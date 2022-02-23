Ахметов повернувся до України – стверджує, що «не припиняє інвестиції»

Олігарх Рінат Ахметов повернувся до України після від’їзду до Женеви – про це свідчить відео видання «Українська правда», оприлюднене 23 лютого.

Ахметов не уточнив, скільки днів планує провести в Україні, але заявив, що планує «робити все для того, щоб її захистити» на тлі посилення російської загрози.

«Я не припиняю інвестиції, а продовжую інвестувати, і це мільярди доларів, в українську економіку, в нові робочі місця. І мені здається, від цього виграє Україна і кожен українець. Ми готові допомагати уряду, містам, де розташований наш бізнес», – сказав олігарх.

На питання щодо зустрічі президента Володимира Зеленського з представниками великого бізнесу, яку голова держави анонсував напередодні, Ахметов зазначив, що вона запланована на 18 годину.

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Ахметов додав, що 16 лютого приїхав до Маріуполя, тому що раніше в медіа лунали припущення, нібито в цей день Росія вдасться до подальшого вторгнення в Україну.

«Ви чули, що я інвестував мільярд доларів. Більше того, я приїхав не зі словами, що інвестую мільярд доларів – у нас підписані договори. А це міжнародні машинобудівні компанії. Тому я можу помилитися, 10-20 мільйонів більше чи менше, але, думаю, мільйонів 300 доларів ми вже проплатили. Ми не зупиняємо інвестиції в Маріуполь», – заявив він.

Олігарх відповів різко негативно на питання, чи намагалися з ним зв’язатися представники російської влади, сказавши, що це «взагалі виключено».

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21 лютого російський лідер Володимир Путін підписав укази про визнання незалежності територій, підконтрольних угрупованням «ДНР» та «ЛНР» і розпорядився, щоб російські збройні сили здійснили там «функції з підтримання миру».

22 лютого Державна дума та Рада федерації ратифікували договори про «дружбу та співпрацю» з угрупованнями «ДНР». Крім того, Рада федерації дозволила ввести туди російські війська.

США, Євросоюз, Велика Британія, Німеччина, а також Японія, Австралія та Канада запровадили санкції проти Росії через нову ескалацію агресії проти України.