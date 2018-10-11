Радіо Свобода Daily: Оприлюднено розсекречені документи КДБ про стеження за Радіо Свобода

Сенцов «виглядає цілком здоровим і вживає їжу»

Засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов «виглядає цілком здоровим», заявила уповноважений з прав людини в Росії Тетяна Москалькова із посиланням на омбудсмена в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Анатолія Сака. Вона зазначила, що він регулярно вживає їжу під пильним наглядом медичного персоналу. «Скарг на умови утримання, харчування та медичне обслуговування Сенцов не висловив», – заявила Москалькова.

Синод Вселенського патріархату

У Стамбулі триває Синод Вселенського патріархату, на якому мають вирішити питання про надання українській церкві томосу про автокефалію. Українська влада, а також представники православних церков, зокрема частина єпископів УПЦ (Московського патріархату), звернулися до патріарха Варфоломія про надання автокефалії ще у квітні 2018 року. Це викликало різку реакцію Російської православної церкви, російського керівництва і багатьох священнослужителів УПЦ (МП). Один із екзархів архієпископ Даниїл Памфілійський зі США заявив, що церкви в Україні готові об’єднання.

Радіо Свобода під прицілом КДБ

Українська редакція Радіо Свобода спільно з Центром дослідження визвольного руху та Галузевим державним архівом СБУ публікує 47 документів про те, як Комітет державної безпеки СРСР стежив за радіостанцією протягом майже 30 років. Прослуховування, глушіння, стеження, провокації… Усе це переслідувало українську редакцію Радіо Свобода від моменту створення у 1954 році.

КДБ пропрацьовував радіостанцію на різних фронтах, намагаючись дискредитувати та дезорганізувати її діяльність. І якщо донедавна про це було відомо лише зі спогадів та здогадок колишніх співробітників-журналістів, то нині пересвідчитись у тому, що для радянської влади Радіо Свобода стояло справжньою кісткою в горлі, можна з розсекречених документів Комітету держбезпеки.

Про що ж розповідала українська служба, чим так хвилювала партійних функціонерів і чекістів в СРСР?

Рік після скасування «заборонених професій»

Обмеження на роботу для жінок на переліку із 450 посад український уряд скасував ще у грудні минулого року. З того часу минув майже рік, і протягом цього часу в українок були можливості спробувати свої сили у тих галузях, куди раніше їх не допускали – зокрема, у безпековому секторі. Хто ці жінки і чому їх небагато, з’ясувало Радіо Свобода.

Що ще варто знати?

Російський «Газпром» із наступного року відновить імпорт газу з Туркменистану, припинений три роки тому.

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення режиму надзвичайного стану у штаті Флорида через наближення урагану «Майкл».

В Україні посилюють охорону складів і арсеналів зберігання боєприпасів.

На складах боєприпасів під Ічнею в Чернігівській області могла бути закладена вибухівка, щоб підірвати сховище.

Міністерство внутрішніх справ Болгарії повідомляє, що затриманим у Німеччині у справі про зґвалтування і вбивство болгарської журналістки-розслідувачки Вікторії Маринової є громадянин Болгарії Северин Красиміров.

Замах на координатора «С14» Сергія Мазура

Близько першої години ночі у Борисполі невідомі закинули бойову гранату у квартиру родини Сергія Мазура, координатора праворадикальної організації «С14» та помічника народного депутата Ігоря Луценка. Батька активіста із осколковими пораненнями забрали до лікарні. За словами Мазура, зараз батькові краще, він прийшов до тями, але попереду – операція із вилучення осколків. Поліція розслідує напад як замах на вбивство. Всі подробиці замаху за посиланням.

​Онлайн-курс про реформи

Чому реформи тривають так довго, для чого потрібна демократія та як працює держава? На ці питання хочуть відповісти розробники українського онлайн-курсу «Механіка реформ». Платформа онлайн-освіти Prometheus разом із провідними реформаторами України підготувала безкоштовний «курс політекономії для всіх». Так, кожен, хто зареєструється, зможе дізнатися про те, як будувати нові інститути поведінки у державі, чому реформи відбувається важче у демократичному суспільстві, ніж у авторитарному, та чому так важливо будувати ефективну бюрократію. Більше про онлайн-курс в матеріалі.

Не соромтеся вчитися новому!

Ваше Радіо Свобода Daily

Радіо Свобода Daily – читайте все в одному мейлі! Усі важливі новини та ексклюзиви нашого сайту в одному листі. Надсилаємо щодня (окрім неділі) о 7-й ранку якраз до Вашого сніданку. Підписатись на розсилку можна тут.