Донбас. Головне за день: боєприпаси з «хімією», вибухи в Донецьку, евакуація з Селидового

Коротко про головні події 20 лютого, що важливі для українського Сходу.

Фронт

На Донеччині та Запоріжжі російські війська поновили застосування отруйних речовин, заявив командувач ОСУВ «Таврія» Олександр Тарнавський.

«Зокрема, і на Запорізькому напрямку, і на Донеччині росіяни поновили застосування отруйних речовин: зафіксовано загалом 4 скиди гранат із хімічною речовиною сльозогінно-задушливої дії» , – уточнив Тарнавський.

Аналітики проєкту DeepState зафіксували просування російських військ східніше села Ласточкине біля Авдіївки і повідомили про невдалу атаку колони агресора на село: була знищена баггі із 8 російськими розвідниками, а потім 6 БМП та особовий склад загарбників.

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На Мар'їнському напрямку українські військові відбили найбільше атак у Донецькій області – 21 – у районах Георгіївки, Новомихайлівки та Побєди, зазначили у Генеральному штабі ЗСУ.

українські військові відбили найбільше атак у Донецькій області – 21 – у районах Георгіївки, Новомихайлівки та Побєди, зазначили у Генеральному штабі ЗСУ. На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 14 атак в районах Богданівки поблизу Часового Яру, а також Іванівського, Кліщіївки та Андріївки поблизу Бахмута.

ЗСУ відбили 14 атак в районах Богданівки поблизу Часового Яру, а також Іванівського, Кліщіївки та Андріївки поблизу Бахмута. На Авдіївському напрямку агресор 9 разів атакував позиції українських військ у районах Ласточкиного (селище у близько 3 км на захід від Авдіївки), а також Первомайського, Невельського та Севєрного південніше Авдіївки.

агресор 9 разів атакував позиції українських військ у районах Ласточкиного (селище у близько 3 км на захід від Авдіївки), а також Первомайського, Невельського та Севєрного південніше Авдіївки. На Лиманському напрямку українські війська відбили 6 атак в районах села Терни (Донецька область) та Білогорівка (Луганська область).

українські війська відбили 6 атак в районах села Терни (Донецька область) та Білогорівка (Луганська область). На Новопавлівському напрямку агресор намагався атакувати в районі села Старомайорське на південь від Вугледара.

Обстріли Росією цивільних

Упродовж минулої доби через обстріли російських військ на Донеччині цивільні особи не постраждали, зазначив керівник регіону Вадим Філашкін.

5 разів упродовж доби російські війська обстріляли населені пункти Покровського та Бахмутського районів.

З лінії фронту евакуювали 117 цивільних осіб, зокрема 17 дітей.

Евакуація на Житомирщину

44 цивільних особи з Селидівської громади евакуювалися до Житомирської області із подальшим розселенням, зазначили у Селидівській військовій адміністрації.

Евакуація відбулася за підтримки волонтерів благодійного фонду Save Ukraine.

Вибухи в Донецьку

У центрі окупованого російськими військами Донецька пролунали вибухи.

Повідомляли про дві хвилі обстрілів: у першій хвилі прильоти фіксували на перетині проспекту Панфілова та вулиці Університетської.

За повідомленнями окупаційної влади, одна жінка загинула, п'ятеро людей були поранені.

Спочатку проросійські пабліки писали про нібито обстріл з РСЗВ HIMARS, згодом – вже про артилерійський удар із застосуванням боєприпасів калібром 155 мм з напрямку села Карлівка Покровського району.

Обидві ці версії самі ж користувачі проросійських пабліків піддали сумніву. Також Радіо Донбас Реалії показали фото вирви військовим і воєнкорам: ті підтвердили, що її розмір свідчить про застосування міномета чи навіть гранатомета.

Максимальна дальність стрільби гранатометів – один километр, мінометів – не перевищує 10 км. Ще до виходу з Авдіївки українська артилерія такого типу не могла дістати до Донецька, а тепер лінія зіткнення ще далі відсунулась від західного краю Донецька.

Від другої хвилі обстрілів, як заявили в окупаційній адміністрації, одна людина була поранена. Вирва утворилася біля бібліотеки імені Крупської, поруч з якою розташована будівля Донецької ОДА, де після окупації регіону Росією засідає так званий «уряд «ДНР».

Окупаційна влада повідомила про постраждалу жінку. Українська сторона обстріл Донецька не коментувала.

Обстріли Донецька Оскільки Донецьк з 2014 року окупований і туди не мають доступу законні органи слідства, а з 2022-го і моніторингова місія ОБСЄ, обставини обстрілів точно встановити, як правило, не вдається. Українська влада неодноразово заявляла, що на окупованих територіях України вражає лише військові цілі – склади боєприпасів, озброєння, техніки, місця розташування особового складу армії РФ, об'єкти логістики тощо. Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) багато писали про розміщення вогневих точок армії Росії на території самого міста або у передмісті Донецька: звідти всі 9 років війни на Донбасі вівся вогонь по містах поблизу лінії зіткнення – Мар’їнці, Красногорівці, Авдіївці. Вже під час масштабного вторгнення, 2023-го, війська РФ вели безпосередні сухопутні атаки з Донецька на Авдіївську промзону та Мар’їнку. Також раніше фіксувалися випадки, коли підконтрольна Росії адміністрація Донецька видавала за українські обстріли міста удари, завдані насправді з окупованої території. Найвідомішим таким випадком є мінометний обстріл тролейбуса у мікрорайоні Боссе 22 січня 2015 року, коли одне проросійське угруповання завдало удару по іншому (дальність міномета виключала обстріл із підконтрольної Україні території). Або, наприклад, Донбас Реалії розповідали про удар російських угруповань по українських позиціях 16 квітня 2021-го, який було видано пропагандою за український удар по Ясинуватій, користуючись тим, що вибух було добре чути в місті. Експерти фіксували такі самообстріли і згодом. За словами журналіста з Донецька Дениса Казанського, поруч із прицільними ударами ЗСУ по військових об'єктах РФ є і певні хаотичні обстріли міста, які ведуться вочевидь не там, де є військові цілі. Журналіст припускає – російські війська намагаються супроводити українські обстріли додатковими ударами по цивільних, аби створити враження неприцільності роботи українських військових. Казанський публікував кілька таких прикладів у своєму телеграм-каналі, зокрема, відео від городян, на яких зафіксовано, що обстріли велись практично з території самого Донецька, тобто території, підконтрольній російській армії. Він пояснює: «Там відразу чути звук пострілу, який би з лінії фронту не було чути у центрі міста. І буквально за дві секунди – вже приліт. Це означає, що стріляють дуже поряд і не з території, підконтрольній українській армії». Ще одним фактором, який може спотворювати інформацію про обстріли, є активне використання Росією ППО над Донецьком. Через це неможливо зрозуміти, що було початковою метою снарядів: адже збиті боєприпаси падають у різних частинах міста. Роботу зенітних ракет РФ часто знімають на відео донеччани. Окупаційна адміністрація Донецька свідчення того, що ракети були збиті російською ППО або запущені з окупованої території, не коментує. Вона називає всі випадки українськими обстрілами та стверджує, що Київ обстрілює цивільних у Донецьку цілеспрямовано. Також немає інших даних про цивільних постраждалих, окрім повідомлень російської сторони, тому журналісти змушені посилатися на адміністрації, підконтрольні Росії.

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