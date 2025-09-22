Білецький каже про несправедливу мобілізацію та велику кількість заброньованих

Командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький погоджується з твердженням, що в Україні мобілізація несправедлива і наразі стосується переважно небагатих людей. Про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода, поширеному 22 вересня.

«Те, що в армії є якийсь відсоток людей середнього класу, високого достатку, це ж залишки 2022 року. Коли величезна кількість людей середнього класу, з бізнесу, айтішники, інженери пішли служити. Але вони пішли служити добровільно. Вони продовжують служити. Кого зараз в першу чергу гребуть? Села, невеликі населені пункти. Навіть в містах ніхто ж не цікавиться великими мережами спортзалів. Усі цікавляться автовокзалами, електричками і так далі. Місцями, де люди із сіл, із області приїжджають на роботу в обласні центри», – зазначив Білецький.

Така нерівність, на його думку, впливає на бажання людей іти до армії.

«А як це може не впливати? Це ж не гроші, це ж несправедливість іншого порядку. Я помру, а ти ні. Це абсолютна несправедливість. Це не соціальна нерівність – у тебе багато грошей, у мене мало грошей. Це одна справа. Неприємно, але що ж поробиш. А тут інша справа. Цю категорію забирають і вона думає, я буду проливати кров, ти не будеш проливати. Це набагато більша несправедливість», – сказав Білецький.

Військовий вважає, що в Україні забагато людей має бронювання: «У нас під бронюванням величезна кількість людей дивовижних категорій, які не мають жодного стосунку ані до критичної інфраструктури, ані до громадського транспорту, ані до військово-промислового комплексу. Давайте знову таки прямо казати: цю бронь купили або ці люди, або їхні фірми».

Рівень мобілізації в Україні зараз є стабільним, заявив раніше у вересні міністр оборони України Денис Шмигаль в інтерв’ю Sky News. «Рівень мобілізації в Україні за останні 12 місяців є абсолютно стабільним і має тенденцію до зростання. Ми мобілізуємо всю необхідну кількість особового складу, щоб покрити всі наші втрати і сформувати невеликі резерви», – сказав міністр.

17 липня 2025 року президент України Володимир Зеленський виступав у Верховній Раді під час представлення нової прем’єрки Юлії Свириденко. У відповідь на запитання народного депутата Олексія Гончаренка про строки служби й можливу демобілізацію військовослужбовців Зеленський заявив, що «військові повернуться додому, коли ми переможемо ворога».

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію.

В українському інформаційному просторі регулярно з’являються повідомлення про скандали між працівниками ТЦК і громадянами на вулицях міст і сіл. Негативна інформація про мобілізацію швидко поширюється соціальними мережами.

Неодноразово зазначалось, що це є наслідком інформаційно-психологічних операцій РФ.

Міністр оборони Денис Шмигаль в інтерв’ю BBC News Україна 30 липня заявляв, що в Україні мобілізація в майже більшості випадків проходить нормально, резонансних випадків – лише 5-10%.