Британія: поліція затримала двох підозрюваних у нападі з ножами на пасажирів поїзда

Двоє людей напали з ножами на пасажирів поїзда, що прямував із Донкастера до Лондона, повідомляє британська транспортна поліція 2 листопада.

Це сталося увечері в суботу. Поїзд терміново зупинився на станції Гантінґдон, де поліція зайшла до вагонів і затримала двох чоловіків, повідомляє пресслужба. Вони залишаються під вартою.

Затримані – чоловіки 32 і 35 років, обидва народилися в Британії.

Із пораненнями госпіталізували десятьох людей, ще один згодом сам звернувся по допомогу. Згодом чотирьох постраждалих виписали з лікарні, двоє пацієнтів залишаються в критичному стані.





За даними поліції, наразі немає підстав припускати, що напад був терористичною атакою.

«Ми продовжуємо працювати над встановленням всіх обставин і мотивів інциденту. На цьому початковому етапі було б недоречно спекулювати щодо причин інциденту», – заявляє поліція.

Прем’єр-міністр країни Кір Стармер заявив, що «жахливий випадок» поблизу Гантінґдона «викликає глибоке занепокоєння».

Як передає канал «Настоящее время» з посиланням на британський мовник BBC, з 2011 року у Великій Британії в цілому зросла кількість злочинів із застосуванням холодної зброї, одна за попередній рік вона скоротилася на 1,4% – було зареєстровано 49 600 правопорушень.



