У Білорусі повідомляють про смерть чоловіка, пораненого міліцією під час протестів

У військовому госпіталі Мінська вранці 19 серпня помер 43-річний житель Бреста Геннадій Шутов, поранений під час протестів, пише TUT.BY з посиланням на його родичів. Вони не могли знайти його дві доби.

Шутов зазнав вогнепального поранення в голову 11 серпня в районі Московської адміністрації Бреста. Спочатку його доправили в Брестську обласну лікарню, а потім вертольотом переправили до військового госпіталю в Мінськ.

Ані в госпіталі, ані в Міністерстві охорони здоров'я, ані в Міноборони білоруській службі Радіо Свобода не змогли прокоментувати ситуацію.

Дочка Шутова Людмила раніше розповідала, що її батько мав вогнепальну травму: «Важкі пошкодження мозку, лікарі не дають ніякого прогнозу».

У МВС Білорусі підтверджували, що в Бресті співробітники міліції стріляли на ураження в учасників акції протесту і одна людина була поранена. Таке рішення силовики ухвалили нібито через те, що «на співробітників міліції напала група агресивно налаштованих громадян з арматурою в руках, і попереджувальні постріли вгору їх не зупинили».

За даними видання TUT.BY, з 9 по 11 серпня в лікарні Бреста звернулися близько 100 людей із забиттям м’яких тканин, травмами рук і ніг, грудної клітки, живота. Госпіталізували 23 людей, деяким із них потрібні були операції.

Раніше стало відомо про загибель жителя Мінська Олександра Тарайковского і жителя Гомеля Олександра Вихора. 18 серпня МВС повідомило про смерть ще одного учасника протестів у Мінську: він загинув у результаті ДТП. Його імені офіційно не називають. Жодну з цих смертей силовики відразу не підтверджували.

Смерть Тарайковского МВС Білорусі намагалося представити як смерть «кримінальника» від саморобного вибухового пристрою. Пізніше з’ясувалося, що чоловік загинув від пострілу з боку силовиків: імовірно, йому в груди потрапила світлошумова граната.

25-річний Олександр Вихор помер у Гомелі після того, як його затримали силовики. У нього були проблеми з серцем, і, коли він довгий час провів у закритому автозаку, йому стало зле, допомогу йому вчасно не надали.

Керівниця правозахисного громадського об’єднання «Звено» Тетяна Гацура-Яворська розповіла в ефірі телеканалу «Настоящее время» (створений Радіо Свобода за участі «Голосу Америки»), що в Білорусі за час протестів загинули щонайменше п’ять людей, а семеро перебувають у критичному стані.

Ще 81 людина, за даними правозахисниці, вважається зниклою: ці люди можуть перебувати як в тюрмах, так і в лікарнях у тяжкому стані.

У Мінську й інших містах Білорусі від вечора 9 серпня тривають акції протесту. Люди протестують проти результатів виборів президента, на яких, за офіційними даними, перемогу здобув чинний голова держави Олександр Лукашенко. Він є президентом Білорусі вже 26 років.

Люди заявляють, що результати виборів, за якими Лукашенко отримав 80% голосів, а його головна конкурентка Світлана Тихановська – 10%, були сфальсифіковані.

Силовики у перші дні протестів жорстоко розганяли демонстрантів, били їх, застосовували гумові кулі, кийки, водомети, сльозогінний газ.

Західні лідери закликали владу Білорусі зупинити насильство. Зокрема, країни Люблінського трикутника – Україна, Польща та Литва – пропонували владі та суспільству Білорусі допомогу в налагодженні діалогу.

Лукашенко відмовився від пропозицій посередництва з-за кордону і заявив про зовнішнє втручання у справи Білорусі.