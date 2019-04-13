Радіо Свобода Daily: ЦВК визначила час агітації Порошенка й Зеленського на «Суспільному»

Порошенко, Зеленський та «1+1»

Генеральний директор «1+1» Олександр Ткаченко заявив, що ввечері 11 квітня президент України «увірвався в ефір без запрошення», і телеканал через це та інші факти позиватиметься до суду на кандидата у президенти і чинного президента Петра Порошенка.

Порошенко навідався на ефір програми «Право на владу» в студії каналу «1+1». Його присутність не була анонсована попередньо. Як пояснив сам Порошенко, він приїхав, щоб запросити на дебати свого опонента Володимира Зеленського.

Але за час цьогорічної президентської кампанії це не перший випадок, коли стосунки між «1+1» та чинним президентом переходять у юридичну площину. Детальніше про це за посиланням.

Лідер партії «Батьківщина», політик, яка посіла третє місце у першому турі виборів президента України Юлія Тимошенко, заявила про неповагу до статусу посади президента під час телеефіру між кандидатами, що пройшли до другого туру виборів – шоуменом Володимиром Зеленським та чинним президентом Петром Порошенком.

«Коли я дивилася на останні хвилини цього діалогу, і коли Володимир Зеленський кинув трубку практично майже в обличчя діючому президенту, і я побачила, який це стрес для президента, і що, знаючи його проблеми зі здоров’ям, у нього просто пересохло в горлі, й він просто не міг далі говорити, треба просто вміти бути людьми і вчасно подати один одному навіть ковток води», – сказала Тимошенко у відеозверненні на сторінці у Facebook.

ЦВК визначила час для проведення передвиборної агітації Порошенка й Зеленського на «Суспільному»

Центральна виборча комісія визначила, коли кандидати в президенти Петро Порошенко і Володимир Зеленський зможуть здійснювати передвиборну агітацію на каналі «UA: Перший», загальнонаціональному каналі Суспільного мовлення, а також на Суспільному радіо.

«Ефірний час кандидатам на пост Президента України на суспільно-політичному загальнонаціональному каналі Суспільного телебачення надано 18 квітня 2019 року в такій черговості: Зеленському Володимиру Олександровичу – з 20.00 до 20.30, Порошенку Петрові Олексійовичу – з 20.51 до 21.21. А на суспільно-політичному загальнонаціональному каналі Суспільного радіо – 17 квітня 2019 року: Зеленському Володимиру Олександровичу – з 19.00 до 19.30, Порошенку Петрові Олексійовичу – з 20.00 до 20.30», – повідомили в ЦВК.

​Повноваження президента

Скоро другий тур виборів президента. Кандидати обіцяють вам золоті гори? Але чи вистачить у них влади, щоб виконати все це у майбутніх умовах? Насправді президент може бути як другорядною, так і головною фігурою в країні. Все залежить від обставин. Але яких, читайте за лінком.

І ще кілька коротких повідомлень:

Офіційний уповноважений представник кандидата Володимира Зеленського на виборах президента 2019 року допоміг російському акторові Федору Добронравову у суді скасувати заборону на в’їзд в Україну. Про це повідомляє програма «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»).

Приватні космічна компанія SpaceX мільярдера Ілона Маска запустила найпотужнішу у світі ракету-носій Falcon Heavy для виведення вантажів на навколоземну орбіту.

У Службі безпеки України повідомили про викриття злочинної групи з шести осіб, яка налагодила механізм фінансування визнаних в Україні терористичними угруповань «ДНР» і «ЛНР».

Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко просить відкрити кримінальне провадження через сцену розстрілу парламенту в серіалі «Слуга народу», де головну роль зіграв кандидат у президенти Володимир Зеленський.

У штабі кандидата на посаду президента України Володимира Зеленського 12 квітня назвали заплановані час і місце події, яку в команді Зеленського називають «головними дебатами країни».

10 найцікавіших міст «квітучої» України

Набридлі політичні повідомлення, постійна агітація і негативні коментарі? Відпочиньте й віднайдіть своє натхнення в квіткових місцях України. Адже, нарешті, прийшла весна, й так хочеться чогось красивого. Радіо Донбас.Реалії продовжують розповідати про унікальні місця України – цього разу пропонуємо 10 долин, куди потрібно поїхати у квітні-травні, щоб встигнути на цвітіння унікальних рослин. Знайти дикі квіти, побувати в Японії, не виїжджаючи з України, чи відвідати Голландію, купивши квитки в Чернівці – що обираєте ви?

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