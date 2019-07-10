Радіо Свобода Daily: Суд виправдав Труханова і всіх фігурантів справи щодо розкрадання бюджету

Труханова виправдали

Колегія суддів Малиновського районного суду Одеси під головуванням судді Сергія Черевка визнала одеського міського голову Геннадія Труханова невинуватим у розкраданні одеського бюджету.

Вирок почали зачитувати 4 липня і закінчили лише 9-го. Читання майже 400 сторінок неодноразово переривали через фейкові «замінування» будівлі суду. Також судді не визнали провину інших посадових осіб. Спеціальна антикорупційна прокуратура просила для них тюремні вироки із конфіскацією майна – від 7 до 12 років. Суд постановив також повернути заставу і зняти арешт з майна обвинувачених. У САП заявили, що оскаржать вирок.

Ціни на газ: рішення суду

Шостий апеляційний адміністративний суд залишив чинним рішення Окружного адміністративного суду Києва, яке визнало незаконною постанову про підвищення тарифів на газ і тепло у 2016 році. Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко, яка подавала позов, під час засідання парламенту заявила, що рішення суду дозволить громадянам отримати «право взяти відшкодування за те, що з людей незаконно знімали гроші». Уряд і «Нафтогаз» наразі не коментували рішення суду.

Премії військовим замість параду запропонував Зеленський

Президент України Володимир Зеленський виступив із пропозицією не проводити військовий парад до Дня Незалежності України, а натомість виділити 300 мільйонів гривень на премії українським військовим. «Зазвичай 24 серпня на День Незалежності України у нас проходить військовий парад, такий помпезний і точно недешевий. Мені здається, що замість параду краще ці гроші виділити нашим героям, нашим військовим», – сказав президент. Він додав, що вшановувати військових і святкувати День Незалежності будуть, «але буде новий формат».

На таку пропозицію відреагував п'ятий президент України Петро Порошенко. Він заявив, що рішення, чи проводити військовий парад на День Незалежності України, є правом президента, верховного головнокомандувача ЗСУ, яке залежить від його пріоритетів.

«Військовий парад – це не тільки час і подія, коли армія звітує перед народом про дистанцію, яку вона пройшла за рік з попереднього параду. Але це і подія, коли народ має можливість віддати шану і повагу своїй армії. На сьогодні армія і воїни є найбільш шановною і поважною інституцією, яка користується найбільшою довірою народу України. Я думаю, що позбавляти людей цього було б не дуже далекоглядно», – зазначив Порошенко.

Далі коротко:

САП оголосила про підозру міністру енергетики та вугільної промисловості Ігорю Насалику. Як зазначили у відомстві, Насалик «забув» задекларувати 1,249 мільйона доларів США.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про поліпшення доступу до зв’язку четвертого покоління (4G) по всій країні до кінця року.

Тенісна ракетка номер 1 України і восьма ракетка світу Еліна Світоліна здобула впевнену перемогу у чвертьфіналі Вімблдонського тенісного турніру.

Рада 9.0: ключові гравці у списках партій

П’ять політичних партій мають усі шанси подолати прохідний бар’єр та потрапити до Верховної Ради дев'ятого скликання, такі дані наводять українські соціологи. Хто може стати ключовими гравцями оновленої законодавчої влади України, з’ясовувало Радіо Свобода.

«Сі Бриз-2019»: репортаж

В Одесі проходять «Сі-Бриз» – це щорічні багатонаціональні навчання, які проводять із 1997 року, їх організовують США і Україна. До окупації Криму в 2014 році навчання проходили в тому числі і на території півострова. Основна мета навчань – підготовка багатонаціональних сил до проведення операції безпеки у кризовому регіоні, відпрацювання за стандартами НАТО міжнародної операції зі встановлення і забезпечення зони безпеки судноплавства, відпрацювання взаємодії з кораблями.

У цьогорічних навчаннях «Сі Бриз-2019», крім українських й американських військових, у відпрацюванні завдань на суші, на воді та в повітрі беруть участь військові з 19 країн. Вести спільні бойові дії вчаться близько 3000 осіб.​ Дивіться і читайте репортаж із артилерійських стрільб на морі під час «Сі Бриз-2019».

І на завершення – підбірка інтерв’ю:

Грузинська співачка Ніно Катамадзе, яка відмовилася виступати в Росії після протестів у Грузії, розповіла чому ухвалила таке рішення і яку ціну за нього заплатила.

Український поет, прозаїк, політв’язень радянських таборів Ігор Калинець, який відсвяткував своє 80-річчя, розповів що для нього значить поетичне слово і чому в 1980 році перестав писати вірші.

Українського кінорежисера Сергія Лозницю, який цього року був у журі головного конкурсу кінофестивалю у Карлових Варах Радіо Свобода розпитало про те, чому невдалим виявився прокат його фільму «Донбасс», про серіал «Чорнобиль» від HBO та про політику – чи пропонували йому піти на парламентські вибори в Україні.

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