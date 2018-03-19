«Є відчуття, що ми в Європі»: чому іноземці обирають для життя Україну?

Вони роками живуть в українських містах, часто зливаються із натовпом, але бачать все навколо крізь призму рідної країни. Чому європейці обирають для життя Україну? До чого роками не можуть звикнути та що з української реальності категорично відмовляються розуміти? Журналісти Радіо Свобода розпитали в іноземців, якою вони бачать сьогоднішню Україну.

Французький кореспондент Себастьян Ґобер сьомий рік живе та працює в Україні. У 2014-му розповідав європейцям про Майдан, тепер – про війну на сході, декомунізацію та особливості української політики. До цього француз жив у Латвії, Польщі та Угорщині, і йому є з чим порівняти.

Що його приваблює в Україні? Ритм життя у Франції для нього занадто спокійний. Натомість «нова Європа» на сході, каже, інша справа.

Що мені подобається в Україні – це надія, динаміка, перспективи

«Що мені подобається тут, в Україні – це надія, динаміка, перспективи. Українці хочуть змінити все. І вони хочуть змін зараз. Ця динаміка для мене – найважливіше», – зізнається журналіст.

Найважливіша зміна у свідомості українців, яку Себастьян помітив за сім років перебування в Україні – за цей час люди стали менше розраховувати на державу, і більше вірити у себе. А ще – частіше посміхаються.

В українцях все менше і менше «гомо совєтікус», це вже не радянські люди

«Радянська історія: якщо ти смієшся, тоді ти – шпигун. Але це змінилося. В українцях все менше і менше «гомо совєтікус», це вже не радянські люди», – розповідає Себастьян.

А ще в око іноземцю впадають зовнішні зміни: сучасні магазини, ресторани, цілі хіпстерські квартали. Усе, щоправда, разюче контрастує із дірками у дорогах та комунальним колапсом: «Це вже третій день, як у мене немає гарячої води. Вчора була і холодна, і «червона», – посміхається Ґобер. – Ти розумієш, є ці маленькі нюанси».

Себастьян має дружину та маленьку дочку. Тож, більше журналіста засмучують провалені, на його думку, реформи. Та хоч і повільно – але Україна розвивається, вірить француз.​

Дуже важливо, що українці самі розуміють, у якій країні вони живуть, що вони хочуть робити і як

«Бувають моменти, коли я думаю – навіщо я тут працюю? Що я чекаю від цієї країни? Бо так вже триває четвертий рік. Це не так важливо, що Україна наближається до США, Канади чи Європи. Дуже важливо, що українці самі розуміють, в якій країні вони живуть, що вони хочуть робити і як», – каже Себастьян.

На столичному Подолі другий рік поспіль працює Мірек Валавскі. Велика корпорація, співробітником якої він є, вирощує в Україні соняшник й зерно. Справи йдуть добре, бізнес – зростає.

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Багато компаній будуть ще заходити в Україну й інвестувати гроші

«В Україні ще багато перспектив. Багато можливостей, взагалі, заробити грошей. Багато компаній будуть ще заходити в Україну й інвестувати гроші», – переконаний Валавскі.

Він дивиться на Україну з оптимізмом. Але визнає: інвесторам тут – непросто, передовсім, дошкуляє бюрократія: «Я коли приїхав сюди, то здивувався, скільки паперів потрібно заповнити. На все потрібне підтвердження. Добре, якщо це ще нотаріус підписав і видав свою печатку. Я серйозно здивувався».

Однак схожий шлях, каже Мірек, свого часу пройшла і Польща. Тож, українці, переконаний він, теж мають усі шанси.

Я думаю, що через кілька років Україна теж буде частиною Європейського Союзу

«Я, в принципі, не бачу великої різниці між Україною і Польщею. Це, по-моєму, дуже схожі країни. Я б сказав, що менталітет українців і поляків – ідентичний. Я думаю, що через кілька років Україна теж буде частиною Європейського Союзу», – переконаний поляк.

Матьє Арден уже вдруге очолює Французький інститут в Україні. У 2010 році він поїхав до Франції, а 2015-го – повернувся. Після восьми років життя тут називає головну, на його думку, ментальну рису українських громадян:

Гарний настрій українців мені дуже імпонує

«Гарний настрій українців попри те, що ситуація в країні непроста, пошук позитиву у будь-якій ситуації – мені дуже імпонують. Мені здається, що французи більш песимістичні за українців», – зауважує Арден.

А ще Матьє помічає важливий нюанс: українці, які усе ще готові терпіти комунальні труднощі, несподівано стали дуже вибагливими до мистецтва. Матьє щороку організовує в Україні французькі фестивалі – підтримує театр, кіно, концерти.

Завжди привозив в Україну митців зі своєї батьківщини. Але цьогоріч вперше буде по-іншому. Створену в Україні виставу після прем’єри у Києві – Матьє планує повезти до Франції. «Ми говоримо, що треба прагнути до Європи. Але, ми вже у Європі – є це відчуття», – резюмує француз.

Цей матеріал підготовлено спеціально для програми «Завтра» – спільного проекту Радіо Свобода та телеканалу «112 Україна». Дивіться її щонеділі о 18:00 на телеканалі «112 Україна».