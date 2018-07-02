Радіо Свобода Daily: Олег Сенцов голодує 50-й день

#SaveOlegSentsov

Український режисер Олег Сенцов голодує у російській в'язниці уже 50-й день. Його адвокат Дмитро Дінзе заявив, що Сенцова наразі примусово не годують. Але це може статися у випадку другої кризи. Перша – відбулася на 26-й день його голодування. Їжа для примусового голодування, за словами адвоката, є білково-вітамінною сумішшю.

Сенцов перебуває в окремій палаті медчастини колонії. В Олега загострилися проблеми зі серцем і нирками. За свідченням лікарів колонії, кризова ситуація зі здоров’ям Сенцова може настати найближчим часом.

Уповноважена з прав людини в Україні Людмила Денісова сьогодні, 2 липня, має зустрітися з послами ЄС, щоб обговорити, як і чому її не допустили до українських політв’язнів в Росії.

У Києві, Харкові та Запоріжжі відбулися акції на підтримку українських політв’язнів Кремля.

Сьогодні ж, 2 липня, о 21-й годині на стадіоні «Олімпійський» у Києві запланована акція на підтримку Олега Сенцова, під час якої запалять на полі надпис «Олегу, Україна з тобою!».

Іще кілька важливих новин:

Також фото і відеорепортажі про:

– У другу річницю загибелі українського оперного співака та воїна-добровольця Василя Сліпака в бою з російськими гібридними силами його друзі та колеги з Паризької опери заспівали у Києві. А також – поділилися своїми спогадами про нього з Радіо Свобода.

– Більш ніж тисяча військових 80-ї окремої десантно-штурмової бригади вперше урочисто пройшлись вулицями Львова. Днями бійці у повному складі бригади повернулись із зони виконання завдань під час Операції об’єднаних сил. Десантники несли в руках портрети 105 загиблих побратимів. Львів’яни вітали бійців квітами, вигуками «Слава героям!», не стримуючи сліз. Зворушливі кадри – за лінком.

– На столичному Трухановому острові у водах Дніпра відбулося хрещення віруючих баптистів. Хрещення приймало 150 осіб із Києва і області. Священодію здійснювали 24 пастори.

Ексклюзивне інтерв’ю з Людмилою Монастирською

Вона не любить, коли її називають зіркою чи оперною дівою, хоча графік її виступів на кращих оперних сценах світу розписаний на кілька років наперед. Каже, що просто професійно виконує свою роботу, дивується, чому журналісти здебільшого запитують лише про співпрацю з Пласідо Домінго, хоча співала й з іншими, не менш відомими, й завжди наголошує, що вона саме з України. Про можливість вибору, силу рідних місць на Черкащині, трагічні ролі і залаштункові секрети Людмила Монастирська розповіла в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода.

І підбірка історичних матеріалів:

Як Чорноморський флот у 1918 році прапори змінював? 29 квітня в Україні урочисто відзначили 100 років відтоді, як Чорноморський флот підняв українські прапори. Утім, цю подію зазвичай розглядають вирваною з контексту. А що передувало підняттю українських прапорів і як довго вони майоріли над кораблями? Про це читайте за лінком.

Правда через 75 років після страти. У жовтні 1937-го органи НКВС розстріляли батька 6 дітей Антона Ґловача. Утім, страшну правду про його смерть рідні дізналися лише через 75 років після трагічних подій.

«Хороба Майкла Джексона»

Незважаючи на те, що хвороба більш помітна у темношкірих людей, вона зустрічається з однаковою частотою в усіх етнічних групах. Вітиліго може з’явитися в будь-якої людини будь-якого віку: деякі ділянки шкіри втрачають пігмент, стають дуже світлими. Це пов’язано з тим, що шкіра не виробляє достатню кількість меланіну. Найвідоміший людина з вітиліго – король поп-музики Майкл Джексон. Як живуть люди з «хворобою Джексона», читайте в матеріалі.

Приймайте і цінуйте себе такими, якими ви є!

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