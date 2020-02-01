Радіо Свобода Daily: «Слуга народу» Брагар написав заяву у поліцію на ветеранку через «дискримінацію» російської мови

Помпео у Києві: як це було

31 січня державний секретар США Майк Помпео другий день перебував у Києві з офіційним візитом. Вранці він поклав квіти до меморіалу загиблим захисникам України, а також зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, урядовцям та духовенством – главою Православної церкви України і деякими єпископами. Усі учасники публічно висловили оптимізм щодо подальшого розвитку діалогу і підтримки України з боку Сполучених Штатів. Експерти ж міжнародники закликають розглядати ситуацію у контексті процесів навколо імпічменту американського глави держави. Як відбувалася зустріч і враження експертів про неї – у матеріалі.

Велика Британія вийшла із Євросоюзу 31 січня о 23:00 за Грінвічем: як це вплине на світ

Велика Британія офіційно вийшла з Європейського союзу. Це сталося опівночі за Брюсселем (1:00 за Києвом). ЄС втратить 15% своєї економіки, найбільше джерело фінансування військ та один із ключових фінансових центрів – Лондон. Тепер Британія вступає у перехідний період, під час якого Лондон домовлятиметься з Європейським союзом про умови майбутньої співпраці. Він триватиме до кінця 2020 року. Також до кінця року Британія продовжить дотримуватися правил ЄС, проте більше не матиме своїх представників в європейських інституціях. Британія була членом Європейського союзу упродовж 47 років. Вона стала першою державою, яка залишила ЄС.

Іще з важливого: Велика Британія не буде скасовувати візовий режим для України після виходу з ЄС. Про це заявила посол Сполученого королівства в Україні Мелінда Сіммонс в ефірі телеканалу «1+1».

Походження китайського коронавірусу

Донедавна невідомий коронавірус 2019-nCoV підхопили майже 10 тисяч людей (дані на 31 січня 2020 року), із них понад 200 померли (переважно люди старшого віку, що вже страждали на інші захворювання, всі в Китаї). Всесвітня організація охорони здоров’я вже оголосила через спалах захворювання міжнародний надзвичайний стан. Низка китайських міст перебуває на карантині. Триває процес розробки вакцини проти вірусу. Науковці зі всього світу намагаються встановити походження 2019-nCoV, щоб розуміти, як зупинити його розповсюдження. Версії, запитання, маніпуляції дослідило Радіо Свобода.

Тим часом перші випадки захворювання зафіксували у ​Великій Британії, Росії та Італії. Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук доручив посилити безпекові та профілактичні заходи.

Суперечка через серіал в автобусі: «Слуга народу» звернувся до поліції через «дискримінацію» російської мови

Народний депутат від «Слуги народу» Євгеній Брагар заявив, що звернувся до поліції через «дискримінацію» російської мови ветеранкою збройного конфлікту на Донбасі Настею Конфедерат.

«Заяву подано щодо висловлювань Настьонкою Конфедерат про те, що російська мова не повинна лунати в Україні. Дане висловлювання є дискримінацією за мовною ознакою. Не має жодного значення, яку саме мову дискримінують. За умови дискримінації української чи будь-якої іншої мови реакція була б така сама», – написав Брагар фейсбуці.

Увечері 27 січня член волонтерського медичного батальйону «Госпітальєри» Ярина Чорногуз повідомила, що їхала разом з Настею Конфедерат на автобусі з Луцька до Києва. За її словами, вони вирішили вийти посеред дороги після відмови водіїв вимкнути російський серіал. Згодом перевізник вибачився через дії водіїв.

Ансамбль Вірського назвали російським: «яка різниця» і реакція

Якщо дотримуватися принципу, запропонованого у новорічному привітанні Володимиром Зеленським і не зважати на те, як кого називати, то можна було б і не звертати уваги на «російський» ансамбль Вірського – бо відео зі сторінки під назвою LookatthisRussians із танцем українського ансамблю перепостила собі на сторінку в Інстаграм колишня колега по цеху нинішнього президента України – американська ведуча комедійних шоу Еллен ДеДженерез. Відео на її сторінці вже має кілька мільйонів переглядів. Яка різниця!

До того ж, це не вперше, коли українських виконавців за кордоном називають «російськими колективами». Як часто солістів київського балету називали випускниками «найкращих російських балетних шкіл», мовляв, так і квитки легше продати, і, зрештою, «какая разніца»? В огляді Радіо Свобода.

«Євробачення»: 10 прикладів, що це конкурс не лише про музику

«Євробачення без Росії» – це новини 2017 року. А за два роки трапиться «Євробачення без України»... Чому так і чи може мистецтво бути поза політикою? Щоб відповісти на це запитання Радіо Свобода проаналізувало конкурс за останні кілька років.

П'ять героїв Юнацьких Олімпійських ігор: шлях до зимових нагород

Вони йшли в спорт, щоб врятувати своє здоров'я. Їм казали, щоб вони завершували виступати, бо ніколи не буде зіркового майбутнього. Декому з них хрест на виступах могла поставити війна на сході України, комусь –​ травма. Але, попри всі перепони, вони змогли підкорити Олімп, хоча поки що і юнацький.

На ІІІ зимових Юнацьких Олімпійських іграх Україна виборола рекордні чотири нагороди – це найкращий результат «синьо-жовтих» за цей час. Крім того, три з цих медалей українці здобули у дебютних видах спорту. Про шлях до головної медалі, про вміння виступати не лише за себе, але й за команду, про цінність олімпійських виступів Радіо Свобода розповіли чемпіони та призери зимових Юнацьких Олімпійських ігор: хокеїсти Володимир Трошкін та Денис Пасько, фігуристи Софія Нестерова та Артем Даренський, а також фристайліст Орест Коваленко.

Вірте у себе – і перемагайте!

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