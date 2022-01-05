Головне на ранок: на Донбасі понад добу зберігається тиша, у Казахстані уряд пішов у відставку на тлі протестів

У зоні бойових дій на Донбасі понад добу немає обстрілів; Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду на тлі протестів в країні; Українці витратили понад 700 мільйонів гривень з «тисячі за вакцинацію».

На Донбасі понад добу зберігається тиша – пресцентр Обʼєднаних сил

У зоні бойових дій на Донбасі понад добу зберігається тиша, відзначає пресцентр Обʼєднаних сил у ранковому зведенні 5 січня.

«Упродовж минулої доби, 4 січня, та станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано», – вказано в повідомленні.

Сайти підтримуваних Москвою угруповань «ДНР» та «ЛНР» також не містять повідомлень про бойові дії 4 січня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За останніми даними Збройних сил, від 14 квітня 2014 року станом на 17 жовтня 2021 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 719 військових, отримали поранення чи ушкодження 10 368 військовослужбовців ЗСУ.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч: щонайменше 3 3901 цивільних осіб, приблизно 4 200 українських військових та близько 5 800 членів незаконних збройних угруповань.

Програма єПідтримка: українці вже витратили 250 мільйонів «ковідних» виплат на книжки – уряд

Громадяни України, які отримали виплати за вакцинацію, витратили більше 700 мільйонів гривень, заявляє Кабінет міністрів 4 січня.

За даними уряду, за перші два тижні роботи програми «єПідтримка» понад 6,2 мільйона українців подали заявки на отримання виплат.

За словами міністерки економіки України Юлії Свириденко, програма була спрямована на підтримку тих секторів економіки, які найбільше постраждали від карантинних обмежень.

«Йдеться про креативні індустрії, спорт, книговидавництво, пасажирські перевезення тощо. Саме в цих сферах українці можуть витратити і уже витрачають нараховані кошти. І найбільшим попитом зараз користується придбання книжок, квитків у кінотеатри та залізничних квитків», – цитує Свириденко пресслужба Кабміну.

Відтак українці, які вже отримали виплати, витратили їх таким чином:

книжкові магазини – 250 мільйонів гривень

кінотеатри – 210 мільйонів

залізничні та авіа пасажирські перевезення – 90 мільйонів

театри, концерти та розважальні послуги – 87 мільйонів

спорт – 59 мільйонів

Загалом від початку дії програми з державного бюджету виплатили майже 6 мільярдів гривень.

19 грудня офіційно стартував проєкт «єПідтримка» для отримання однієї тисячі гривень за вакцинацію від COVID-19.

Щоб отримати спеціальну картку за програмою «єПідтримка» в застосунку банку або офлайн-відділенні, треба бути щепленим двома дозами вакцини й мати встановлений застосунок «Дія».

Отримані кошти можна витратити впродовж чотирьох місяців на подорожі, спорт, придбання книжок, відвідування культурних закладів. Банки розпізнають категорію при оплаті, тому витратити гроші на інші цілі, перевести їх на картку, зняти готівкою неможливо.

В Офісі президента заявили, що люди віком від 60 років зможуть витратити тисячу гривень на ліки – з січня 2022 року.

У Казахстані уряд пішов у відставку на тлі протестів

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду, повідомляє офіційний сайт глави держави. Тимчасово виконувати обовʼязки премʼєр-міністра буде Аліхан Смаїлов, перший заступник голови уряду.

Члени уряду продовжать виконання своїх обовʼязків до затвердження нового складу уряду.

Перед оголошенням про відставку уряду президент Токаєв запровадив надзвичайний стан і оголосив комендантську годину в Алмати (це колишня столиця і найбільше місто Казахстану) та Мангістауській області, де розпочалися протести.

Відставка уряду відбулася на тлі масових протестів у Казахстані, які розпочалися у місті Жанаозені Мангістауської області на заході країни. Спочатку демонстранти вимагали зниження цін на скраплений газ, яким заправляють автомобілі більшість жителів Західного Казахстану. З нового року цей вид палива подорожчав удвічі.

На третій день влада погодилася знизити ціни до необхідного рівня – до 50 тенге (це трохи більш як 3 гривні) за літр, проте протестувальники вже висували політичні вимоги, зокрема, йшлося про відставку уряду та відхід від керування державою 81-річного колишнього президента Нурсултана Назарбаєва, який нині формально є головою Ради безпеки Казахстану, але фактично контролює ухвалення всіх важливих рішень.

Сили коаліції під проводом США в Сирії завдали ударів по ракетних майданчиках – речник

Коаліція на чолі зі США, яка протистоїть угрупованню «Ісламська держава» в Сирії, 4 січня завдала ударів по обʼєктах, які становлять «безпосередню загрозу» на північному сході країни, повідомив речник коаліції.

Удари були завдані через день після другої річниці вбивства іранського генерала Касема Сулеймані, яка, за попередженням американських чиновників, може спровокувати збільшення числа нападів на війська США в Іраку та Сирії. Сили коаліції завдали ударів після того, як помітили «кілька місць запуску ракет».

Ракети були націлені на базу США під назвою Green Village у долині Євфрату, де бойовики угруповання «Ісламська держава» все ще активні, і сили США продовжують співпрацювати разом із «Сирійськими демократичними силами» (SDF), однієї з частин збройної опозиції режиму Башара Асада.