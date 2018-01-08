Смерть затриманого протестувальника викликає занепокоєння долею затриманих в Ірані 

Смерть молодого іранця, якого затримали нібито за його участь у протестах проти естеблішменту, посилила побоювання жорстокої офіційної репресії проти затриманих протестувальників та інших людей, яких влада сприймає як дисидентів після найбільших вуличних демонстрацій в Ірані за останні майже десять років.

Сьомого січня іранські активісти, які розслідують долі затриманих під час протестів та заворушень, що вибухнули наприкінці минулого місяця, повідомили про смерть 22-річного Сіна Ґанбарі у в’язниці через «невідомі причини».

Активісти, серед яких юристи й волонтери, включаючи осіб, яких затримували і під час минулих придушень (наприклад, тих, що були проведені після сумнівних президентських виборів 2009 року) заявляють, що інші затримані після звільнення проінформували їхні самопроголошені комітети про смерть Ґанбарі.

Після непідтверджених повідомлень, 8 січня голова тюремної адміністрації в Тегеранській провінції заявив, що Ґанбарі повісився у в’язниці.

«6 січня, вранці в субботу, один із ув’язнених, Сіна Ґанбарі, син Алі Акбара, пішов у санвузол в карантинній секції і повісився», – повідомив Мостафа Могебі напівофіційному новинному агентству ISNA.

За словами Мохебі, прокурор приїхав до в’язниці й провів бесіду з «охоронцями в’язниць та іншими інформованими», а також видав «необхідні накази».

Активістський комітет через заяву журналіста й реформатора, активіста Мехді Махмудіана, який провів деякий час у в’язниці в 2009 році, повідомив, що Ґанбарі утримували в карантинній частині в’язниці Евін у Тегерані, де часто перебувають затримані перед переведенням до загальної варти.

Побоювання ще одного Кахрізаку

Махмудіан відігравав важливу роль в інформуванні громадськості про численні зловживання в центрі утримання під вартою Кахрізак у 2009 році.

Двоє іранських законодавців згодом підтвердили смерть Ґанбарі і припустили, що молодий чоловік здійснив самогубство під час затримання, але деталей не надали.

«Цього 22-річного молодого юнака заарештувала поліція. Мені повідомили, що він покінчив життя самогубством у в’язниці», – заявив парламентарій-реформатор Таєбех Сіаваши, якого цитує інформаційна агенція ILNA.

Інший законодавець Махмуд Садегі зробив аналогічну заяву для Etemadonline, зазначивши, що йому повідомили через неназваного «службовця розвідки» про те, що Ґанбарі покінчив життя самогубством у Евіні.

У Twitter Садегі попередив іранських чиновників про повторення подій після протестів 2009 року, коли з’явилися повідомлення про затриманих у центрі ув’язнення в Тегерані, яких піддавали катуванням і гвалтуванням. Як повідомляють правозахисні групи, принаймні троє із цих затриманих загинули внаслідок катувань.

«Я попереджаю президента [Хасана Рухані] разом із судовими чиновниками та розвідковими високопосадовцями про другий Кахрізак», – написав Садегі.

Повідомлення про принаймні 22 інших смертей зареєстрували у зв’язку з протестами в грудні-січні, проте звіт про Ґанбарі став першим про смерть під вартою.

«Ця новина, наче ніж, що всадили у серця тих, чиї молоді люди перебувають у в’язниці», – сказав Мохаммед Агазаде, чий син, Сохіл Агазаде, перебуває серед 80 нещодавно заарештованих студентів.

«Навіть якщо [новини] правдиві, то що ви зробили їм, що вони обрали за краще померти, ніж терпіти ваші вчинки?», – запитав Агазаде в окремому твіті.

Як повідомляється, деякі із затриманих студентів не були серед протестувальників, однак обставини було важко підтвердити через офіційну секретність та обмеження звітності в Ірані.

5 січня іранський законодавець повідомив, що влада заявила про те, що більшість студентів заарештували і це – «запобіжний захід».

Іранська влада повідомила, що впродовж трьох днів заарештували не менш ніж 450 осіб після того, як протести почалися в західному Ірані наприкінці грудня. Подальші звіти показують, що по всій країні заарештували 1500 людей, за деякими оцінками навіть більше.

Свідки повідомили перській службі BBC, що в місті Ізех заарештували 400 жінок.

Повідомляється, що в останні дні звільнили десятки затриманих.

Проте сотні людей все ще залишаються під вартою, і офіційно про їхні умови мало що відомо.

Влада попередила деякі сім’ї заарештованих, щоб ті не говорили зі ЗМІ.

Серед арештованих – Касра Нурі, який раніше кілька років перебував у в’язниці за свою активність.

Його мати, Шокоуфех Ядоллахі, повідомила Радіо Вільна європа/Радіо Свобода, що Нурі не брав участі в жодному з протестів.

«Незрозуміло, чому його заарештували. Касра і троє його друзів пішли в лікарню Дей (в Тегерані), щоб відвідати друга, коли сили безпеки заарештували їх, використовуючи електричні шокери й стріляючи в повітря», – сказала Ядоллахі в телефонному інтерв’ю.

Вона додала, що її син перебуває в секції 209 у тюрмі Евін.

Ядоллахі, члени її сім’ї та інших затриманих зібралися перед в’язницею Евен, щоб закликати до звільнення їхніх родичів.

4 січня правозахисна організація Amnesty International закликала іранську владу «захистити сотні арештованих від катувань та інших форм недопустимого поводження».

«Зважаючи на тривожну шкалу поточної хвилі арештів, цілком імовірно, що багато з утриманих є мирними протестувальниками, яких свавільно затримали, і тепер вони опинилися в тюрмах, де умови є важкими і катування є загальним інструментом для отримання зізнань та покарання дисидентів», – заявив Філіп Лютер, директор з досліджень та захисту Amnesty International в країнах Близького Сходу та Північної Африки.

Оригінал публікації Голназа Есфандіарі – на англомовному сайті Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода