Коротко о главных событиях 21 июля, которые важны для украинского востока.

Ситуация на фронте

Штаб ООС сообщает о 14 нарушениях режима прекращения огня со стороны российских гибридных формирований за 20 июля. Один украинский военный ранен в ходе обстрелов. Сегодня боевики стреляли дважды. Один украинский военный подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Его состояние удовлетворительное. Группировки «ДНР» и «ЛНР», в свою очередь, обвиняют ВСУ в обстрелах своих позиций.

Отметили 7-ю годовщину освобождения

Рубежное и Торецк отмечают годовщину освобождения от подконтрольных России группировок. В городах прошли торжественные мероприятия, ветераны и местные жители почтили память погибших воинов.

Пожар на АКХЗ

На территории Авдеевского коксохима утром произошел пожар. По данным ГСЧС, загорелась конвейерная лента коксового цеха № 1. Пожар был ликвидирован. Пострадавших нет.

5-й этап вакцинации

В Украине начался пятый этап вакцинации против COVID-19, сообщает МОЗ. Вакцинироваться могут теперь все желающие граждане старше 18 лет, а также иностранцы. Записаться на вакцинацию можно в любом пункте или центре массовой вакцинации. Жители ОРДЛО и Крыма также могут привиться в пунктах вакцинации на подконтрольной украинской власти территории.

Последствия непогоды

Около 13 часов на границе Донецкой, Луганской и Харьковской областей прошел ураган с сильным шквальным и порывистым ветром. В результате этого в больнице Сватово упала водонапорная башня, частично сорвало крышу над хирургическим отделением местной больницы. Около 24 тысяч человек в 30 населенных пунктах Донецкой области остались без электроснабжения в результате непогоды, сообщает ГСЧС в Донецкой и Луганской областях.

И еще в регионе

Укрзализниця в августе запускает дополнительные рейсы поезда Киев-Попасная. Решение связано с увеличением спроса со стороны пассажиров. Поезд будет курсировать ежедневно.

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