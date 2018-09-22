Предстоятелі Александрійської та Польської церков звернулися із закликом вирішити «церковні непорозуміння» в Україні

Патріарх Александрійський і всієї Африки Феодор ІІ та митрополит Варшавський і всієї Польщі Сава звернулися із закликом до «всіх, від кого залежить подолання церковних непорозумінь, пов’язаних із наданням автокефалії Українській церкві, зробити усе можливе для уникнення конфлікту через це питання».

Текст звернення, яке було підписане 21 вересня, опублікувало грецьке агентство церковних новин romfea.gr.

«Ми, глави двох помісних церков, які зустрілися на польській землі, усвідомлюючи відповідальність за життя святого православ’я в сучасному світі, його мир, єдність та дотримання догматичного і канонічного порядку, перед лицем випробувань, які переживає сьогодні православ’я в Україні, в дусі братньої любові закликаємо всіх, від кого залежить подолання церковних непорозумінь, пов’язаних із отриманням автокефалії Українською церквою, зробити все можливе для залагодження конфлікту через це питання та встановлення церковного ладу на українській землі. Звершуючи Божественну літургію у свято Різдва Пресвятої Діви Марії, ми молимося про єдність і мир українського народу. Разом із тим ми надсилаємо наші братні вітання главам помісних православних церков і всій повноті святого православ’я», – сказано у зверненні.

Яким саме чином має, на думку двох глав церков, бути залагоджений український церковний конфлікт, у документі не конкретизовано.

Патріарх Александрійський і всієї Африки Феодор ІІ відомий своєю прихильністю до Росії і Російської православної церкви, він носій низки російських державних і церковних нагород. Під час нещодавніх урочистостей у Кремлі з нагоди 1030-річчя хрещення України-Русі він, за повідомленнями російських ЗМІ, заявив, звертаючись до присутніх: «Ми молимося, щоб мир прийшов до українського народу, тому що ви єдиний народ, вийшли з єдиної купелі».

Польська автокефальна православна церква, за інформацією від представників її духовенства, у ставленні до ситуації навколо України дотримується радше нейтральної й вичікувальної позиції. Серед діячів цієї церкви, наближених до митрополита Варшавського і всієї Польщі Сави, ідеї автокефалії для української церкви не відкидають, але при цьому твердять, що з точки зору ПАПЦ поки що нема підстав говорити про офіційне надання статусу автокефалії православній церкві в Україні.

17 вересня президент України Петро Порошенко під час зустрічі з екзархами Вселенського патріархату заявив, що Україна вийшла на фінішну пряму в питанні отримання автокефалії православної церкви.

Минулого тижня в Російській православній церкві (РПЦ) заявили, що розірвуть євхаристійне спілкування з Константинопольським патріархатом у разі, якщо православна церква України отримає автокефалію.

Напередодні патріарх Української православної церкви Київського патріархату Філарет заявив, що після отримання автокефалії Українською церквою Московський патріархат скоротиться наполовину і в нього не буде підстав боротися за перше місце серед православних церков.

На його думку, саме через це Москва робить усе можливе, щоб протистояти визнанню автокефалії Української церкви.

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19 квітня Верховна Рада України проголосувала за постанову про звернення президента країни з проханням надати томос (церковний указ) про автокефалію православної церкви в Україні до Вселенського патріарха Варфоломія. Він, за традицією православного світу, має такі повноваження.

Через кілька днів президент України Петро Порошенко повідомив, що Вселенський патріархат почав процедури, необхідні для надання автокефалії Української православної церкви.

31 серпня предстоятель Російської православної церкви патріарх Московський Кирило відвідав Стамбул та зустрівся зі Вселенським патріархом Варфоломієм.

Як стверджував речник УПЦ Київського патріархату Євстратій Зоря, представникові російського православ’я не вдалося переконати Вселенського патріарха не надавати томос про автокефалію Українській православній церкві.

Нині в Україні працюють два екзархи Вселенського патріархату, завдання яких – подальша підготовка української церкви до отримання томосу про автокефалію.

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