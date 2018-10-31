Радіо Свобода Daily: ФСБ Росії затримала підозрюваного в передачі даних про «Петрова» і «Боширова»

«Петров» і «Боширов»

Співробітники Федеральної служби безпеки Росії затримали працівника прикордонної служби, якого підозрюють у продажу інформації про поїздки «Руслана Боширова» і «Олександра Петрова», а також інших осіб. Про це повідомляє російське інформаційне агентство «Росбалт». Як повідомляють в агентстві з посиланням на свої джерела, ФСБ провела понад 60 обшуків у приватних детективів і тих, кого помічали в торгівлі інформацією з закритих баз даних. В результаті затримали працівника прикордонної служби в Північно-Західному регіоні та співробітника Федеральної податкової служби.

Раніше розслідувальна група Bellingcat виявила, що справжнє ім’я «Олександра Петрова» – Олександр Мішкін. За даними розслідувачів, він співробітник російської військової розвідки, а «Руслан Боширов» – російський розвідник Анатолій Чепіга.

Тарифи і субсидії в Україні

Із 1 листопада 2018 року ціни на газ для населення в Україні зростуть на 23,5%. У Кабміні таке рішення назвали «вимушеним кроком» і заявили, що в перебігу переговорів із кредиторами взагалі йшлося про подорожчання на 60%. Радіо Свобода пояснює, як формується тариф на газ, чому він росте і хто отримає субсидію.

«Стратегія миру та безпеки» Тимошенко

Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко провела вже третій форум свого «Нового курсу», на якому презентувала стратегію миру і безпеки для України. Її команда розробила 6 кроків щодо встановлення миру в Україні. Вона пропонує створити новий політико-дипломатичний формат «Будапешт+». За її планами, туди мають увійти Україна, США, Росія, Франція, Німеччина, Китай та представник Євросоюзу. Деякі її тези досить дискусійні, вважають експерти. А дехто говорить про «ляпи» лідера «Батьківщини» під час виступу. Але є й ті, хто вірить в реалістичність її планів.

Тепер кілька коротких повідомлень:

Артистка і громадська діячка Анастасія Приходько заявила, що планує зайнятися політикою і долучилася до команди голови партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко.

Педіатр зі Львова Олег «Тягнизуб» Скавиш встановив національний рекорд – йому вдалося протягнути зубами судно «Верещагино» водотоннажністю 614 тонн на 16,3 метра.

Президент США Дональд Трамп хоче скасувати порядок надання американського громадянства «за правом ґрунту».

Український мультфільм «Викрадена принцеса» здобув свою першу перемогу на міжнародному кінофестивалі, повідомило Державне агентство України з питань кіно.

Що нового в Apple

30 жовтня американська компанія Apple у Нью-Йорку презентувала останню в цьому році лінійку ґаджетів. 12 вересня розробники вже представили нову лінійку «розумних»​ годинників Apple Watch та смартфонів iPhone. Цього разу черга за оновленими планшетами іPad, ноутбуками MacBook та комп’ютерами Mac Mini. Чим потішила корпорація фанатів технологій? Та чим оновлені продукти будуть різнитись від своїх попередників?

Меркель їде до Києва

Першого листопада в Києві з одноденним, але до краю насиченим, візитом побуває канцлер ФРН Анґела Меркель. Вона матиме зустрічі з президентом України Петром Порошенком, котрий прийматиме її з військовими почестями, та прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом. Також у програмі візиту – бесіди з лідерами парламентських фракцій, дискусії з українськими студентами, відвідання пам’ятника Героям Небесної сотні. Які ж позиції мають у Берліні з «українського питання», напередодні цього візиту? Про це читайте за лінком.

Призов у Криму

Прокуратура Автономної Республіки Крим спільно з Кримською правозахисною групою, Регіональним центром прав людини та Українською Гельсінською спілкою з прав людини передали до Міжнародного кримінального суду інформаційне повідомлення про незаконний примус кримчан до служби в Збройних силах Росії. Зокрема, українські правоохоронні органи посилаються на положення Женевської конвенції 1949 року, яка прямо забороняє державі-окупантові набирати в армію громадян із окупованої території. Чи зупинить Міжнародний кримінальний суд призов у Криму?

Керч, Піттсбург, Кривий Ріг

Сучасні люди є «наповненими» технологічно, а «пустими» морально. Зараз настав час, коли стара модель виховання померла, а її замінив віртуальних світ, у якому немає моралі. «Стрілялки», на яких виросло вже не одне покоління, притлумили відчуття цінності життя як такого. Причому як свого власного, так і життя інших людей. Що об’єднує убивства і напади, які зазвичай називають «невмотивованими»? Чи можна від цього захиститися? Яким мають бути превентивні заходи безпеки?

Турбуйтеся про своє моральне здоров'я!

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