Радіо Свобода Daily: ярмарки, концерти і залякування в день псевдовиборів в ОРДЛО

Чому «вибори» в ОРДЛО – не вибори?

На окупованій російськими гібридними силами частині Донбасу 11 листопада пройшли псевдовибори ватажків угруповань «ДНР» і «ЛНР».​

На дільницях продавали продукти зі знижками, влаштувавши ярмарки. біля багатьох шкіл, технікумів.

Також, як повідомляли нам з окупованого Луганська, деяким працівникам бюджетної сфери вказали конкретний час, коли вони мають «проголосувати».

Крім того, за повідомленням очевидців, бойовики на переході з окупованої території у Станиці Луганській запитували у людей, чому вони не на дільницях і погрожували, що якщо вони не повернуться в неділю на окуповану територію і не проголосують, «все буде погано».

Проект Української редакції Радіо Свобода «Радіо Донбасс.Реалії» зібрав реакції донеччан на «вибори» в соцмережах. А ще ми вирішили нагадати: як повинні проводитися вибори за міжнародними стандартами і чому так звані «вибори» в ОРДЛО вважаються бутафорськими?

Реакція Порошенка на розслідування «Схем»

Адміністрація президента та «Міжнародний інвестиційний банк», контрольний пакет акцій якого належить Петру Порошенку, прокоментували розслідування програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Своода та UA:Перший) «Великий куш» про те, як з банку сина Януковича вивели майже 2 мільярди гривень через банк нинішнього президента Порошенка, на чому банк отримав до 20 мільйонів гривень «комісійних».

«Міжнародний інвестиційний банк» заявив, що, відповідно до законодавства, він не міг відмовити у відкритті рахунків фізособам-фігурантам розслідування «Схем» та «не мав права перешкоджати клієнтам у подальшому розпоряджатися власними коштами, які визнані судом, як законно набуті».

Також на розслідування «Схем» відреагували в прес-службі Адміністрації президента. Але там не прокоментували питання щодо отриманих «комісійних» і дії правоохоронців та суду, які дозволили вивести з банку сина Януковича близько 2 мільярдів гривень.

Українські командири американських «Айлендів». Хто вони?

Минулого разу зі старшими лейтенантами Військово-морських сил України Даміром Ауліним і Богданом Небилицею наша кореспондентка бачилася влітку. Тоді, на урочистій церемонії на честь Дня ВМС в Одесі, до складу флоту було включено чотири нових бронекатери шифру «Гюрза-М». Командирами МБАКів стали колишні курсанти-«нахімовці» із Севастополя. Аулін прийняв командування «Вишгородом» (P 179), Небилиця – «Нікополем» (P 176). Нині молоді офіцери готуються до нових завдань – саме їм невдовзі командувати «Айлендами», які передали Україні Сполучені Штати Америки.

До 100-річчя закінчення Першої світової війни

Понад сто років тому закінчилася Перша світова війна. 78 мільйонів учасників і 10 мільйонів загиблих – саме так історики оцінюють наслідки зіткнення шести імперій та їхніх союзників. Перша світова війна офіційно завершився 11 листопада 1918 року підписанням угоди про припинення військових дій між Антантою і Німеччиною. Через два дні радянська Росія в односторонньому порядку розірвала Брестський мир. Чи пам'ятають і що думають про ті події у Бельгії, де точилися запеклі бої? Кореспондент проекту «Настоящее время» підготував для Вас репортаж із місця перших хімічних атак.

Нокаут від Усика

Український боксер Олександр Усик нокаутував британця Тоні Белью в Манчестері й захистив звання абсолютного чемпіона світу у ваговій категорії до 90,7 кілограма. У восьмому раунді Белью опинився на канвасі після бокового удару з лівої й не зміг підвестися. Відтак українець захистив свої чемпіонські пояси за версіями WBC, WBA, WBO, IBF та титул журналу The Ring.

Опісля британський боксер Тоні Белью заявив про завершення професійної кар’єри. «Я програв кращому бійцю, найкращому, з ким я будь-коли ділив ринг. І я бажаю йому всього найкращого», – зазначив Белью.

«Обережно, мрії оживають!»

«Деталі створюють тебе», вирішила для себе ще одна талановита українка Катерина Тимочко і перенесла усі ці слогани, вишиті вручну, на свої власні вироби – сукні, светри, торбинки, наплічники. Тренд українського дизайнера можна впізнати будь-де – не тільки в Україні, її вироби можна побачити на вітринах модних крамниць великих міст в різних країнах. Веселі лисички із написом «у кожного свій ліс» розповідають тим, хто на них озирається на вулицях Відня чи Лондона, що «всі ми диваки», і ми – з України. Радіо Свобода запитало Катерину Тимочко: як виринула ця ідея зі слоганами? І хто придумав ці рядки із позитивом?

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Катерина Тимочко створює одяг для мрійників – фотогалерея

Бережіть і плекайте «​дитину»​ всередині кожного з вас!

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