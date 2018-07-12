Молодь зі сходу та інших регіонів привезла свої проекти до табору на Київщині

Уляна Верстюк

Свіже повітря, спів птахів та легкий вітерець із Київського моря – в таких умовах розпочався літній табір «YOU Camp – Youth, Opportunities, Unity», організований стипендіальною програмою «Завтра.UA». Цьогоріч 100 студентів є учасниками п’ятиденної програми, серед них 50 – із переміщених університетів із окупованих східних територій України та 50 – із університетів інших регіонів. Вони зібралися неподалік Києва в селі Глібів для того, щоб розробити проекти, які спрямовані на соціальну інтеграцію молоді. Чим же займатимуться?

Студент університету Львівська політехніка Вадим буде працювати з групою «Дискримінація – НІ!». Ця проблематика не нова для Вадима.

«Дискримінація є у всіх сферах. Наша організація – Інститут української студії – робила спільно з німецьким посольством форум-театр: ми їздили по Україні, показували вистави про людей з окупованих територій і те, з чим вони стикаються. На додачу до усіх проблем, які вони вже мають, на них накладаються ще додаткові», – каже хлопець.

Луганчанка Маргарита, незважаючи на те, що навчається на перекладача, обрала зовсім нетипову для себе царину – розвиток економіки на місцевому рівні, зокрема, соціальне підприємництво та малий бізнес. Вона ділиться враженнями: дуже комфортно почувається у таборі та не бачить ніякої різниці між собою та учасниками з інших регіонів. «Якщо ти гарна людина, ти будеш гарною людиною завжди і всюди», – каже Маргарита.

З учасниками працюють ментори-експерти з різних галузей. Анастасія – одна з таких, родом із Житомира, в минулому стипендіатка програми «Завтра.UA». Вона розповідає, що другий рік поспіль є наставницею, і з власного досвіду заявляє, що проект – це можливість для саморозвитку, для професійного зростання молоді.

«Я модерую команду, яка працює у галузі «Зміни через арт». Наша ціль – розробити проект у сфері мистецтва: як за допомогою мистецтва змінювати країну, починаючи з ідей та проектів локальних, які можуть стати глобальним прикладом», – розповідає вона.

Дівчина додає, що на проекті зароджується дружба, немає перешкод у комунікації, учасники посміхаються, обнімаються. Та минулого року було психологічно важко, бо серед учасників були люди, які втратили рідних на війні.

«У моїй команді був хлопець, у нього батьки підірвались на міні у Луганську, – каже Анастасія. – Ця атмосфера гарна, яскрава і позитивні емоції – все це викликало трошки агресивну реакцію. Молоді люди дивились і думали: ну як так, тут усі говорять про майбутнє, про розвиток, що все буде добре. Під кінець все це стабілізувалось».

​Мета програми – об’єднати покоління «агентів змін» України та навчити їх обробляти інформацію, розробляти ефективні бізнес-плани, презентувати проекти клієнтам та громадськості. Голова наглядової ради Української академії корпоративного управління Айварас Абромавічус на відкритті кемпу сказав учасникам: є червоні лінії, які не треба переступати, можна досягти успіху, не йдучи проти своїх цінностей. Варто дотримуватися принципів і не робити того, за що буде соромно перед собою, батьками чи суспільством, вважає він.

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