які змагаються стоячи, неочікувано зійшла з траси багаторазова призерка та найдосвідченіша атлетка збірної України – Юлія Батенкова-Бауман. Після другого вогневого кола вона припустилася трьох помилок, тож вирішила не продовжувати боротьбу.

«Я дуже сильно невчасно захворіла. Температура, кашель, нежить, і це все забрало дуже багато сил, тож вирішила сьогодні зійти з дистанції. Я помилилась тричі при стрільбі і розуміла, що це буде дуже далеко від призових місць. Хочу все ж таки підготуватися на інші гонки, бо є надія, що ще організм відновиться після хвороби і зможу боротися за нагороди», – пояснила завчасне завершення виступу Юлія Батенкова-Бауман.

Дебютантка Ігор у Пхьончхані Богдана Комашук не змогла закрити 4 мішені з 20 та фінішувала з 7-м часом. Вона подолала дистанцію за 40 хвилин 38,1 секунди.

Ірина Буй також із 4 промахами стала 4-ю, відставши від лідера на 5 хвилин 15,1 секунди.

«Люблю біатлон дуже. І можу впоратися і з таким сильним вітром. Зараз працюю в такому ощадному режимі, бо боюсь помилитися при стрільбі. Але, як показує результат, все одно помиляюсь на вогневому рубежі. Нічого! Ще буде у нас гонка… легко не буде», – прокоментувала Ірина Буй.

Людмила Ляшенко здобула свою третю бронзову нагороду у Пхьончхані. Взагалі, п’єдестал серед жінок, які змагаються стоячи, уже третю гонку поспіль (дві у біатлоні, одна у лижному спорті) залишається незмінним. Третя – Ляшенко, «срібло» і «золото» здобувають спортсменки під нейтральним прапором Анна Міленіна та Катерина Румянцева.

«Трохи вітер заважав, але на останньому вогневому рубежі четвертий постріл, я дуже довго вицілювала, і боялась помилки. Бо розуміла, що вже така втомлена, що мені не можна на штрафне коло», – розповіла Людмила Ляшенко.

Рептюх у Пхьончхані зібрав комплект нагород

До біатлонної «бронзи» й лижного «золота» Ігор Рептюх ще додав «срібло» на біатлонній дистанції 12,5 кілометрів. Українець продовжує боротися за головні нагороди з французьким спортсменом Бенжаменом Дав’є та канадцем Марком Арендзом. Саме ці три спортсмени постійно змінюють місця на п’єдесталі. Проте цього разу перемога була на боці представника Франції. Рептюх поступився йому 6,7 секунди. «Бронзу» здобув спортсмен із Канади.

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«Тяжкувато змагатися постійно. Щодня у мене гонки. Вони дуже довгі. Після вчорашніх 20 кілометрів, ще в такому режимі, сьогодні вже відчувалося, що я просто втомився. Сил вже менше. Головне було не помилитися на рубежі, бо поривчастий вітер. І я не зміг закрити одну мішень. А вже на фіналі зробив все, що було в моїх силах», – каже Ігор Рептюх.

Сергій Романюк став сьомим, маючи у своєму пасиві 5 помилок. А Віталій Ситник не закрив 3 мішені та став восьмим.

Нарешті «золота» Шишкова

Оксана Шишкова на Паралімпіаді в Сочі виграла 4 бронзові нагороди. У Пхьончхані – 2 срібні медалі. Українка вже сама сміялася, що досить вигравати нагороди однакових ґатунків. Потрібне нарешті «золото». І вона це зробила. Відстрілявши без жодної помилки, не втративши жодної секунди та жодного разу не зменшивши швидкість, Оксана Шишкова разом зі своїм гайдом Віталієм Казаковим фінішували першими. Їхній час – 37 хвилин 58,9 секунди.

«Я трималася до останнього, проте, коли пролунали наші прізвища з Віталіком, я вже не стримувала себе і плакала від щастя. Ми цього довго чекали, йшли до цього. Це щастя», – каже Оксана Шишкова.

Другою стала спортсменка під білим прапором Михайлина Лисова, а «бронзу» здобула німкеня Клара Клуг.

Ще одна представниця України Ольга Прилуцька стала четвертою. Вона відстала від своєї співвітчизниці на 4 хвилини 19,5 секунди.

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Мав би бути український п’єдестал?

У змаганнях серед чоловіків із вадами зору не вистачило зовсім трохи, щоб лунав гімн України. Дебютант Паралімпіади у Пхьончхані Олександр Казік до останнього вогневого рубежу йшов першим, проте одна хиба в стрільбі – і українець пішов на штрафне коло, а це додаткова відстань і втрачені секунди. Тож Казік прийшов другим, програвши білорусу Юрію Голубу всього 2,7 секунди. Третім став українець Юрій Уткін із часом 40 хвилин 19,4 секунди та 2 промахами в стрільбі.

Паралімпійський чемпіон у біатлоні на дистанції 7,5 кілометрів Віталій Лук’яненко фінішував четвертим.

Також українці показали 7–10-й результат. Фінішували один за одним: Ярослав Решетинський, Анатолій Ковалевський, Дмитро Суярко та Олександр Махоткін.

Хокей: США продовжують знущатися над суперниками

У хокеї стабільно американська команда розчавлює суперника, цього разу забила 8 шайб Південній Кореї. Чехія перемогла Японію з більш скромним результатом – 3:0. Швеція поступилася Норвегії, пропустивши 3 шайби та забивши одну.

Сенсація у гірськолижному спорті – лідери програли

У жінок із вадами зору традиційно «золото» здобула представниця Словаччини Генрієта Фаркашова. І це вже її третій титул чемпіона у Пхьончхані.

А далі розпочалися сенсації. Неочікувано непереможна Анна Шаффельгубер, яка забрала всі 5 золотих нагород серед спортсменок, які змагаються сидячи, у Сочі та вже 2 у Пхьончхані, поступилася своїй співвітчизниці Анні-Лені Форстер.

Лідерка в кваліфікації «стоячи» Марі Боше взагалі не змогла подолати трасу. Тож «золото» здобула канадка Моллі Джепсен. Другою стала німкеня Андреа Ротфусс. А «бронза» на рахунку ще однієї канадки Алани Ремзі.

Командний залік: США вже не наздогнати?

Збірна США продовжує очолювати турнірну таблицю. На її рахунку 17 нагород (6 золотих, 6 срібних, 5 бронзових). Друге місце посідає команда без розпізнавальних знаків. Вона здобула 13 нагород (5 золотих, 5 срібних та 3 бронзових). Україна виборола медалей більше – 15, проте за кількістю срібних поступається збірній під нейтральним прапором. За 4 дні українці здобули 5 золотих, 4 срібні та 6 бронзових.

Також у чільну п’ятірку потрапили збірні Словаччини та Франції.

За кого вболівати 14 березня?

О 3:00 паралімпійські чемпіони Максим Яровий та Тарас Радь змагатимуться в лижних гонках (спринт) серед спортсменів, які виступають сидячи.

Уже о 3:35 на цю трасу, але в категорії «стоячи», виступатимуть Григорій Вовчанський та Сергій Романюк.

О 3:50 серед жінок у цій же категорії боротимуться Юлія Батенкова-Бауман, Людмила Ляшенко, Богдана Конашук.

О 4:10 тримаємо кулаки за Дмитра Суярка, Юрія Уткіна та Олександра Казіка.

Змагання серед жінок із вадами зору стартують о 4:25. Традиційно під синьо-жовтим прапором змагатимуться Ольга Прилуцька та паралімпійська чемпіонка Оксана Шишкова.