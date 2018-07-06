Йде глобальна політична боротьба за контроль над ЦВК – Івченко

Гості програми «Ваша Свобода»: Вадим Івченко, народний депутат України («Батьківщина»), Валерій Карпунцов, народний депутат України (БПП), Андрій Магера, заступник голови ЦВК; Ольга Айвазовська, голова правління громадянської мережі «Опора».

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій сподівається, що оновити склад ЦВК вдасться вже наступного тижня. Напередодні парламент відмовився розглядати це питання, і фракція «Блоку Петра Порошенка» на знак протесту навіть покинула сесійну залу.

Віталій Портников: Пане Карпунцов, чому ваша фракція пішла, не хоче продовжувати брати участь в діяльності парламенту, вважає, що парламентарі мають погодитися розглядати те подання, яке направив до Верховної Ради Петро Порошенко, і в цьому поданні не може бути жодних коректив, наскільки я розумію вашу позицію?

Валерій Карпунцов: Якби це було питання м’якше, то можна було б політичну позицію жовтими кнопками виражати, тобто утримуватися від голосування. І йшли б політичні дискусії чи консультації, як модно казати.

У даному випадку керівництво фракції вирішило привернути більшу увагу суспільства до цієї проблематики, тому й вийшли з зали. Хоча, як на мене, тактично це був не зовсім вірний крок.

Є юридична складова, а є реальна. Публічно озвучують те, що 13-14 (є 13 вакантних місць у складі ЦВК, а під них 14 кандидатів – ред.). Може бути взагалі і 5, і 8 – проголосують. Але в даному разі Верховна Рада – не поштова скринька, як і президент – здійснює вибір. 14 не підтримає. На 13-му зупиниться.

Був тиск на діючих членів ЦВК, щоб написали заяви і пішли за власним бажанням

Чим ближче до виборів президента, тим більше викристалізовуються основні лідери – Порошенко і Тимошенко. Зараз народ з абсолютно різних фракцій різним кандидатам заявляє про свою лояльність, у тому числі шляхом передачі квот у ЦВК. Навіть був тиск на діючих членів ЦВК, щоб написали заяви і пішли за власним бажанням. Добре, що оговталися! Наші партнери по ЄС і з Америки сказали: починаєте роботу нової ЦВК з тиску на діючих членів?!

Цей склад ЦВК був ЦВК Януковича, потім став ЦВК провладним, а завтра стане ЦВК того, хто буде сильний. Треба виконувати закон – треба змінити ЦВК. Питання пропорційності збережене в даному випадку максимально. Ніхто не ставить вимоги до людей, що не фахові, не моральні, не відповідають вимогам закону. Ні! Всі кажуть виключно так: це – президента, а це – не президента.

– Пане Івченко, ви, може, зможете більш чітко пояснити, що відбувається?

Вадим Івченко: Йде глобальна політична боротьба за те, хто буде контролюватиме ЦВК. Президент на 13 кандидатур подав 14 кандидатів. Фактично, за кого не дасть голоси БПП, той і не пройде. Шість кандидатів подав президент, один кандидат залишається по квоті УДАРу (це фактично буде президентський кадр), один подали (це майбутній голова ЦВК) – Алла Басалаєва від «Волі народу». Це теж людина президента. Половина складу ЦВК вже є. Йому (президенту – ред.) треба 51%, треба дев’ять.

​Резолюція жорстка ПАРЄ, вона говорить: якщо не буде виконання резолюції ПАРЄ – взимку ПАРЄ ухвалить рішення і нашу делегацію повністю позбавить права голосу, як це було за невиконання резолюції ПАРЄ по політв’язнях щодо російської делегації.

Президент глобально програє війну за контроль над ЦВК

Зараз нічого не буде. Восени мають бути подані 14 кандидатів, де мають бути (президент теж брав зобов’язання) представники «Опоблоку», «Батьківщини», «Самопомочі», «Радикальної партії» та всіх інших. Це означає, що президент глобально програє війну за контроль над ЦВК. Президент сьогодні б’ється за те, щоб мати 9 чоловік і контролювати повністю – у нього буде контрольний пакет прийняття рішень в ЦВК.

Ми на осінь затягнули цей процес

Вони («Народний фронт» – ред.) розуміють, що президент буде когось збивати. Якщо представника «Батьківщини» не буде, будуть санкції, якщо іншого представника не буде – санкції, а в «Народного фронту» – три. Вони розуміють, якщо БПП не дасть голоси за когось одного, то «Народний фронт» матиме два представники.

«Батьківщина» сказала, щоб не було рейтингового голосування. Із 14 хто найменше набирає, той вилітає. Потім голосують безпосередньо за список. Перед тим голосують за звільнення тих 13. Ми на осінь затягнули цей процес.

«Народний фронт», «Самопоміч», «Радикальна партія», «Опоблок» і «Батьківщина» – усі виставлятимуть кандидатів в президента

В осінь потрібно подати ще останню фракцію – це «Опоблок». Йому (президенту – ред.) потрібно буде шукати партнерів в ЦВК. «Народний фронт», «Самопоміч», «Радикальна партія», «Опоблок» і «Батьківщина» – усі виставлятимуть кандидатів в президента – Ляшко, Садовий, Бойко і «Батьківщина» (Тимошенко – ред.). Йому потрібно повертатися до своєї коаліції і домовлятися, щоб «Народний фронт» працював на нього в ЦВК. Я знаю сьогодні відносини між президентом і «Народним фронтом» - «Народний фронт» ні в яку не піде працювати з президентом.

А щодо голосування – всіх людей (всі ті 10, які були від БПП), які голосували проти президента Порошенка (фактично з тих 240 голосів, коли голосували по газеті «Голос України»), вже з сьогоднішнього дня викликають в Адміністрацію президента на особисту зустріч з президентом Порошенком. Ми показали, що є більшість без Порошенка, які готові об’єднатися голосувати за нормальні речі.

– Пані Айвазовська, чому не можна просто обрати ЦВК, мені не ясно. Може, ви зможете це якось пояснити?

Ольга Айвазовська: У нас, на жаль, відсутня коаліція. А голосування по ЦВК – це лише сигнал того, що не тільки де-факто немає коаліції, але є ситуативна більшість, яка має власні інтереси. Частина ЦВК, на жаль, зараз вже переорієнтовується на інших лідерів або на інші процеси.

А частина фракцій висловлюють вже доволі відкриту позицію – давайте ЦВК переобирати після президентських виборів. Насправді це вже вияв критичної фази конфлікту, який вже давно виник. Питання не в самій комісії або в її функціях, в її можливостях працювати, а в неможливості домовитися.

ПАРЄ може накласти санкції в разі непереобрання ЦВК

Насправді ні влада, ні опозиція, ні президент, ні парламент вже не можуть перекладати відповідальність один на одного. Тому що 240 голосів достатньо, щоб розблокувати це питання в той спосіб, який бачать як партії, опозиція, групи, так само врахувати потреби найбільшої президентської фракції. Коли говорять про санкції, дивує, що акцентують на питанні виключно рівності представництва, а не на питанні і переобрання ЦВК. На нас, з точки зору не рекомендаційних, а обов’язкових характерів резолюції цієї частини ПАРЄ, можуть накласти санкції в разі непереобрання ЦВК, а не лише недотримання квот.

– Пане Магера, чи дійсно необрання ЦВК – це привід для конфлікту в більшості, або дійсно є причини в тому, що не враховуються інтереси ЦВК? Чи дійсно можуть спрацювати подання, коли 14 осіб на 13 місць? Чи ви вважаєте, що мають бути представлені всі партійні групи і фракції парламенту в новій ЦВК?

Андрій Магера: Ні Конституція, ні закон України формально не передбачають, що до складу ЦВК мають входити представники всіх парламентських фракцій. Натомість є міжнародні документи – справді, всі партії, представлені у парламенті, повинні мати своїх представників у центральному виборчому органі.

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Треба внести нове подання президенту і врахувати пропозиції від всіх парламентських партій

На моє переконання, якби у поданні президента було на 13 вакансій 13 кандидатур, а з серед цих 13 осіб була ситуація, що всі представлені хоча б однією парламентською партією по одній кандидатурі, то таких проблем не було б.

Існуюче подання президента, я думаю, є не останнім. Треба внести нове подання президента і врахувати пропозиції від всіх парламентських партій. Нічого страшного не буде, якщо одна парламентська партія замість 6 кандидатур отримає 5 кандидатур у комісії і одне місце – «Опоблоку».