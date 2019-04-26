Радіо Свобода Daily: Суть мовного закону – де української стане більше

Мова і закон

Верховна Рада України 25 квітня ухвалила закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Закон, що зміцнює позиції державної мови в Україні, називають «історичним рішенням» і депутати, й посадовці, які підтримали його, і прості українці у соцмережах. Водночас в опозиційному таборі у Верховній Раді звинуватили парламентську більшість у тому, що цей закон нібито «розколює країну».

Радіо Свобода перечитало «мовний» закон і виділило ті основні зміни, які він несе українським громадянам та державі в цілому. А як на закон відреагували у соцмережах, читайте за лінком.

Президент Петро Порошенко заявив, що підпише мовний закон, як тільки він надійде йому на підпис. Натомість новообраний президент Володимир Зеленський заявляє, що має намір зробити «ретельний аналіз» документа після вступу на президентську посаду.

Зеленський і ЦВК

Володимир Зеленський звинувачує ЦВК у затягуванні з оголошенням офіційних результатів виборів. «Перемога є, а повноважень немає. Хтось від мене булаву ховає», – заявив він. У ЦВК такі звинувачення назвали безпідставними. «ЦВК б’є всі рекорди швидкості і приймає документи окружних виборчих комісій та дільничих комісій закордонного округу у безпрецедентно швидкому режимі, зі швидкістю, вартою поваги», – зауважив заступник голови Центральної виборчої комісії Євген Радченко.​

Зеленський і незручні запитання

Президентська виборча кампанія – позаду, українці зробили свій вибір, обравши нового президента. Володимир Зеленський отримав прихильність 73% тих, хто прийшов на вибори. Та за всю кампанію він так і не провів жодної великої прес-конференції, тож багато запитань залишаються досі без відповіді. Чи може він гарантувати, що в Україні не буде скасована люстрація, яка хоч і мала свої недоліки, але стала важливим досягненням Революції гідності? Чи справді у команді Зеленського немає місця соратникам Януковича? І якщо так, то чому дехто з них радіє його перемозі або вже анонсував своє повернення в Україну? Чи дійсно олігархи не впливатимуть на розподіл керівних посад у державі, а Зеленський не буде допомагати їм примножувати свої статки за рахунок українців? Журналісти проекту «Схеми» побували за лаштунками штабу кандидата і поставили ці та інші запитання самому Зеленському і його найближчим соратникам.

Зеленський і його шлях на Банкову

«Будь-яка історія, хай хоч як пов'язана з політикою, мене не цікавить… Я не хочу, чесно кажучи, бруднитися у всьому цьому», – заявив комік Володимир Зеленський 11 червня 2018 року. А вже через півроку, в новорічний вечір, він офіційно оголошує, що йде у президенти. І у квітні цього року (за попередніми даними) – перемагає на президентських виборах 2019 року. Виборча кампанія Зеленського була нестандартною і де-факто почалася задовго до того, як Зеленський назвав себе кандидатом у президенти. Радіо Свобода зібрало основні факти та події президентської кампанії Зеленського і попросило експертів оцінити її перебіг.

Указ Путіна про паспорти українцям і реакція світової спільноти

Президент Росії Володимир Путін напередодні підписав указ, за яким жителі окупованих територій Донбасу зможуть у спрощеному порядку отримувати громадянство Росії. Чим викликав обурення і української влади, і лідерів інших країн. Європейський союз вважає це «ще одним нападом на суверенітет України з боку Росії». Тим часом, в угрупованні «ДНР» заявили, що запроваджують «спрощений перетин кордону» з Росією.

Путін і Кім Чен Ин

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин прибув до Росії так само, як це завжди робили його дід, перший президент КНДР Кім Ір Сен, і батько Кім Чен Ір. Але цього разу за маршрутом бронепоїзда диктатора з Пхеньяна стежить весь світ. Як зазначає політичний коментатор Віталій Портников, коли до Владивостока прибували попередники молодшого Кіма, це було всього лише демонстрацією контактів кремлівських мешканців із господарями «ще однієї» соціалістичної країни, пізніше –​ нагадуванням про те, що навіть після краху Радянського Союзу і соціалістичного табору в Москві не забувають про свою традиційну «сферу впливу». Про це він детально пише у своїй колонці.

Одеса і життя на дотик

Це єдине підприємство на півдні України, де працюють незрячі, і які, всупереч усьому, забезпечують себе самі. Тут грошей у держави не просять. Їх зароблять самі. Тут завжди є робота, бо є замовлення. Одеса – перше місто в Україні, в якому все максимально підлаштоване під незрячих людей. Кнопка виклику допомоги в супермаркеті, звукові світлофори, тактильна плитка... Проект #ВУКРАЇНІ розповідає, як від цього якісно змінилося життя людей.

​Відчувайте і дійте!

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