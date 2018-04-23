Радіо Свобода Daily: ЗМІ Британії назвали підозрюваного в отруєнні Скрипаля – це екс-офіцер ФСБ Росії «Гордон»

Розпочнемо з оперативних новин за вихідні як в Україні, так і у світі.

Очільник українського МЗС Павло Клімкін обговорив із головами МЗС країн «Групи семи» питання Криму, Донбасу та політв'язнів

Донецька фільтраційна станція відновила роботу, повідомив керівник військово-цивільної адміністрації області Павло Жебрівський.

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин заявив, що його країна заморозить випробування ядерної зброї та балістичних ракет і закриє полігон ядерних випробувань. «І це доводить, що дипломатія – це шлях вирішення конфліктів: не війна», – відреагував генсекретар ООН.

А британська преса назвала ймовірного отруювача Скрипаля і його доньки. Ним може бути колишній офіцер ФСБ «Гордон». Видання The Sunday People пише, що цей 54-річний чоловік використовує ще кілька імен, серед яких і «Михайло Савіцкіс». А британська поліція вважає, що агент вже повернувся до Росії і, ймовірно, у британців ніколи не буде можливості допитати його.

До подій у Вірменії

Президент Вірменії Армен Сарґсян вийшов до протестувальників, які зібралися на мітинг проти прем’єрства Сержа Сарґсяна на площі республіки в Єревані. Сарґсян розмовляв із лідером протестного руху, опозиційним депутатом Ніколом Пашиняном. Протестуючі при цьому скандували: «Ми – господарі нашої країни!» та інші гасла.

Разом з тим вірменська поліція повідомила про щонайменше 232 затриманих. Серед них – опозиційні політики Арарат Мирзоян, Нікол Пашинян та Сасун Мікаелян. Під час роботи на місці подій постраждала і вірменська кореспондентка Радіо Свобода.

На шляху до помісної церкви

Президент України Петро Порошенко зробив нову заяву, що Вселенський патріархат розпочинає процедури, необхідні для надання автокефалії українській православній церкві.

Ми ж вирішили зробити екскурс у минуле і пригадати, як у XVII столітті Київська митрополія вийшла з-під омофору Константинопольського патріарха і потрапила під юрисдикцію Московського. Про це Свобода поговорило з істориком, професором Київської православної богословської академії УПЦ Київського патріархату Іриною Преловською.

Свою точку зору з цього приводу висловив і політичний оглядач Віталій Портников. Він вважає, що для патріарха Кирила це – не тільки релігійне питання, а й питання політичного виживання. Адже «московський патріарх спробував приміряти на себе роль «збирача земель» задовго до того, як це вирішив зробити президент Путін». Причина – надія на те, що «стара держава» незабаром відновиться». «Якщо не за допомогою духу, так за допомогою зброї. І навіщо тоді надавати церковну самостійність її потенційним частинам?» – риторично запитує він.

Посол США про «Айленди», зброю, «дзвінки з Вашингтона» і візит Трампа

Україна успішна в проведенні реформ, і Сполученим Штатам хочеться вірити у причетність до цього успіху, сказала в ексклюзивному інтерв’ю спільному телепроектові Радіо Свобода і каналу «112 Україна» «Завтра» посол США в Україні Марі Йованович. Вона водночас заперечила будь-який вплив на внутрішньоукраїнські процеси з боку найвищого керівництва США. Американський посол наголошує: Америка залишиться послідовною у своїй підтримці України і тиску на Росію, просто, щоб «отримати позитивний результат, потрібен час». Про що ще нам вдалось розпитати Марі Йованович читайте за лінком.

Люди з «поламаним геном»

І від зовнішньої політики до проблем конкретних людей. Система «Електронне здоров’я», яку нині створюють в Україні, змінить паперову медичну картку пацієнта і дозволить мати реєстр, зокрема, людей із рідкісними захворюваннями. Так у Міністерстві охорони здоров’я відповіли на запит Радіо Свобода. Створити реєстр орфанних хворих вимагають активісти і експерти. Кажуть: це полегшить надання допомоги пацієнтам. В Україні є приблизно три тисячі людей із рідкісними недугами. Без ліків хворі набувають інвалідність або помирають. Тому вони закликають державу допомогти. Як виживають українці із рідкісними захворюваннями? Про це наша кореспондентка розповідає у своєму непростому для читання матеріалі.

А завершує огляд подій за вихідні підбірка матеріалів-цікавинок. Тут Ви можете:

Провести один незвичний день у будинку для літніх людей

Пригадати перший рік незалежності Ізраїлю (до 70-річного ювілею)

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Фотогалерея старих світлин: перший рік незалежності Ізраїлю (до 70-річного ювілею)

І навіть побачити, як цілуються чоловіки в радянські часи

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Цілуй мене по-радянськи

Наше життя – суцільні злети та падіння. Не бійтесь падати, щоб згодом злетіти ще вище!

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