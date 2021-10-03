Радіо Свобода Weekly: Зеленський пояснив «велику помилку» Разумкова та чому Саакашвілі поїхав до Грузії

Саакашвілі: стрибок у велику політику. Що це означає для України і Грузії?
Колишній президент Грузії Михеїл Саакашвілі, затриманий 1 жовтня грузинською владою після повернення на батьківщину, заявив, що його переслідують за політичними мотивами й оголосив голодування. Як громадянин України він наполягає на зустрічі з консулом. Офіційний Київ звернувся до грузинської влади з проханням гарантувати права Міхеїла Саакашвілі і допустити до нього консула для надання правової допомоги. Такі кроки експрезидента експерти оцінюють як намір повернутися до активного політичного життя, а також вважають, що вони матимуть неабиякий вплив як на ситуацію в самій Грузії, так і на українсько-грузинські відносини.
Зеленський вказав на «велику помилку» з боку Разумкова
У фракції «Слуга народу», засідання якої в останні дні проходили у Трускавці, розпочався збір підписів за відставку Дмитра Разумкова. Наразі говорять про 150 зібраних підписів.
Тим часом, президент Зеленський сказав, що питання відставки Разумкова є «внутрішньофракційним». «Вважаю, що велика помилка з боку Діми чи консультантів, які з ним зараз працюють, що він виносить ці питання в публічну сферу, в медіа. Хоча секретів ніяких немає», – сказав Зеленський.
«Схеми» на ДП «Антонов»: від легендарних літаків до мільйонних збитків на закупівлі пального
Мільйонні переплати на закупівлі пального на «Авіалініях Антонова». Одна з найбільших у світі компаній з перевезення вантажів, створена на базі легендарного літакобудувального підприємства «Антонов», втрачає великі гроші на звичайному забезпеченні своєї ж роботи.
Згідно з контрактами, які «Схеми» отримали у своє розпорядження, «Антонов» закуповував пальне у щонайменше трьох компаній дорожче за аналогічні пропозиції. Враховуючи обсяги закупівель, переплата обраховується мільйонами. Більше того, одна з цих компаній надає послуги в окупованому Росією Криму. Нове розслідування «Схем» ↓
Найманці воюють за $300. Як Росія на Донбасі заманює у своє військо
У підконтрольних Росії збройних формуваннях – некомплект особового складу, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України. Тому в ОРДЛО розгорнули масштабну агітаційну кампанію з призову місцевого населення на військову службу. Скільки зараз Кремль платить найманцям, та які умови пропонує на тлі безробіття та високих цін в окупованих містах? Читайте у матеріалі.
Далі – кілька матеріалів, вартих вашої уваги:
- Поруч з війною: як живе фронтове Кримське? Більшість людей виїхали, коли село переходило з рук в руки в 2014-му. Однак, чимало й заїхали – переселенці із окупованих територій, а також військові, які лишилися тут по завершенні служби.
- Не «русифікувати»: як у Києві знайти для дитини повністю україномовне середовище? Чи справді важко уникнути так званої «ранньої спонтанної русифікації» дітей. Чи є це проблемою?
- Дві тисячі Бабиних Ярів. Як зникли євреї з українських містечок? У 1941–44 роках на території сучасної України було розстріляно понад мільйон євреїв. Місць масових розстрілів по Україні – близько 2 тисяч.
- Війна України з Росією на усіх фронтах. Що відбувається? Кремль фактично відмовився від перемир'я на Донбасі. До якої мети ркхається Путін – відповідь на це запитання читайте у колонці Віталія Портникова.
- «Карабах – історія, якої не буде на Донбасі». Письменник і журналіст Станіслав Асєєв побував в Азербайджані – і розповів, що дозволило цій країні повернути під свій контроль територі, за які воювала понад тридцять років.
ФСБ вказала росіянам 60 тем, на які краще не говорити
ФСБ Росії затвердила перелік несекретних даних, за збір і поширення яких можна стати «іноземним агентом». Росіянам краще забути все, що вони знають про армію і освоєння космосу, Забути слово «дідівщина» і краще промовчати про вибухи.
Краще взагалі не розмовляти на теми, які входять в оприлюднений перелік, щоб випадково не видати важливу інформацію іноземцю, який раптом трапиться на шлях, іронізують оглядачі. Що ж це за заборонені теми?
Хто такий Олаф Шольц, якого вважають найбільш імовірним кандидатом на канцлера ФРН?
Шанси лідера СДПН Олафа Шольца на посаду канцлера Німеччини місцеві оглядачі називають кращими, ніж у інших кандидатів. Сам переможець виборів до Бундестагу, який приніс соціал-демократам найбільшу кількість місць у парламенті – 206 із 735 – уже подав заявку на посаду канцлера, однак спершу слід утворити урядову коаліцію.
У цій виборчій кампанії він не намагався захопити громадян запальними промовами чи емоціями. Навпаки, виглядав раціональним, чітким і спокійним. Детальніше – у матеріалі.
Китайські інвестиції в Україні: вікно можливостей чи ризик?
Китай вкладає дедалі більше коштів в Україну: як через прямі іноземні інвестиції, так і через позики та участь в інфраструкрутних проєктах, стверджують експерти і дослідники китайського впливу, з якими поспілкувалося Радіо Свобода. Стрімке нарощування китайських інвестицій (уп'ятеро з 2016 року) вважають позитивом як українські урядовці, так і китайські дипломати в Україні. Однак експерти попереджають і про ризики: умови співпраці з Китаєм часто непрозорі та можуть мати як корупційну складову, приховані витрати, та і можливі політичні вимоги до України. Що цікавить Китай в Україні та чим ризикує Київ?
Global Teacher Prize Ukraine 2021: у Києві назвали найкращого вчителя України
Вчитель української мови і літератури з Києва Артур Пройдаков переміг у національній премії Global Teacher Prize Ukraine, що відома у світі як «Нобелівка для вчителів». Він викладає українську мову та літературу. Під його менторством школярі складають ЗНО на 190+ балів та мимоволі закохуються в сучасну українську літературу
Netflix запустив українську версію сайту
Стримінговий сервіс тепер має український інтерфейс. Також українською з’явилися офіційні сторінки в соцмережах. Є й україномовна підтримка через чат і голосовий зв’язок.
Фільми і серіали Netflix будуть доступні не тільки з українськими субтитрами, а й з дубляжем. Уже зараз українською можна подивитися, наприклад, «Дивні дива», «Бріджертони», «Статеве виховання», «Корона» та «Ферзевий гамбіт».
Опера «Вишиваний. Король України» на лібрето Жадана – найдорожча постановка в Україні
У Харкові відбулася прем’єра опери «Вишиваний. Король України». Кілька фактів про унікальну постановку:
- Кошторис опери склав 17 мільйонів гривень, кажуть організатори, це найдорожча постановка за усі 30 років Незалежності України.
- Лібрето, літературну основу опери, написав письменник, поет і музикант Сергій Жадан.
- У постановці беруть участь 200 артистів. Партію Василя Вишиваного співає Володимир Козлов.
Більше про фактів про оперу і постать Василя Вишиваного – читайте тут.
Радіо Свобода увійшло до списку 10 найякісніших онлайн-медіа
Інститут масової інформації оприлюднив «білий список» найякісніших онлайн-медіа. До нього увійшли такі редакції: Суспільне, Громадське, «Ліга», Українська правда, Укрінформ, Радіо Свобода, «Дзеркало тижня», НВ, «Еспресо» і «Бабель».
«За результатами аналізу, рівень дотримання професійних стандартів на ресурсах, які ввійшли до Білого списку, в середньому становить близько 96%. У центральній стрічці новин на цих сайтах не виявлено джинси, мови ворожнечі, сексизму та фейків», – йдеться в повідомленні.
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