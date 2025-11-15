Україна як щит світу: в Києві збереться міжнародна конференція Crimea Global

У Києві з 17 до 18 листопада відбудеться Третя міжнародна конференція Crimea Global. Understanding Ukraine through the South – платформа, яка поєднує Україну з країнами Африки, Азії, Латинської Америки та інших регіонів світу навколо ідей справедливості, співпраці та солідарності. Як повідомляють у представництві президента України в АР Крим, ця подія проходитиме під гаслом Holding On, Speaking Out і буде присвячена зміцненню зв'язків країн-учасників через обговорення спільних викликів, щодо глобальної безпеки та наслідків російської агресії проти України. Про це інформує Крим.Реалії (проєкт Радіо Свобода).

Метою конференції є демонстрація стійкості українського суспільства, наголошення на ролі України як частини світової спільноти, а також посилення уваги міжнародних партнерів до питань деокупації Криму, звільнення громадянських заручників та повернення незаконно вивезених дітей. Захід покликаний стати майданчиком для обговорення нових форматів співпраці України з регіонами, які мають власний досвід колоніального минулого та боротьби за суверенітет.

Серед учасників представники країн: Демократична Республіка Конго, Кенія, Нігерія, Аргентина, Бразилія, Коста-Ріка, Мексика, Індія, Киргизстан, Малайзія, М'янма, Непал та інші. До Києва приїдуть експерти, науковці, журналісти, правозахисники, лідери громадської думки та міжнародні організації.

Символом конференції став Калкан Dünya (Дунья) — традиційний кримськотатарський щит, що уособлює захист, гідність та незламність. Втім, для України це більше ніж просто оборонний символ. На третій конференції Калкан уособлює всесвітній захист: від несправедливості, від колоніального минулого та від неповаги до прав людини.

Dünya (всесвіт) – закликає бачити в цьому панно модель світу, де центр – це справедливість, а довкола неї – народи, об'єднані спільною метою.

Для народів Африки Калкан може символізувати щити воїнів, які захищали свої землі та гідність, не лише зброєю, а й вірою у правду. Для країн Латинської Америки це образ опору системам гноблення та образ народного духу, здатний зупинити несправедливість. А для Азії знак гармонії, рівноваги та морального захисту, адже в багатьох східних культурах коло — це уособлення всесвіту, де порядок і світ залежать від людської мудрості.

Боротьба України — це боротьба не лише за власні межі

Для України Калкан є метафорою її ролі у світі: бути щитом для міжнародного права, свободи та для тих, хто вірить у силу справедливості.

Створений кримськотатарським художником Рустемом Скибіним, Калкан Dünya нагадує: боротьба України — це боротьба не лише за власні межі, а й за спільні цінності світу. Його візерунок – продовження традиції орнаменту, де кожен символ – як голос предків, які захищали свій дім та віру.

Робоча мова конференції – англійська. Кількість місць обмежена. Реєстрація доступна тут.

Організаторами виступають: представництво президента України в Автономній Республіці Крим/Офіс Кримської платформи, Центр з прав людини ZMINA, Медійна ініціатива з прав людини.