Румунія та Болгарія хочуть збудувати п’ять мостів через Дунай: а Україна?

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Днями європейську (а отже, від 23 червня 2022, сюди включаємо і українську!) пресу обійшло повідомлення про намір Румунії та Болгарії збудувати п’ять мостів через Дунай . Дві держави вкладуть у будівництво власні кошти, чимало додасть і Європейський Союз.

Мости поліпшать транспортне сполучення на континенті по лінії Північ-Південь. Це важливо для торгівлі, для туризму, а нині, у світлі загрози тоталітарного російського мілітаризму, і для безпеки.

Де українські мости?

Наміри сусідів не повинні пройти непоміченими для українського уряду і для українського суспільства. Багато хто пам’ятає, мабуть, як у 2018 році тодішні президент України та прем’єр Болгарії оголосили про план збудувати українсько-румунсько-болгарський транспортний коридор, починаючи з мосту між нашою Орлівкою на Одещині та Ісакчею в Румунії.

Плани збереглися в інтернеті, але в реальності Дунай біля Орлівки і далі можна перетнути лише човном чи поромом.

Дивуватися тому фактові, що на нижньому Дунаї мало мостів, не варто. Річка широка і примхлива. Перший, так званий Костянтинів міст, було споруджено через її води візантійцями в 328 році (він простояв чотири десятиліття), а наступний, між Румунією та Болгарією, лише в 1954 році.

Та чи означає це, що дунайській державі, Україні, достатньо ненадійного порому для зв’язків із супер важливим румунським сусідою, що сміливі плани 2018-го треба відправляти в архів?

Ще в 2020 році наші сусідні країни домовилися про будівництво мосту через іншу прикордонну річку, Тису на Закарпатті. Фінансує знову ж таки Брюссель.

Мимоволі з’являється питання: чи не допоможуть в Євросоюзі додати до п’яти болгарсько-румунських хоча б один українсько-румунський міст на спільному відрізку довжиною у 180 кілометрів?

Питання особливо актуальне з огляду на небезпеку для усього європейського континенту з боку Москви. Звідти погрожують то Вільнюсу, то Бухаресту.

Міст через Дунай в українській його частині забезпечить перевезення вантажів з Південної Європи, стане ще одним експортним каналом для постачання українських агропродуктів.

Про це мають почути у Брюсселі

Для досягнення результату про інтереси Києва мають почути в Брюсселі. До їх адвокації доцільно підключити громадянське суспільство. Своє слово мають виголосити засоби масової інформації та соціальні мережі.

Скептики скажуть: які мости під час війни? Насправді усе навпаки: мир усе одно настане після нашої перемоги, і відбудовувати країну вже зголосилася уся Європа. А в разі нової загрози з півночі мостом піде допомога.

Європейська дорога, яка відкрилася Україні кілька днів тому після десятиліть переговорів і років аргументації, буде успішною лише для наполегливих і креативних.

Наші мости постануть, якщо ми їх будуватимемо. Словом і ділом.

Андрій Веселовський – український дипломат, експредставник України при ЄС

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