Радіо Свобода Daily: Перебування в санкційному списку Росії є як державна нагорода – Порошенко

Санкції Росії проти громадян України

Росія запровадила санкції проти 322 громадян України. Серед них – політики, громадські діячі, діячі культури та 68 українських компаній. Втім, Росія в санкційному списку переплутала лідера праворадикальної організації «С14» Євгена Карася з його повним тезкою, який є галеристом. Президент України Петро Порошенко заявив, що в Україні перебування в цьому списку є як державна нагорода. Чи не вперше в сучасній історії офіційний додаток до урядової постанови Росії містить слова українською мовою. Прізвища, імена та по-батькові тих, кого російська влада включила до санкційного списку і опублікувала в офіційному додатку до урядової постанови «Про заходи щодо застосування економічних заходів у зв'язку з недружніми діями України стосовно громадян і юридичних осіб Російської Федерації» – дублюються українською. Радіо Свобода зібрало думки експертів про санкційний список та реакції тих, проти кого почали діяти санкції. Ми також зібрали реакції соцмереж на санкційний список.

Далі коротко:

В Україні з 1 листопада ціна на газ для населення зростає на 23,5%, до 8550 гривень за тисячу кубометрів.

Увечері 1 листопада одночасно у кількох українських і польських містах, зокрема, Києві, Варшаві, Кракові, Львові, відбулася акція солідарності «Ніколи більше». До неї долучилися ті, кому небайдужі українсько-польські відносини і хто прагне будувати майбутнє без ненависті.

У Вірменії в грудні відбудуться дострокові парламентські вибори. 1 листопада парламент країни вдруге поспіль не зміг обрати прем’єр-міністра, і, згідно із законом, це означає розпуск представницького органу.

Новим заступником спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні став Марк Етерінґтон, повідомила прес-служба СММ.

Чиї надра?

Україна прагне енергетичної незалежності, отже, має споживати більше газу, видобутого із власних родовищ. Для цього протягом останніх років були ухвалені «Концепція розвитку газовидобувної галузі», «Енергетична стратегія України на період до 2035 року» та новий закон про «Прозорість видобувної галузі». Прем’єр-міністр Володимир Гройсман навіть назвав завданням України відмову від імпорту газу, аби дати можливість українському та світовому бізнесу видобувати українське блакитне паливо. Для цього в уряді планують продавати дозволи на українські надра через електронні аукціони, які запрацюють від наступного року. Проте до того часу ласі ділянки можна отримати за старими правилами. «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода й телеканалу «UA:Перший») дослідили, хто вже встиг скористався цією можливістю та чиїми стають українські надра.

​Велика Британія розглядає нову концепцію стосунків із Росією

Відносини Росії із Заходом сягнули нової найнижчої позначки з часу завершення Холодної війни. Зухвала і агресивна позиція Кремля у Сирії та в Україні, кібернетичні напади в цілому світі, втручання у виборчий процес у провідних країнах Заходу, не згадуючи вже про застосування хімічної зброї на терені Сполученого Королівства, змушують британське керівництво до розгляду можливих змін у підході до стосунків із Кремлем. Саме у світлі подібної поведінки Росії, у Великій Британії було оприлюднено нову стратегічну доповідь «Керована конфронтація: політика Сполученого Королівства щодо Росії після нападу у Солсбері».

Канцлер Німеччини в Києві

Першого листопада до України з одноденним візитом завітала канцлер Німеччини Анґела Меркель. Вона зустрілася з президентом України Петром Порошенком. Після переговорів, Порошенко зазначив, що однією з головних тем, які вони обговорювали, стала російська агресія в Україні. Очільники двох країн засудили обстріли на Донбасі. Вони також обговорили ситуацію в Азовському та Чорному морях. Президент також наголосив, що Німеччина продовжує підтримувати Україну, зокрема фінансово. Радіо Свобода зібрало головні цитати Меркель та Порошенка.

​Домашнє насильство

Міністерство соціальної політики України, Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) та Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) запустили в Україні інформаційну кампанію «Говори проти насильства». В рамках кампанії провели онлайн-опитування щодо того, що думають українці про домашнє насильство, а також разом із нейробіологами з’ясували, як психологічне насильство впливає на мозок людини. Опитування показало, що 65% українців вважають себе обізнаними в темі, але під насильством розуміють переважно фізичні дії. Кожен другий українець вважає, що «шльопнути» дитину по сідницях – не є насильством у певних ситуаціях, і лише третина сприймають як насильство демонстративне ігнорування дитини. Водночас, кожна третя жінка і кожен другий чоловік упевнені, що у випадку насильства інколи жертва винна сама. Більше про це за посиланням.

Говоріть проти насильства!

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