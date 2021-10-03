Радіо Свобода Weekly: Зеленський пояснив «велику помилку» Разумкова та чому Саакашвілі поїхав до Грузії

Саакашвілі: стрибок у велику політику. Що це означає для України і Грузії?

Колишній президент Грузії Михеїл Саакашвілі, затриманий 1 жовтня грузинською владою після повернення на батьківщину, заявив, що його переслідують за політичними мотивами й оголосив голодування. Як громадянин України він наполягає на зустрічі з консулом. Офіційний Київ звернувся до грузинської влади з проханням гарантувати права Міхеїла Саакашвілі і допустити до нього консула для надання правової допомоги. Такі кроки експрезидента експерти оцінюють як намір повернутися до активного політичного життя, а також вважають, що вони матимуть неабиякий вплив як на ситуацію в самій Грузії, так і на українсько-грузинські відносини.

Зеленський вказав на «велику помилку» з боку Разумкова

У фракції «Слуга народу», засідання якої в останні дні проходили у Трускавці, розпочався збір підписів за відставку Дмитра Разумкова. Наразі говорять про 150 зібраних підписів.

Тим часом, президент Зеленський сказав, що питання відставки Разумкова є «внутрішньофракційним». «Вважаю, що велика помилка з боку Діми чи консультантів, які з ним зараз працюють, що він виносить ці питання в публічну сферу, в медіа. Хоча секретів ніяких немає», – сказав Зеленський.

«Схеми» на ДП «Антонов»: від легендарних літаків до мільйонних збитків на закупівлі пального

Мільйонні переплати на закупівлі пального на «Авіалініях Антонова». Одна з найбільших у світі компаній з перевезення вантажів, створена на базі легендарного літакобудувального підприємства «Антонов», втрачає великі гроші на звичайному забезпеченні своєї ж роботи.

Згідно з контрактами, які «Схеми» отримали у своє розпорядження, «Антонов» закуповував пальне у щонайменше трьох компаній дорожче за аналогічні пропозиції. Враховуючи обсяги закупівель, переплата обраховується мільйонами. Більше того, одна з цих компаній надає послуги в окупованому Росією Криму. Нове розслідування «Схем» ↓

Найманці воюють за $300. Як Росія на Донбасі заманює у своє військо

У підконтрольних Росії збройних формуваннях – некомплект особового складу, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України. Тому в ОРДЛО розгорнули масштабну агітаційну кампанію з призову місцевого населення на військову службу. Скільки зараз Кремль платить найманцям, та які умови пропонує на тлі безробіття та високих цін в окупованих містах? Читайте у матеріалі.

Далі – кілька матеріалів, вартих вашої уваги:

ФСБ вказала росіянам 60 тем, на які краще не говорити

ФСБ Росії затвердила перелік несекретних даних, за збір і поширення яких можна стати «іноземним агентом». Росіянам краще забути все, що вони знають про армію і освоєння космосу, Забути слово «дідівщина» і краще промовчати про вибухи.

Краще взагалі не розмовляти на теми, які входять в оприлюднений перелік, щоб випадково не видати важливу інформацію іноземцю, який раптом трапиться на шлях, іронізують оглядачі. Що ж це за заборонені теми?

Хто такий Олаф Шольц, якого вважають найбільш імовірним кандидатом на канцлера ФРН?

Шанси лідера СДПН Олафа Шольца на посаду канцлера Німеччини місцеві оглядачі називають кращими, ніж у інших кандидатів. Сам переможець виборів до Бундестагу, який приніс соціал-демократам найбільшу кількість місць у парламенті – 206 із 735 – уже подав заявку на посаду канцлера, однак спершу слід утворити урядову коаліцію.

У цій виборчій кампанії він не намагався захопити громадян запальними промовами чи емоціями. Навпаки, виглядав раціональним, чітким і спокійним. Детальніше – у матеріалі.

Китайські інвестиції в Україні: вікно можливостей чи ризик?

Китай вкладає дедалі більше коштів в Україну: як через прямі іноземні інвестиції, так і через позики та участь в інфраструкрутних проєктах, стверджують експерти і дослідники китайського впливу, з якими поспілкувалося Радіо Свобода. Стрімке нарощування китайських інвестицій (уп'ятеро з 2016 року) вважають позитивом як українські урядовці, так і китайські дипломати в Україні. Однак експерти попереджають і про ризики: умови співпраці з Китаєм часто непрозорі та можуть мати як корупційну складову, приховані витрати, та і можливі політичні вимоги до України. Що цікавить Китай в Україні та чим ризикує Київ?

Global Teacher Prize Ukraine 2021: у Києві назвали найкращого вчителя України

Вчитель української мови і літератури з Києва Артур Пройдаков переміг у національній премії Global Teacher Prize Ukraine, що відома у світі як «Нобелівка для вчителів». Він викладає українську мову та літературу. Під його менторством школярі складають ЗНО на 190+ балів та мимоволі закохуються в сучасну українську літературу

Netflix запустив українську версію сайту

Стримінговий сервіс тепер має український інтерфейс. Також українською з’явилися офіційні сторінки в соцмережах. Є й україномовна підтримка через чат і голосовий зв’язок.

Фільми і серіали Netflix будуть доступні не тільки з українськими субтитрами, а й з дубляжем. Уже зараз українською можна подивитися, наприклад, «Дивні дива», «Бріджертони», «Статеве виховання», «Корона» та «Ферзевий гамбіт».

Опера «Вишиваний. Король України» на лібрето Жадана – найдорожча постановка в Україні

У Харкові відбулася прем’єра опери «Вишиваний. Король України». Кілька фактів про унікальну постановку:

Кошторис опери склав 17 мільйонів гривень, кажуть організатори, це найдорожча постановка за усі 30 років Незалежності України.

Лібрето, літературну основу опери, написав письменник, поет і музикант Сергій Жадан.

У постановці беруть участь 200 артистів. Партію Василя Вишиваного співає Володимир Козлов.

Більше про фактів про оперу і постать Василя Вишиваного – читайте тут.

Радіо Свобода увійшло до списку 10 найякісніших онлайн-медіа

Інститут масової інформації оприлюднив «білий список» найякісніших онлайн-медіа. До нього увійшли такі редакції: Суспільне, Громадське, «Ліга», Українська правда, Укрінформ, Радіо Свобода, «Дзеркало тижня», НВ, «Еспресо» і «Бабель».

«За результатами аналізу, рівень дотримання професійних стандартів на ресурсах, які ввійшли до Білого списку, в середньому становить близько 96%. У центральній стрічці новин на цих сайтах не виявлено джинси, мови ворожнечі, сексизму та фейків», – йдеться в повідомленні.

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