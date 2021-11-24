Головне на ранок: Пентагон не коментує можливу відправку зброї Україні, почалась спецоперація на кордоні з Білоруссю

У Пентагоні відмовилися коментувати повідомлення ЗМІ про те, що буцімто Білий дім хоче відправити Україні додаткове озброєння, Прикордонна служба України почала спецоперацію «Полісся» на кордоні з Білоруссю, «Динамо» не вийде в євровесну.

Прикордонники почали спецоперацію на кордоні з Білоруссю

Прикордонна служба України повідомляє, що почала спеціальну операцію «Полісся» на кордоні з Білоруссю в рамках заходів із «нарощення охорони і захисту українського кордону з метою недопущення міграційної кризи і протидії протиправній діяльності».

За повідомленням, операція проводиться спільно з силами Національної гвардії, Національної поліції, ЗСУ й іншими задіяними резервами.

Перший заступник голови прикордонної служби Володимир Нікіфоренко заявив, що на українсько-білоруському кордоні зберігається загроза поширення міграційної кризи і ймовірність перенаправлення потоків мігрантів до України.

«Для подальшого реагування на можливе ускладнення ситуації спільно з взаємодіючими державними структурами узгоджено проведення спільної спеціальної прикордонної операції й опрацьовано відповідний план. І вчора ввечері вона офіційно розпочалася», – зазначив він.

За словами Нікіфоренка, головне завдання операції – не допустити, щоб нелегальні мігранти перетнули державний кордон і потрапили в Україну.

У прикордонслужбі повідомили, що контроль за режимом державного кордону «здійснюватиметься збільшеними прикордонними нарядами з одночасним нарощуванням сил і засобів на можливих напрямках спроб прориву груп незаконних мігрантів».

В охороні кордону активно застосовуватиметься для патрулювання і моніторингу авіація, безпілотні авіаційні комплекси, а також технічні засоби спостереження, додали у відомстві.

Крім того, планують «суттєво посилити» прикордонний режим вздовж українсько-білоруської ділянки державного кордону: встановлять контрольні пости на автомобільних дорогах, перевірятимуть автобусні й залізничні станції.

Напередодні у Державній прикордонній службі повідомили, що розпочав роботу міжвідомчий штаб з координації дій для посилення та захисту українського кордону.

Україна постала перед низкою викликів щодо безпеки своїх кордонів у звʼязку з військовою присутністю Росії біля кордонів з одного боку, і міграційною кризою на кордонах сусідніх Польщі та Білорусі – з іншого.

Коронавірус: в Україні виявили понад 14 тисяч нових випадків

В Україні 23 листопада виявили 14 325 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 1 183 дітей і 287 медпрацівників, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Також за минулу добу шпиталізували 4077 людей, 29 044 – одужали, 595 людей померли. Протягом доби здійснили 108,8 тисячі тестувань.

Найбільше нових випадків зафіксували в Києві (1743), Полтавській області (1060).

За весь час пандемії в Україні захворіли понад 3,3 мільйона людей, 82 913 – померли.

У Пентагоні відмовилися коментувати повідомлення про можливу відправку озброєння в Україну

У Пентагоні відмовилися коментувати повідомлення телеканалу CNN, який з посиланням на джерела в адміністрації США заявив, що на тлі посилення загрози російського вторгнення Білий дім розглядає можливість відправити до України додаткове озброєння і військових радників.

Як повідомляє «Голос Америки», офіційний представник Міністерства оборони США Антон Семельрот заявив, що «зараз» Пентагон не може анонсувати факт надання військової допомоги Україні.

«Як ми завжди говорили, ми постійно оцінюємо конкретні вимоги до [посилення обороноздатності] українських Збройних сил», – додав Семельрот.

Представник Пентагону нагадав, що, починаючи з 2014 року, США надали Україні допомогу у сфері безпеки на загальну суму понад 2,5 мільярди доларів, лише цього року на ці цілі було виділено 400 мільйонів доларів.

Тим часом, у Кремлі 23 листопада заявили, що Росія не має наміру «ні на кого нападати» і не виношує «будь-яких агресивних планів».

Телеканал CNN із посиланням на обізнані джерела напередодні повідомив, що адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість відправлення військових радників і додаткового обладнання, зокрема озброєння, в Україну на тлі побоювань через нарощування Росією сил поблизу українського кордону.

За даними телеканалу, допомога може передбачати відправлення в Україну протитанкових ракет Javelin, а також мінометів.

Крім того, розглядається можливість відправити системи протиповітряної оборони, такі як ракети Stinger, а Міністерство оборони США наполягає на тому, щоб деяке обладнання, яке мало вирушити в Афганістан, як, наприклад, вертольоти Мі-17, замість цього відправили в Україну.

Тим часом, джерела телеканалу кажуть, що деякі чиновники адміністрації стурбовані, що Росія може оцінити відправку військової техніки як серйозну ескалацію. І хоча США готові направити в регіон кілька військових радників, невідомо, чи хтось поїде до самої України, кажуть джерела.

Як повідомило минулого тижня американське видання Bloomberg, розвідка США поділилася з європейськими союзниками розвідувальними даними, які свідчать про ймовірну підготовку Росії до масштабного вторгнення на неокуповану територію України з кількох напрямків.

Президент України Володимир Зеленський заявив 10 листопада, що біля кордону з Україною перебувають майже 100 000 російських солдатів і що західні країни передають офіційному Києву інформацію про активні пересування російських військ поблизу українського кордону.

Франція та Німеччина 15 листопада застерегли Росію від заподіяння шкоди територіальній цілісності України – на тлі великої та незвичайної концентрації російських військ поблизу українських кордонів.

Генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив 16 листопада, що альянс продовжує тісно співпрацювати з Україною й надавати їй політичну й практичну підтримку.

У Білорусі визнали «екстремістським» найстаріше видання країни

Білоруська влада визнала телеграм-канал і соціальні мережі видання «Наша Нива» «екстремістськими матеріалами». Рішення ухвалили 23 листопада, коли найстарішому білоруському виданню виповнилося 115 років.

Ухвала передбачає до семи років позбавлення волі будь-кому, хто опублікує чи перепостить матеріали «Нашої Ниви».

Білоруська влада заблокувала інтернет-газету в липні та заарештувала її головного редактора Ягора Марціновича і журналіста Андрія Скурка. Обидва залишаються під вартою.

Загалом 29 білоруських журналістів перебувають під арештом, відбувають покарання або очікують суду, повідомила Білоруська асоціація журналістів.

Десятки новинних веб-сайтів були заблоковані в Білорусі, а незалежні ЗМІ закриті в рамках масштабного придушення мас медіа після безпрецедентних протестів, спровокованих президентськими виборами в серпні 2020 року. За підсумками цих виборів переможцем оголосили Олександра Лукашенка, для якого це вже шостий термін. Опозиція і Захід кажуть, що голосування було сфальсифіковане, щоб Лукашенко міг зберегти владу.

Уряд Лукашенка жорстоко придушив протести, заарештувавши тисячі людей і змусивши більшість провідних діячів опозиції виїхати з країни.

Влада також визнала екстремістськими сотні опозиційних Telegram-каналів і сайтів соціальних мереж, і будь-кому, хто користується такими сайтами, може загрожувати тюремний термін або штраф.

Футбол: «Динамо» не вийде в євровесну

Київське «Динамо» втратило навіть теоретичні шанси на продовження виступів у єврокубках навесні 2022 року. Це стало зрозуміло після того, як «Барселона» та «Бенфіка» зіграли внічию 0:0 у другому у вівторок матчі групи Е Ліги чемпіонів УЄФА.

Тепер в активі «Барселони» стало 7 очок, у «Бенфіки» – 5, і це означає, що навіть у разі перемоги в Лісабоні в останньому турі Ліги чемпіонів підопічні Мірчі Луческу не наздоженуть португальський клуб.

Раніше 23 листопада «Динамо» в Києві поступилося «Баварії» і залишилося на останньому місці з одним очком.

«Баварія» набрала вже 15 балів, і її першому місцю ніхто загрожувати не може.