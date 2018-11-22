Степан Кубів: «Щодня від голоду помирали близько 28 тисяч осіб»

Голодомор знищив в Україні у 1932-1933 роках від семи до десяти мільйонів осіб. Така кількість людей могла би скласти населення цілої держави: 8-мільйонної Австрії або 5-мільйонної Данії. Дотепер науковці рахують не лише кількість загиблих під час Голодомору українців, осмислюють наслідки Великого Голоду для України та світу, а і шукають шляхи для збереження пам’яті про цю трагедію. Цим проблемам присвячений міжнародний форум «Україна пам’ятає. Світ визнає», присвячений 85-тим роковинам Голодомору 1932-1933 років в Україні, який працює 22-24 листопада у Києві за участю близько стоні науковців з України та інших країн світу. ​

У час період 1932-1933 років 28 тисяч українців вмирали від голоду щодоби; 1168 осіб – щогодини, двадцятеро людей – щохвилини. Такою була розплата за волелюбність українського народу та опір селян сталінській колективізації, наголосив на відкритті форуму «Україна пам’ятає. Світ визнає» віце-прем’єр-міністр, міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів.

Попри спроби новітньої російської імперії заперечити "геноцид голодом", Україна має нести правду про Голодомор світові і працювати над тим, щоб все більше держав визнавали Голодомор геноцидом українського народу, вважає урядовець.

Нелюдський злочин Голодомору має бути відкритий та визнаний геноцидом, усупереч спробам Москви (Росії) приховати або заперечити його

«Нелюдський злочин Голодомору має бути відкритий та визнаний геноцидом, усупереч спробам Москви (Росії) приховати або заперечити його, щоб ніколи і ніде не повторився цей страшний злочин проти людини та людяності», – зазначив урядовець.

Він вважає, що для того, аби зберегти пам’ять про Великий Голод та сталінські репресії проти українців у цілому треба посилити «просвітницький, інформативний напрямок»: про проблематику Голодомору українці мають говорити на міжнародних зібраннях істориків і правників, політиків та лідерів публічних думок; цьому треба присвячувати просвітницькі та мистецькі заходи з проблематики Великого Голоду. Щодо України, то Кубів пообіцяв, що найближчим часом уряд планує розпочати «повномасштабне спорудження» другої частини Національного музею «Меморіал жертв Голодомору» у Києві.

Як вберегти пам'ять про Великий Голод?

Українці дізнались правду про Голодомор завдяки спільним зусиллям науковців, політиків, правників, громадських активістів. Тепер їм час об’єднати зусилля, або про Великий Голод дізнався світ, і тут величезну роль відіграють свідчення тих, хто пережив Голодомор, адже цих людей лишилась «лічена кількість», наголосив міністр культури України Євген Ніщук.

Лауреат Шевченківської премії, письменник і видавець Іван Малкович зауважив: попри просвітницьку та інформаційну роботу науковців й освітян, урядових та громадських інституцій, вшанування жертв Голодомору не стало «душевним болем» для українців. Трагічні наслідки Голодомору митець пропонує розглядати у контексті сталінських репресій та нищення українців у 1930-тих роках.

У 1932-33 роках нас нищили масово, а потім добивали вибірково – мистецьку еліту. І сталось це винятково через людоненависницький режим північного сусіда України

«У 1932-33 роках нас нищили масово, а потім добивали вибірково – мистецьку еліту. І сталось це винятково через людоненависницький режим північного сусіда України. Ми мусимо про це не забувати. Зрозуміло, чому про Голодомор, про репресії не говорили у радянський час, – за це тоді можна було «загриміти» у Сибір. Але ж тепер! Подивіться, як мало свічок пам’яті полум’яніють у вікнах киян, і не тільки киян! Суцільна байдужість» – констатує Малкович.

Кількість українців, які вважать Голодомор геноцидом, зростає – В’ятрович

Голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович у свою чергу наголосив: щороку зростає кількість українців, які вважають Голодомор геноцидом. У 2010 році так вважали близько 60 відсотків українців, то станом на 2018 рік таких уже майже 80 відсотків, навів історик дані опитувань Соціологічної групи «Рейтинг».

До 85-тих роковин Голодомору Інститут розгорнув інформаційну кампанію, яка включає, серед іншого, соціальну рекламу, виставку «Україна 1932-1933 років. Геноцид голодом». Як повідомив В’ятрович в інтерв’ю для Радіо Свобода, наразі виставка працює у приміщеннях кількох іноземних посольств, а 24 листопада відкриється в усіх обласних центрах України.

«Виставка вказує і українцям, і світовому співтовариству на причини та механізми скоєння більшовиками, радянською владою злочину. Який можна кваліфікувати як акт геноциду, як злочин проти людства», – зауважує В’ятрович.