Радіо Свобода Daily: Об’єднавчий собор у Святій Софії пройде в закритому режимі

Вибух у Фастові

14 грудня у місті Фастові Київської області стався вибух у житловому будинку. Зруйновано три верхні поверхи, близько десяти квартир залишилися без вікон. За попередніми даними ДСНС, причина вибуху – витік газу. Однак, деякі постраждалі говорять, що не чули запаху газу. Внаслідок вибуху постраждала одна людина, жертв немає, повідомляє Фастівська міська рада. Журналісти Радіо Свобода підготували фотогалерею з міця події.

Об’єднавчий собор

Сьогодні, 15 грудня, в Софійському соборі Києва відбудеться Об'єднавчий собор помісної Української православної церкви. На ньому керівники українських православних церков – УПЦ КП, УАПЦ і УПЦ (МП) – мають ухвалити рішення про об’єднання церкви й обрати її предстоятеля.

Собор буде закритим для сторонніх очей, зокрема, представників засобів інформації. Таке рішення ухвалив підготовчий комітет собору. На початку заходу відбудеться трансляція спільної молитви ієрархів та вітального слова.

Радіо Свобода проведе Спецефір до надання Україні Томосу. Дивіться його на онлайн-платформах у Facebook та YouTube. Наші кореспонденти проведуть включення з Софійської площі, а в студії ведучі обговорять тему створення помісної церкви з експертами.

Поки що достеменно невідомо, скільки саме буде представників Російської православної церкви в Україні, оскільки офіційно нинішнє керівництво УПЦ (Московського патріархату) не визнає собору і не підтримує створення єдиної помісної церкви.

Томос про автокефалію новообраний предстоятель помісної православної церкви отримає у Константинополі 6 січня 2019 року.

Напередодні історичного моменту журналісти Радіо Свобода поспілкувалися з главою Української автокефальної православної церкви митрополитом Макарієм. Наводимо основні тези цієї розмови.

Тепер кілька коротких новин:

Голова Російської православної церкви Кирило (Гундяєв) надіслав генсекретарю ООН Антоніо Ґутеррішу, канцлеру Німеччини Анґелі Меркель, папі Римському Франциску, президенту Франції Емманюелю Макрону і низці інших світових лідерів листа, закликаючи їх «захистити вірян в Україні». У своєму посланні він висловлює стурбованість «масовими випадками порушенням прав» духовенства Української православної церкви (МП).

«Укрзалізниця» з 16 грудня запускає новий поїзд, сполученням Запоріжжя – Дніпро – Ужгород.

Чотири людини стали жертвами нападу в Страсбурзі – такі останні дані про стрілянину на різдвяному ярмарку 11 грудня повідомила влада Франції. Раніше повідомляли про трьох загиблих і 13 поранених.

Наступного року «Укрпошта» не буде скорочувати кількість відділень у селах та не припинить доставку пенсій.

Їжа з повітря та електрики

Попит на альтернативні джерела білка стрімко зростає. Кількість населення планети збільшується (очікується, що до 2050 року на Землі житимуть 9 мільярдів людей), природні ресурси серйозно виснажуються, а їсти хочеться завжди. Тому на сучасні стартапи – які і діло добре зроблять і зароблять трохи грошей – покладають великі надії. Вже відомо про м’ясо без м’яса, молоко без молока, а тепер очікують появу їжі з повітря. Як це робитимуть, розбиралася наша журналістка.

Книга року ВВС-2018

Українська редакція британської медіакомпанії BBC оголосила переможців премії «Книга року ВВС-2018»:

«Книгою року» став роман Юрія Андруховича «Коханці юстиції».

Переможцем у номінації «Дитяча книга року ВВС-2018» журі обрало книгу Сашка Дерманського «Мері»;

А у новій номінації «Книга року ВВС – Есеїстика-2018» перемогла збірка Андрія Бондаря «Церебро».

Юрій Андрухович, Сашко Дерманський і Андрій Бондар отримають винагороду в тисячу фунтів у гривневому еквіваленті кожен.

Видавці книг-переможців – Meridian Czernowitz (Чернівці), «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» (Київ) і Видавництво Старого Лева (Львів) – матимуть право використовувати логотипи «Книги року ВВС» у своїх наступних виданнях.

Не шкодуйте часу на книги!

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