Сегодняшний День вышиванки отметили в Краматорске торжественным маршем по центральной улице города. Но ещё с самого утра некоторые горожане оделись в украинские национальные сорочки с вышитым орнаментом. Сменить имидж людей побудили различные мотивы.

Люди в украинской национальной одежде начали появляться на улицах Краматорска с утра. На вопрос, зачем, отвечали просто: «Потому что я – украинец!». Большинство школьников одели вышиванки в «добровольно-принудительном» порядке, хотя для многих это не стало проблемой.

Восьмиклассница Евгения Гунько говорит, что вышиванку купила недавно за 215 гривен и сегодня одела её впервые. Но делать это её никто насильно не заставлял.

«У нас в школе сегодня день вышиванки. И все должны прийти в вышиванке. Я одела её сегодня не потому, что надо. Просто мне нравится моя сорочка, и я считаю, что если ты патриот, ты должен носить национальную одежду», – рассказывает Евгения.

Переселенка из прифронтовой Марьинки Алина Певная, переезжая в мирный Краматорск, взяла с собой всю коллекцию вышиванок. Женщина говорит, что носит их по любому поводу, не только в этот день.

Это – генетический код украинцев. Это – мой генетический код

«Это – генетический код украинцев. Это – мой генетический код. Я вообще очень люблю вышиванки. Это не единственное платье в моём гардеробе. У меня есть три вышитых платья и четыре вышитых блузки. Это моя душа, это моя жизнь, мне это нравится. Мне так удобно», – делится мыслями женщина.

На центральном рынке города очередей за вышиванками нет. Все, кто хотел, уже купили. Стоят они от 250 гривен и выше. Сорочки с ручной вышивкой ценятся выше и стоят около тысячи гривен. Покупают по разным причинам: кто-то говорит, потому что заставили, а кто-то из-за большого желания.

Некоторым – хоть маленькая, хоть большая – лишь бы взять для отчётности, мол, что мы пришли в вышиванке

«Пытаются купить подешевле, и говорят, нам на один день. Либо на два дня. «Нас заставили в школе». А некоторые специально приходят, следят, чтобы они красиво выглядели. Сразу видно, что покупают сознательно, для себя. Чтобы было по душе, чтобы красиво сидела. А некоторым – хоть маленькая, хоть большая – лишь бы взять для отчётности, мол, что мы пришли в вышиванке», – признается продавец Максим Анисимов.

В местном музее истории готовят выставку украинской вышиванки. Здесь представлены сорочки едва ли не вековой давности.

Историки говорят, что украинская вышивка так же разнообразна, как и местность, где вышивали сорочки.

Люди издавна вышивали то, что видели вокруг себя

«Люди издавна вышивали то, что видели вокруг себя. А природа, которая нас окружает, разная. Если на Западной Украине горы и леса, даже сам ландшафт диктует рисунок со строгими геометрическими фигурами треугольной формы. У нас степи, заполненные цветами. Хотя геометрический орнамент древнее. Растительность на сорочках начали изображать немного позднее», – говорит старший научный сотрудник музея истории города Алёна Палёная.

Лишь в конце 19-го века разница между восточным и западным стилем вышивки начала стираться. Орнаменты потеряли символизм и превратились просто в украшение блуз, сорочек или платьев.

Вечером Краматорск представил все великолепие украинкой вышиванки во время торжественного марша по одной из центральных улиц города.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)