У Києві вшановують пам’ять Андрія Парубія. У Львові триває панахида

На Майдан Незалежності у Києві 1 вересня зібралися люди, щоб вшанувати віддати належне пам'яті українського політики, колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Також вшанувати пам’ять ексспікера Верховної Ради прийшли політики, громадські та культурні діячі. Зокрема, п’ятий президент України Петро Порошенко.

ми будемо продовжувати нашу справу...

«Для мене важливо бути тут, тому що я була на Майдані, коли була юною. Я пам’ятаю Андрія Парубія і мені дуже боляче, що його більше нема з нами. Але я думаю, що завдяки йому ми будемо продовжувати нашу справу», – сказала Радіо Свобода одна з учасниць акції в Києві.

На вечір пам’яті зібралися колеги політика по парламенту, сотні киян та гостей міста.

Люди несли свічки та квіти до світлини із зображенням Парубія, паралельно велась трансляція зі Львова, де проходить панахида.

Панахида за Андрієм Парубієм у Львові триває в соборі святого Юра, передає місцева кореспондентка Радіо Свобода.

Львіська міська рада повідомляла, що похорон Парубія відбудеться 2 вересня у цьому ж соборі. Загальноміська церемонія прощання відбудеться орієнтовно о 13:30 на площі Ринок. Політика поховають на Личаківському цвинтарі.

Читайте також: Під час допитів підозрюваний у вбивстві Парубія зізнався у скоєному і розповів про свої контакти з РФ – джерела

Учасника Революції Гідності, політика, народного депутата кількох скликань, колишнього секретаря РНБО, спікера Верховної Ради з 2016 по 2019 рік Андрія Парубія застрелили у Львові 30 серпня. Як повідомила кореспондентка Радіо Свобода, Парубія вбили на вулиці Єфремова у Львові, неподалік від місця, де він жив. На місці вбивства знайшли вісім гільз.

Співробітники Служби безпеки України, Національної поліції та Офісу генерального прокурора вважають, що до організації вбивства Андрія Парубія «можуть бути причетні російські спецслужби» – про це йдеться в повідомленні СБУ 1 вересня.







