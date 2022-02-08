«Нагорода для Джемілєва важлива для всього світу»: що означає висування лідера кримських татар на Нобелівську премію

Сейм Польщі номінував лідера кримськотатарського народу, народного депутата України Мустафу Джемілєва на здобуття Нобелівської премії миру у 2022 році. Що означає це висунення? На що це може вплинути за часів, коли можлива нова російська агресія проти України? Яка роль Мустафи Джемілєва в історії Криму та кримських татар? Про це читайте у матеріалі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

На здобуття Нобелівської премії миру Мустафу Джемілєва номінувала віцеспікерка польського Сейму Малгожата Госевська, повідомив турецьке бюро «Кримських новин» польський правозахисник Петро Хлєбович.

Цю інформацію підтвердив і адвокат Микола Полозов, який представляє інтереси Мустафи Джемілєва у підконтрольних Росії кримських судах.

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар публічно подякувала Малгожаті Госевській за її ініціативу, зазначивши, що Мустафа Джемілєв «як ніхто гідний такої премії».

Лідера кримських татар раніше неодноразово висували на Нобелівську премію миру, але поки що вона йому не була присуджена.

Мустафа Джемілєв – один із найвідоміших радянських дисидентів. Він провів понад 15 років у в'язницях і таборах, домагаючись повернення кримськотатарського народу в Крим після сталінської депортації.

Мустафа Джемілєв в ефірі Радіо Крим.Реалії повідомив, що дізнався про своє номінування на Нобелівську премію миру з польських ЗМІ. Лідер кримських татар зазначив, що від висування на премію до її присудження існує «дистанція величезного розміру з багатьма перешкодами». У разі присудження йому премії це «стало б величезною підтримкою» для всього кримськотатарського народу та України, зазначає він.

– Премія Нобеля – найпрестижніша в усьому світі. І вона привернула б увагу світової спільноти насамперед до проблеми кримськотатарського народу та нашої країни (України – ред.). І, напевно, була б великою підтримкою зусиль України у боротьбі за відновлення своєї територіальної цілісності та суверенітету мирним шляхом. У цьому плані Нобелівська премія миру має значення для нашої країни.

Присудження Мустафі Джемілєву Нобелівської премії миру «було б дуже важливим» для Польщі та всього світу, сказав Радіо Крим.Реалії директор Центру міжнародного співробітництва адміністрації Любліна (Польща) Кшиштоф Становський.

Нобелівська премія миру для Мустафи Джемілєва була б дуже важливою для всього світу і стала б надією на те, що є шанс для людей, які хотіли б будувати світ без війни

– Дуже добре, що представник України, корінного народу цієї країни, може отримати Нобелівську премію миру. Це дуже важливо, оскільки для всього світу Мустафа Джемілєв – це приклад людини, яка ненасильницьким способом без зброї намагається досягти важливих для кримськотатарського народу, для всієї України політичних цілей. Наразі ми переживаємо загрозу чергового нападу на Україну (з боку Росії – ред.) та пам'ятаємо, що Крим – це Україна. Нобелівська премія миру для Мустафи Джемілєва була б дуже важливою для всього світу і стала б надією на те, що є шанс для людей, які хотіли б будувати світ без війни.

Український телеведучий, волонтер і політик Сергій Притула назвав номінування Мустафи Джемілєва на Нобелівську премію миру «жестом доброї дружньої волі» з боку влади Польщі. Таку позицію Притула озвучив Крим.Реалії.

– Для мене, відверто кажучи, Мустафа-ага – це людина, яка стоїть в одному ряду з Ганді (індійський національний герой – ред.), Нельсоном Манделою (експрезидент Південно-Африканської Республіки, національний герой країни – ред.). І я щиро бажаю, щоб ось ця людина, яка є уособленням волі та всіх можливих чеснот, отримала цю нагороду, яка його по праву.

Він був полум'ям, що привело кримських татар до повернення на батьківщину. Наразі він знову є тим полум'ям, котре знову приведе кримських татар до повернення на вільну батьківщину

Заступник директора Українського інституту, співавтор книги про Мустафа Джемілєва Алім Алієв в ефірі Радіо Крим.Реалії висловив думку, що висування лідера кримськотатарського народу на Нобелівську премію миру допоможе привернути увагу світової спільноти як до проблем анексованого Криму, так і всієї України.

– Висунення Мустафи Джемілєва на Нобелівську премію миру – це не лише про його заслуги за радянських часів. На той час він був полум'ям, що привело кримських татар до повернення на батьківщину. Наразі він знову є тим полум'ям, котре знову приведе кримських татар до повернення на вільну батьківщину. Важливо зазначити, що Нобелівська премія миру – це ще й про ненасильницький спротив, як кримські татари, як і мільйони людей в Україні, борються (в анексованому Криму – ред.) ненасильницьким шляхом за повернення своїх людей і своїх прапорів.

Український музикант, лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук у коментарі Крим.Реалії зазначив, що Мустафа Джемілєв заслуговує на Нобелівську премію миру, оскільки є «символом боротьби за свободу та рідну землю».

– Ідея номінувати Мустафу Джемілєва на Нобелівську премію миру має велике моральне значення і для всієї України, і для всього кримськотатарського народу. І я думаю, що це обов'язково треба зробити (присудити премію лідеру кримських татар – ред.). Я підтримую цю ідею.

На думку кримськотатарського режисера Нарімана Алієва, Мустафа Джемілєв «як ніхто інший» може представити Крим та загалом Україну широкому загалу. Режисер упевнений, що висування лідера кримських татар на здобуття премії «допоможе розповісти світові» про анексований Крим і проблеми, з якими стикаються кримські татари в російських реаліях, а частина з них – у місцях вимушеного переселення після подій 2014 року.