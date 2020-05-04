Радіо Свобода Daily: Посол України запропонував Шредеру парі, що Росія поверне Крим

Коронавірус в Україні

В Україні зафіксували майже 12 тисяч випадків захворювання на коронавірусну хворобу. За прогнозом KSE, у разі повного скасування карантину буде 120-140 тисяч смертей цього року, повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Тим часом, у Києві на майдані Незалежності кількадесят представників малого бізнесу вийшли на акцію протесту з вимогою дозволити роботу в період карантину. В акції, за словами організаторів, узяли участь підприємці з різних регіонів – Києва, Львова, Харкова, Чернігова, Вінниці та інших міст. Як це було – дивіться у фоторепортажі.

Дайджест COVID-19 у світі

3 травня в Італії зафіксували найменшу кількість померлих від COVID-19 із 10 березня – 174 смерті.

У США 30 квітня назвали найсмертоноснішим днем за весь період спалаху коронавірусу. У цей день в країні померло 2 909 людей.

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що Китай зробив все можливе, щоб світ не зміг вчасно дізнатися про загрозу COVID-19 і за це «відповість».

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який перехворів на коронавірус, розповів в інтерв’ю британському виданню, що смерть була можливою.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не може скасувати парад до Дня перемоги в Мінську, попри пандемію, бо «тисячі людей хочуть, щоб святкування відбулося».​

Посол України відмовився брати участь у заході разом із послом Росії і запропонував парі Шредеру

Посол України у Німеччині Андрій Мельник відмовився від участі в церемонії вшанування завершення Другої світової війни у Берліні спільно з представниками Росії.

«Навіть у найкошмарнішому сні я не міг би собі уявити покладання вінків поруч із представником країни, яка понад шість років веде цинічну і криваву війну на Сході України. Станом на сьогодні 14 тисяч українців було вбито у ході все ще триваючої російської агресії», – цитує МЗС позицію українського посла в Німеччині Андрія Мельника.

Пізніше Андрій Мельник відреагував на інтерв’ю есканцлера Німеччини Ґергарда Шредера, в якому той заявив, що анексований Росією Крим ніколи не повернеться до складу України, і антиросійські санкції слід скасовувати. Ці заяви Шредера він назвав «безсоромними». І при цьому запропонував ексканцлеру укласти парі, що Росія поверне Крим.

Коломойський заявив, що планує звертатися до ЄСПЛ через «Приватбанк» і співпрацювати з Портновим

Український бізнесмен Ігор Коломойський у коментарі hromadske заявив, що після ухвалення банківського законопроєкту планує звертатися до Європейського суду з прав людини і співпрацювати у цьому питанні з колишнім заступником голови Адміністрації президента часів Януковича, юристом Андрієм Портновим. Він заявив, що закон про банки закриває для нього можливості судитися в Україні «на певний час».

«І отримаємо вирок Європейського суду, що націоналізація була незаконною, треба все повернути. І що тоді? Україні буде від цього легше? Рано чи пізно буде. А так виходить, що нова влада стала спільниками минулої у цьому питанні», – сказав Коломойський.

Велике інтерв’ю Олексія Гончарука для Радіо Свобода

За два місяці після відставки він дав лише кілька інтерв’ю, в яких був обережним в оцінках. Каже, «не хотів емоційно по гарячих слідах робити якихось гучних заяв, бо будь-яка позиція має бути збалансованою». Сьогодні експрем’єр Олексій Гончарук різкіший в оцінках, говорить про помилки президента, повернення корупції в уряд, нереформовану правоохоронну систему... Чим завершились звинувачення його уряду щодо експорту масок? Що і чому було не так із зарплатами міністрів? Чому був провалений бюджет минулого півріччя? Про справу «Приватбанку», програму МВФ і багато іншого – читайте у першій частині ексклюзивного інтерв’ю.

Також – про «адвокатів дефолту», олігархів і «зелену енергетику». А ще про те, як на Грушевського з’явився Шмигаль, навіщо Зеленському Саакашвілі і яким бачить своє політичне майбутнє наймолодший з українських прем’єр-міністрів – у продовженні інтерв’ю Олексія Гончарука.

Петро І послав священника до смертельно хворого Полуботка, щоб вивідати те, що гетьман не сказав під тортурами

Цього року гетьман Павло Полуботок ювіляр: минає 360 років з дня його народження. Чернігівський полковник, наказний гетьман – Павло Леонтійович Полуботок відомий насамперед своїми легендарними скарбами, які він нібито вивів за кордон. Причому, на відміну від теперішніх українських багатіїв, які ховають гроші в офшорах, вчинок Полуботка сприймається як патріотична акція. Більше про Павла Полуботка Радіо Свобода поговорило з істориком, дослідником козацької доби Віктором Горобцем.

Виїзна шлюбна церемонія у військовому шпиталі спеціально для пораненого воїна – фоторепортаж

У київському шпиталі пройшла 11-а шлюбна церемонія спеціально для поранених військових. Ігор та Анна вирішили побратися після важкого поранення чоловіка під Авдіївкою, що на Донеччині. Пара планувала побратися раніше, утім, війна на сході України внесла свої корективи. Військовий отримав поранення з ушкодженням печінки, нирки та кишківника. На операційному столі він пробув близько трьох годин. За майже місяць лікарі поставили Ігоря «на ноги» і нині він тримає за руку свою уже дружину Анну. Каже: «Якщо я, враховуючи отримані 2 кулі, досі живий, значить потрібен ще на цьому світі, а особливо своїй родині! Тому щиро дякую усім, хто брав участь у моєму порятунку та допомагає і підтримує мене зараз. Запевняю, що зроблю ще багато корисного!». Як це було – у фотогалереї.

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