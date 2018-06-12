Радіо Свобода Daily: Олег Сенцов голодує 30-й день

#SaveOlegSentsov

Український режисер Олег Сенцов голодує у російській в'язниці уже 30-й день. Його сестра Наталія Каплан заявила, що не зверталася до російського президента Путіна з проханням звільнити режисера.

А російська правозахисниця Зоя Свєтова оприлюднила ще один лист від Сенцова. «Передай, якщо кому зможеш з акторів, хто озвучував мої оповідання, привіт, подяку разом із подивом і захопленням. Спасибі їм за це! Ну і взагалі – привіт усім хорошим людям і не тільки», – написав Олег Сенцов, серед іншого зазначивши, що не вважає себе переможеним і «милосердя не просить».

Український конгресовий комітет Америки закликає всіх небайдужих долучитися до одноденного голодування на знак солідарності з ув’язненим.

Тепер коротко про події в Україні і світі:

США і КНДР: 11 історичних моментів

І про зустріч, яку давно назвали історичною. Це перша зустріч президента США Дональда Трампа та лідера Північної Кореї Кім Чен Ина у Сінгапурі. Ось десять інших історичних моментів у відносинах між Сполученими Штатами та Північною Кореєю.

​Війна і сила жінок

Силу української жінки в часи війни показує в Нью-Йорку художниця з України Зінаїда Кубар, учениця відомої сербської художниці Марини Абрамович. Перформанс «Калина» виконували три українські моделі. Під час вистави жінки, одягнені в світло-коричневі сукні в традиційному українському стилі, стали навколішки й розчавили пригорщі ягід калини на грудях. «У нас – війна. Багато жінок втрачають батьків, синів та братів через воєнні дії», – так пояснила цей символ мисткиня.

​Як заробити у соцмережах

Соціальні мережі тепер не лише спосіб спілкуватися, а й можливість заробляти. Чим більше ви популярні, тим більше вашу сторінку переглядають, тим більше грошей. Зазвичай це гроші, які вам платять за рекламу. Деякі зірки соцмереж навіть роботу кидають і займаються тільки тим, що ведуть активне інтернет-життя. Як стати зіркою соцмережі? Про це в репортажі з Польщі.

І на завершення про перемоги у спорті – минулі і теперішні.

Кличко у залі слави

Віталій Кличко першим із українців увійшов у Міжнародний зал боксерської слави. В категорії «Сучасні боксери», тобто серед тих, хто провів останній бій не раніше від 1989 року, з 32 кандидатів обрали трійку: крім Кличка, до цього списку також потрапили Ерік Моралес та Вінкі Райт. Українському боксерові зробили відбиток кулака – процедура, яка проводиться при включенні в Міжнародний зал боксерської слави. Кулак Віталія став трьохсотим за історію музею. Радіо Свобода розповідає про 5 найяскравіших боїв легендарного боксера.

​Нагороди юної українки

15-річна львів’янка Христина Погранична на нещодавньому чемпіонаті Європи з художньої гімнастики в Іспанії виборола найбільшу кількість нагород серед юніорок – дві срібні та дві бронзові медалі. Українська команда посіла друге місце. Христина Погранична є однією з найкращих юних гімнасток України і виборола право для держави брати участь у Юнацьких олімпійських іграх, які відбудуться у жовтні цього року в Аргентині.

Будьмо наполегливими!

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