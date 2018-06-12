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12 Червень 2018, Київ 08:11
Політика

Радіо Свобода Daily: Олег Сенцов голодує 30-й день

Олег Сенцов 14 травня оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів у Росії

#SaveOlegSentsov

Український режисер Олег Сенцов голодує у російській в'язниці уже 30-й день. Його сестра Наталія Каплан заявила, що не зверталася до російського президента Путіна з проханням звільнити режисера.

А російська правозахисниця Зоя Свєтова оприлюднила ще один лист від Сенцова. «Передай, якщо кому зможеш з акторів, хто озвучував мої оповідання, привіт, подяку разом із подивом і захопленням. Спасибі їм за це! Ну і взагалі – привіт усім хорошим людям і не тільки», – написав Олег Сенцов, серед іншого зазначивши, що не вважає себе переможеним і «милосердя не просить».

Український конгресовий комітет Америки закликає всіх небайдужих долучитися до одноденного голодування на знак солідарності з ув’язненим.

Тепер коротко про події в Україні і світі:

США і КНДР: 11 історичних моментів

І про зустріч, яку давно назвали історичною. Це перша зустріч президента США Дональда Трампа та лідера Північної Кореї Кім Чен Ина у Сінгапурі. Ось десять інших історичних моментів у відносинах між Сполученими Штатами та Північною Кореєю.

Війна і сила жінок

Силу української жінки в часи війни показує в Нью-Йорку художниця з України Зінаїда Кубар, учениця відомої сербської художниці Марини Абрамович. Перформанс «Калина» виконували три українські моделі. Під час вистави жінки, одягнені в світло-коричневі сукні в традиційному українському стилі, стали навколішки й розчавили пригорщі ягід калини на грудях. «У нас – війна. Багато жінок втрачають батьків, синів та братів через воєнні дії», – так пояснила цей символ мисткиня.

Перформанс «Калина». Нью-Йорк, 1 червня 2018 року
Перформанс «Калина». Нью-Йорк, 1 червня 2018 року

Як заробити у соцмережах

Соціальні мережі тепер не лише спосіб спілкуватися, а й можливість заробляти. Чим більше ви популярні, тим більше вашу сторінку переглядають, тим більше грошей. Зазвичай це гроші, які вам платять за рекламу. Деякі зірки соцмереж навіть роботу кидають і займаються тільки тим, що ведуть активне інтернет-життя. Як стати зіркою соцмережі? Про це в репортажі з Польщі.

І на завершення про перемоги у спорті – минулі і теперішні.

Кличко у залі слави

Віталій Кличко першим із українців увійшов у Міжнародний зал боксерської слави. В категорії «Сучасні боксери», тобто серед тих, хто провів останній бій не раніше від 1989 року, з 32 кандидатів обрали трійку: крім Кличка, до цього списку також потрапили Ерік Моралес та Вінкі Райт. Українському боксерові зробили відбиток кулака – процедура, яка проводиться при включенні в Міжнародний зал боксерської слави. Кулак Віталія став трьохсотим за історію музею. Радіо Свобода розповідає про 5 найяскравіших боїв легендарного боксера.

Український боксер Віталій Кличко святкує перемогу над суперником Хуаном Карлосом Гомесом, Штутгарт, 21 травня 2009 року
Український боксер Віталій Кличко святкує перемогу над суперником Хуаном Карлосом Гомесом, Штутгарт, 21 травня 2009 року

Нагороди юної українки

15-річна львів’янка Христина Погранична на нещодавньому чемпіонаті Європи з художньої гімнастики в Іспанії виборола найбільшу кількість нагород серед юніорок – дві срібні та дві бронзові медалі. Українська команда посіла друге місце. Христина Погранична є однією з найкращих юних гімнасток України і виборола право для держави брати участь у Юнацьких олімпійських іграх, які відбудуться у жовтні цього року в Аргентині.

Христина Погранична
Христина Погранична

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