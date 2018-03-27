Російські суди користуються базою «Миротворець» – Антон Геращенко

Проект «Миротворець», за допомогою якого заарештували «офіцера ДНР» Еліну Борозенну, використовують навіть у Росії, зазначає народний депутат Антон Геращенко. Натомість адвокат Юлія Дузь упевнена, що інформацію з бази даних «Миротворець» можна використовувати в своїх інтересах та фальсифікувати. А заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму Богдан Петренко переконаний: сепаратисти, які пересуваються на території України, вже перебувають на гачку.

Депутат від «Народного фронту» Антон Геращенко розповів, як за допомогою бази даних «Миротворець» співробітники СБУ ідентифікували особу Еліни Борозенної:

Програма «Identigraf» дозволяє за спеціальним програмним алгоритмом порівнювати обличчя людини

«Співробітники СБУ використали спеціальне програмне забезпечення, яке є на сайті проекту «Миротворець» – це програма «Identigraf», яка дозволяє за спеціальним програмним алгоритмом порівнювати обличчя людини з її фотокартки або просто зняти (забрати – ред.) фото людини з іншими фотографіями, їх там мільйони, з бази даних «Миротворець». Ця програма повністю беззаперечно показала, що жінки з різним кольором волосся повністю схожі», – розповів він в ефірі «Ранкової Свободи».

Народний депутат вважає, що «Миротворець» відіграє важливу роль у виявленні сепаратистів. За словами Геращенка, представники порталу самі вийшли на зв’язок із російськими спецслужбами.

Волонтери відправили листи до всіх 88 відділень ФСБ

«Федеральна служба безпеки оцінює дії таких людей як потенційно небезпечні, вони всі під ковпаком. Волонтери проекту «Миротворець» ще в 2016 році відправили листи до всіх 88 відділень ФСБ з тим, що доклали електронний файл з близько 20 тисячами прізвищ російських бойовиків та терористів, як брали участь у конфлікті на Донбасі».

Парламентар додає, що суди Росії користуються базою даних при ухваленні рішень.

Суди посилаються на базу даних «Миротворець»

«Вже багато є вироків російських судів проти осіб, які воювали проти України, скоїли злочини на території Росії, яких судять за злочини, що вони зробили в Росії. І суди посилаються на базу даних «Миротворець», додають документи з неї як доказ того, що ці особи брали в руки зброю і вони небезпечні навіть для Росії».

Заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму Богдан Петренко розповів, що українські спецслужби були вже готові до затримання Еліни Борозенної.

Люди, які «відзначилися», вже на гачку

«Українські спецслужби працюють, ті люди, які беруть зброю і так чи інакше «відзначилися» з того боку, вони вже перебувають тут на гачку, і їхнє пересування на території України може стати причиною для їхнього затримання. В них є український паспорт, і вони з цим українським паспортом просто пересуваються по території України, як і всі інші українські громадяни. Крім того, багато з них не мають «ДНРівської» прописки, і тому, фактично, не всі паспорти цих людей «пробиваються» поліцейськими під час першої перевірки. Я думаю, що це просто був якийсь сигнал щодо цієї людини», – міркує Петренко.

Адвокат Юлія Дузь переконана, що база даних «Миротворець» наповнюється інформацією з відкритих джерел, які не завжди є перевіреними. Вона згадує, що двічі стикалась із цим ресурсом під час своєї роботи.

Я оцінювала ситуацію з метою: переконатися, чи дійсно особа, інформація про яку була внесена до цього сайту, відповідає дійсності

«В одній справі є відомості про цю особу на даному ресурсі і оскільки це були опоненти, то я використовувала цю інформацію, бо мені було вигідно дати судові негативну оцінку даної особи. В іншому випадку опонент погрожував мені внесенням даних до бази «Миротворець» на одного зі свідків з метою тиснути на мене і «вибити» цього свідка. У цьому випадку я оцінювала ситуацію з іншою метою: переконатися, чи дійсно ця особа, інформація про яку була внесена до цього сайту, відповідає дійсності», – згадує юристка.

За словами Дузь, цей випадок показав їй, що інформацію на сайті можна сфальшувати в особистих інтересах.

Інформацію можна використати в своїх інтересах

«Якщо хтось невигідний, або є конфлікт і хтось має можливість вийти на осіб, які контролюють входження інформації до цього центру, їх можна використати в своїх інтересах».

Адвокат зазначає, що для притягнення до відповідальності публічного звинувачення недостатньо.

«Для юридичної кваліфікації має значення не те, як ми назвемо цю людину, а її діяння. Ми притягуємо до відповідальності за її діяння».

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