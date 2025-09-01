Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Суспільство

У Києві вшановують пам’ять Андрія Парубія. У Львові триває панахида

На Майдані Незалежності у Києві вшанували пам'ять Андрія Парубія, 1 вересня 2025 року
На Майдані Незалежності у Києві вшанували пам'ять Андрія Парубія, 1 вересня 2025 року

На Майдан Незалежності у Києві 1 вересня зібралися люди, щоб вшанувати віддати належне пам'яті українського політики, колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Вечір пам' яті Андрія Парубія, Київ, 1 вересня 2025 року
Вечір пам' яті Андрія Парубія, Київ, 1 вересня 2025 року

Також вшанувати пам’ять ексспікера Верховної Ради прийшли політики, громадські та культурні діячі. Зокрема, п’ятий президент України Петро Порошенко.

ми будемо продовжувати нашу справу...

«Для мене важливо бути тут, тому що я була на Майдані, коли була юною. Я пам’ятаю Андрія Парубія і мені дуже боляче, що його більше нема з нами. Але я думаю, що завдяки йому ми будемо продовжувати нашу справу», – сказала Радіо Свобода одна з учасниць акції в Києві.

На вечір пам’яті зібралися колеги політика по парламенту, сотні киян та гостей міста.

Вечір пам' яті Андрія Парубія, Київ, 1 вересня 2025 року
Вечір пам' яті Андрія Парубія, Київ, 1 вересня 2025 року

Люди несли свічки та квіти до світлини із зображенням Парубія, паралельно велась трансляція зі Львова, де проходить панахида.

Заупокійна молитва за Андрієм Парубієм, Львів, 1 вересня 2025 року
Заупокійна молитва за Андрієм Парубієм, Львів, 1 вересня 2025 року

Панахида за Андрієм Парубієм у Львові триває в соборі святого Юра, передає місцева кореспондентка Радіо Свобода.

Львіська міська рада повідомляла, що похорон Парубія відбудеться 2 вересня у цьому ж соборі. Загальноміська церемонія прощання відбудеться орієнтовно о 13:30 на площі Ринок. Політика поховають на Личаківському цвинтарі.

Читайте також: Під час допитів підозрюваний у вбивстві Парубія зізнався у скоєному і розповів про свої контакти з РФ – джерела

Учасника Революції Гідності, політика, народного депутата кількох скликань, колишнього секретаря РНБО, спікера Верховної Ради з 2016 по 2019 рік Андрія Парубія застрелили у Львові 30 серпня. Як повідомила кореспондентка Радіо Свобода, Парубія вбили на вулиці Єфремова у Львові, неподалік від місця, де він жив. На місці вбивства знайшли вісім гільз.

Вечір пам' яті Андрія Парубія, Київ, 1 вересня 2025 року
Вечір пам' яті Андрія Парубія, Київ, 1 вересня 2025 року

Співробітники Служби безпеки України, Національної поліції та Офісу генерального прокурора вважають, що до організації вбивства Андрія Парубія «можуть бути причетні російські спецслужби» – про це йдеться в повідомленні СБУ 1 вересня.



Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG