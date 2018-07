Чому не слід хвилюватися через риторику Трампа? (світова преса)

Провідні світові видання продовжують аналізувати перший саміт американського президента Дональда Трампа та російського президента Володимира Путіна, який відбувся 16 липня. Видання The Washington Post наголошує, що хвилюватися через риторику Трампа не варто, адже поки що вона не відповідає його діям. Тим часом у статті The National ідеться про те, що саме Україна очолює європейське розчарування діями Трампа. А оглядач видання The Atlantic тим часом зауважує, що саміт не мав ніяких конкретних підсумків.

Американське видання The Washington Post наголошує, що президент США Дональд Трамп – не перший американський лідер, який принизив себе, намагаючись «підлизатися» до російського лідера Володимира Путіна. В його попередників нічого не вийшло, і так само не вийде і в самого Трампа, мовиться у статті.

Тепер і Дональду Трампові слід вивчити, що Росія – противник, а не конкурент, переконаний автор. У той час як саміт був нагодою для нього продемонструвати президентську силу, він не засудив ніяких дій Росії, серед яких втручання у вибори у США 2016 року чи нахабне використання забороненої хімічної зброї на британській землі, внаслідок чого загинула людина.

«Росія – єдина країна на Землі, крім Північної Кореї, яка зважилася б використовувати токсичний нервовий агент для спроби здійснити вбивство на чужій землі. Це режим, який грубо порушує свої договірні зобов’язання щодо ядерної та хімічної зброї, який вторгся до двох своїх сусідів і загрожував країнам НАТО ядерним знищенням», – зауважують автори.

Тим не менш, видання звертає увагу на те, що Трамп не пішов на кроки, яких багато хто боявся – наприклад, не скасував санкцій або ж не визнав анексії Криму. Справа в тому, що риторика Трампа відрізняється від його реальних дій.

Саме Трамп, на відміну від попередників, видворив 60 російських дипломатів, затвердив постачання зброї Україні на 47 мільйонів доларів, продовжив розгортання сил НАТО у країнах Балтії та двічі бомбардував союзника Путіна Башара Асада у Сирії за використання хімічної зброї, мовиться у статті.

Тож насправді, хоча й прес-конференція дійсно була принизливою для Трампа, його дії пояснює те, що він просто неправильно сприймає Росію. Американський президент лише вважає, що може обчарувати Путіна, щоб той поводив себе як «нормальний лідер», зазначають автори.

«Трамп вивчить, що Путін – КДБ до самих кісток, так само, як це вивчили його попередники», – мовиться у статті.

Тож хвилюватися треба буде, коли риторика Трампа реально збігатиметься із його діями, переконані автори.

Тим часом у статті видання The National із Об’єднаних Арабських Еміратів ідеться про те, що саме Україна очолює європейське розчарування Трампом. Його саміт із російським президентом відбувся напередодні четвертих роковин збиття пасажирського літака «Малайзійських авіаліній» над територією східної України, яку контролюють проросійські сепаратисти.

Відповідальність за трагедію, яка забрала життя 298 людей, покладають на Росію. Тим не менш, американський лідер не згадав про це жодного слова, мовиться у статті.

Та Київ не єдиний, хто відчув холодний удар із боку Трампа через його підтримку Путіна, зазначає автор.

Радослав Сікорський, колишній міністр закордонних справ Польщі, заявив: «Тепер, як союзник США, ми маємо вірити, що якщо президент Путін почне гібридну війну чи навіть ядерний удар проти Польщі, президент Трамп дасть йому відсіч?».

Колишній прем’єр-міністр Швеції Карл Більдт сказав, що Трамп своєю поведінкою розв’язав Путіну руки, щоб той міг і далі здійснювати агресивну політику проти сусідів Росії, мовиться у статті.

«Це був видатний саміт. Трамп отримав можливість зустрітися з Путіним, і за чотири години відносини повністю трансформувалися. Ми бачили, як Путін стоїть на своїх позиціях з усіх питань, тоді як Трамп, по суті, не кинув виклик хоча б у якомусь із них і натомість спрямував свій вогонь та лють у бік своєї країни», – цитує автор Більдта.

Оглядач видання The Atlantic тим часом зауважує, що прес-конференція Трампа та Путіна залишила експертів та коментаторів абсолютно шокованими. Путіна ж багато хто назвав переможцем цієї зустрічі, мовиться у статті.

«Виступаючи перед повною кімнатою уважних журналістів, два лідери не змогли подати ніяких конкретних підсумків своєї зустрічі, незважаючи на тижні спекуляцій щодо потенційних угод стосовно Сирії, України та ядерної зброї», – підсумовує автор статті результати події.

Під час самої прес-конференції було зрозуміло, що саме Путін був головним, вважає оглядач. Він не просто заперечував втручання Росії у президентські вибори США у 2016 році, але й перекручував правду та шуткував над репортерами, мовиться у статті.

Тепер така дивна динаміка, яку світ спостерігав на прес-конференції, лише заохочуватиме Путіна до подальших дій, вважають експерти. Іян Бонд, директор із питань міжнародної політики у Centre for European Reform, зазначив: «Стабільність полягає в тому, що ваш противник знає, що якщо він робитиме якісь дурниці, він отримає відповідь, яка йому дорого коштуватиме». А заохочення його дій лише породжуватиме нестабільність, мовиться у статті.

Автор також звертає увагу на те, що, попри оголошення про новий етап відносин між Росією та США, прес-конференція стала причиною падіння шквалу критики на Трампа. А отже, потепління між Сходом та Заходом можуть ускладнити внутрішні незадоволення в США, мовиться у статті.

«Беззаперечно, це була перемога для Путіна», – цитує автор московського аналітика Олександра Габуєва.