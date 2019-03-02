Радіо Свобода Daily: Національна поліція відкрили провадження щодо сумнівних внесків партії «Батьківщина»

Садовий відкликав свою кандидатуру з виборів

Кандидат у президенти України, мер Львова Андрій Садовий заявив, що відмовляється від наміру балотуватися на виборах президента України і підтримає іншого кандидата – Анатолія Гриценка. Що думають про це в соцмережах, можна почитати тут.

А ще до того, як Садовий заявив про намір відкликати свою кандидатуру, наші журналісти в рамках мультимедійного проекту «Ньюзрум» провели з ним один день. Він розповів, що думає про легалізацію одностатевих шлюбів, що б зробив із медіа-бізнесом, у разі, якби став президентом, скільки заробляє і витрачає на життя його родина.

Слідом за Садовим журналіст і кандидат у президенти України Дмитро Гнап також заявив, що готовий зняти свою кандидатуру на користь єдиного кандидата від демократичних сил. Остаточне рішення щодо зняття його кандидатури має ухвалити з’їзд партії «Сила людей».

Тимошенко та «Схеми»​

Головне слідче управління Національної поліції 1 березня розпочало досудове розслідування на основі розслідування журналістів програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») – «Каса» Тимошенко», в якому йшлося про ймовірні маніпуляції із грошовими внесками на користь партії «Батьківщина» – зокрема, були виявлено, що частина громадян, які за офіційним фінансовим звітом начебто перераховували гроші, насправді нічого про це не знали. Тимошенко пояснила сумнівні внески тим, що підприємці фінансують партію через інших осіб, щоб уникнути переслідування. Раптом ви не бачили розслідування, залишаємо для вас посилання.

Ми також продовжуємо серію публікацій про 10 кандидатів на посаду президента, які є лідерами соціологічних рейтингів. І цього разу публікуємо 13 фактів саме про лідера «Батьківщини» Юлію Тимошенко.

Перша балаклава Зеленського і коржі з маком Гриценка

І ще трохи про майбутні вибори. Радіо Свобода у рамках проекту «Президент UA» поставило однакові запитання усім кандидатам у президенти виборчої кампанії 2019 року. Щодня – 25 днів поспіль – ми будемо публікувати відповіді на одне із питань. В перші весняні дні розповіли про найтепліші спогади дитинства кандидатів.

Окупація Криму: нічого, окрім ганьби

Коли через п’ять років ми знову згадуємо про дні окупації Криму, на перший план виходять багато важливих подій тих днів ‒ застосування військової сили, провокації проти українських військових, брехня про відсутність російських військ, протизаконні рішення Верховної Ради автономії… І, звичайно ж, те, що Росія порушила своє ж власне визнання територіальної цілісності України. Більше про це в «Точці зору» Віталія Портникова.

15 українських еко-стартапів, які підкорюють світ

Посуд, який можна з'їсти, зубна щітка з паперу, жалюзі с сонячними панелями, електронна мапа утилізації відходів та багато інших. У цьому лонгріді ми розповідаємо про 15 українських стартапів у сфері екології, чистих технологій та розумного споживання.

І ще трішки новин:

Із 1 березня в Україні стартував процес монетизації субсидій. Готівкою будуть виплачувати субсидії тим домогосподарствам, яким субсидія призначена на поточний опалювальний сезон.

В анексованому Криму 1 березня російські берегові ракетні комплекси «Бастіон» і «Бал» тренуються завдавати ракетних ударів по морських цілях, повідомляє прес-служба Чорноморського флоту Росії. За повідомленням, мета навчань – «вдосконалення навичок військовослужбовців із виявлення надводних цілей і підготовка комплексів до завдання ракетних ударів у різних умовах».

Україна очолила «тривожно високий» ріст захворюваності на кір у світі, заявляє Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ). Причиною цього є, зокрема «антивакцинувальна кампанія», через що люди відмовляються від щеплень проти хвороб, «яким можна запобігти і які є потенційно смертельними».

Обов’язково вакцинуйтеся!

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