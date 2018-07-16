Радіо Свобода Daily: Зустріч Путіна і Трампа на тлі протестів і звинувачень США на адресу розвідки Росії

Зустріч Путіна і Трампа

Сьогодні, 16 липня, в Гельсінкі президенти США і Росії – Дональд Трамп та Володимир Путін – проведуть першу повноцінну зустріч, відколи президент США обійняв свою посаду півтора року тому. Саміт навряд чи принесе принципові зміни, такого висновку дійшли аналітики Фонду Карнеґі за міжнародний мир.

Напередодні понад дві тисячі людей зібралися у столиці Фінляндії і провели ходу під гаслом «Гельсінкі – за права людини». Мітинг зібрав супротивників політики обох лідерів. Активісти, зокрема, вимагали звільнення українського політв’язня Олега Сенцова.

Також за два дні до зустрічі спеціальний прокурор Роберт Мюллер пред’явив 12 офіцерам російської військової розвідки звинувачення у змові з метою втручання в американські президентські вибори.

«Дональд Трамп не може не звернути уваги на факт оприлюднення настільки промовистих доказів російської причетності. І це вплине на саму атмосферу його діалогу із Володимиром Путіним. Тим більше, що і американський, і російський президенти будуть усвідомлювати – розслідування спеціального прокурора Роберта Мюллера буде продовжуватися», – розмірковує у своїй колонці «12 друзів Путіна» журналіст Віталій Портников.

Далі коротко:

«Метро по 8, а долар – ні»

Цими вихідними українці їздили у київському метро вже за новим тарифом. Його підвищення спровокувало неабиякий ажіотаж, зокрема, біля кас столичного метрополітену із охочих придбати жетон чи проїзний за старими цінами. Радіо Свобода зібрало найяскравіші реакції на подорожчання проїзду у громадському транспорті Києва у соцмережах.

Історія священика

Микола Марчук – у минулому вчитель, рухівець, член УГС, а нині священик. У 90-х роках він перебрався з Прикарпаття до Дніпропетровщини, де в невеликому селищі стару недобудову перетворив на першу Українську православну церкву Київського патріархату на Східній Україні. До того селяни близько 30 років не мали власної церкви. Зараз священик нерідко буває на фронті. Каже: став капеланом, щоб достукатися до серця бійця, потрібно з ним пожити.

А далі – вже традиційно найцікавіші історичні матеріали за вихідні:

350 років тому – у 1668 році – лівобережний гетьман Іван Брюховецький несподівано підняв повстання проти московського царя. Він отримав гетьманську булаву завдяки підтримці царських воєвод і тривалий час орієнтувався на Москву. Тому це повстання багатьох вразило. Про те, чому гетьман Іван Брюховецький так різко змінив свою політику, в матеріалі Радіо Свобода.

Репресії торкнулись родини Галини Чорної, як і багатьох інших українських сімей. Серед її рідних, які на собі зазнали переслідувань радянської влади, зокрема, опинився вояк УПА. Він не лише не «здав»​ своїх побратимів під час допитів, але й вправно водив чекістів «за носа», змушуючи за допомогою неправдивих свідчень виконувати їх зайву, а часом і брудну роботу, наприклад, порпатися у купах з гноєм. Як репресований вояк УПА вправно дурив радянських чекістів, читайте за лінком.

Уляна Супрун спростовує міфи

Дописи доктора Уляни Супрун, виконувача обов'язків міністра охорони здоров’я України, які розвіюють медичні міфи –​ популярна для обговорення тема. Вони збирають реакції тисяч користувачів і викликають бурхливі дискусії. Уляна Супрун наголошує, що в Україні чимало міфів поширюються самими лікарями і наводить приклади із міжнародної медичної практики, доказової медицини. Зашлакованості організму не існує, мочити Манту можна, а Перекис водню не знезаражує рани – ці міфи і не тільки, пояснює Уляна Супрун.

Позбувайтеся стереотипів, крокуйте у ногу з часом!

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