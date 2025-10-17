НАЖИВО. Зустріч Зеленського і Трампа у США: трансляція і обговорення

Зустріч у Вашингтоні

Як досягти припинення вогню? Як розпочати шлях до завершення російсько-української війни?

Саме це є головними темами зустрічі у США Дональда Трампа і Володимира Зеленського 17 жовтня.

Цю зустріч, заяви, які прозвучать, пресконференцію президентів США і України – Радіо Свобода транслюватиме і обговорюватиме у прямому ефірі програми Свобода LIVE:

Трамп-Путін-Орбан

Перед тим, як зустрітися із Володимиром Зеленським, Дональд Трамп мав 16 жовтня телефонну розмову із очільником Росії Путіним: вони домовилися про зустріч у Будапешті.

Трамп заявив, що його зустріч з російським керманичем відбудеться найближчим часом:

«Я б сказав, протягом двох тижнів або близько того, досить швидко»

Натомість російська сторона не називала ймовірних строків зустрічі.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що він готовий прийняти зустріч Трампа і Путіна у Будапешті, а що вже «триває підготовка до мирного саміту США-Росія».

Які перспективи є в України отримати «Томагавки»?

Україна прагне отримати ракети «Томагавк» американського виробництва, щоб послабити військові зусилля Росії, завдаючи ударів по нафтових та енергетичних об'єктах глибоко всередині її території.

Українські військові експерти стверджують, що достатня кількість «томагавків» здатна здійснити перелом у війні і примусити Росію до переговорів про припинення вогню і досягнення миру.

Цю ідею підтримав, в коментарі Радіо Свобода і міністр оборони Швеції.

Дональд Трамп заявив, що США можуть надати крилаті ракети, дальність яких становить від 1250 до 2500 кілометрів, але він не оголосив про остаточне рішення і припустив, що має обговорити це з Путіним.

«Я міг би сказати: «Дивіться, якщо ця війна не буде врегульована, я можу надіслати [Україні] «Томагавки». Росії це не потрібно. Я думаю, що доречно порушити це питання», – заявив Трамп журналістам 12 жовтня, який висловив розчарування відмовою Росії припинити війну проти України.

І 16 жовтня під час телефонної розмови Трампа з очільником Росії, той сказав, що постачання Україні цих ракет завдасть «суттєвого» удару по відносинах Росії і США та шансах на мир в Україні», повідомив помічник очільника Кремля Юрій Ушаков.

Після розмови Трамп припустив, що внутрішні потреби США ускладнять постачання «Томагавків» Україні:

«Нам потрібні «Томагавки» і для Сполучених Штатів Америки, – сказав він журналістам. – У нас їх багато, але вони нам потрібні. Ми не можемо вичерпати їх для нашої країни... Тому я не знаю, що ми можемо з цим зробити»

