Бійці ЗСУ «Гном», «Добрий» і «Псих» розповіли, як звільняли два села на Луганщині

Ольга Каленіченко

Минулого тижня знову після декількох місяців відносного спокою загострилася ситуація на Донбасі. Українська армія і бойовики звинуватили один одного в порушенні «режиму тиші», в Києві повідомили про декількох загиблих під час збройного протистояння в Луганській області. Загострення пов’язують із конфліктом в окупованому Луганську серед керівників угруповання «ЛНР», що визнане в Україні терористичним.​

Дістатися до звільнених сіл можна тільки на джипах по бездоріжжю. Дорога, якою раніше їздили місцеві жителі, закрита – вона проходить через окуповану територію.

Село– не багатолюдне. Зайвий раз місцеві з військовими намагаються не спілкуватися. Щоправда, майже щодня приходять до медпункту за допомогою.

Медик Ілля говорить, що насамперед пункт призначений для військових, але відмовити місцевим людям у допомозі не можна. Щонайменше тому, що їм потрібно довести, що українські військові – це не зло, як їм вселяли по російському телебаченню.

Села розташовані «сірій зоні», але бойовики часто використовували їх як свою позицію, кажуть вони.

«Кожен будинок вони могли використовувати як укріплення. Але нам заборонялося вести вогонь, звісно, і не хотіли по мирних жителях. Тому постійно відчували певний дискомфорт через це», – говорить командир взводу технічної розвідки 24-го штурмового батальйону з позивним «Гном».

Як вирішити цю проблему, командування думало давно, говорить боєць. Чекали слушного моменту. І він настав. До села близько підійшла група розвідки з боку «ЛНР». Українське командування вирішило прийняти бій.

«Зав'язався стрілецький бій. Ми їх почали переслідувати до околиць селища. Потім протиснули через село. І старший командир вирішив залишатися в населеному пункті», — повідомив «Гном».

Вранці того ж дня військові провели зачистку.

«Ми пройшлися по всіх будинках, – розповідає командир резервгрупи 24-го штурмового батальйону з позивним «Добрий». – Я особисто заходив, спілкувався з кожним місцевим жителем. Ми переписували, хто тут живе. Звіряли з тими списками, які нам дала Новолуганська сільська рада. Переписували все: вік, стан здоров'я, які гуманітарні проблеми».

У будинках було знайдено покинуте спорядження: берці, знеболювальні та патрони.

Вівся провокаційний вогонь в наш бік, щоб ми давали відповідь по селу, по мирних жителях. Але нічого їм не вдалося. У підсумку село наше, а їх тут немає

«Виявили запаси патронів. Калібром 5.45 на 39. Ми всі озброєні зброєю 7.62 стрілецькою. Цей будинок слугував як основа для спостерігачів. Швидше за все, звідси вівся провокаційний вогонь в наш бік, щоб ми давали відповідь по селу, по мирних жителях. Але нічого їм не вдалося. У підсумку село наше, а їх тут немає», – заявив боєць 24-го штурмового батальйону з позивним «Псих».

Розуміючи, що бойовики будуть вести по них вогонь, свої позиції українські військові вирішили спорудити навколо села. Бійці впевнені, що вдале розташування і жорстке реагування українських військ зведуть нанівець всі спроби противника відвоювати село назад.

Оригінал матеріалу — на сайті спецпроекту «Настоящее время»