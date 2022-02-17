Головне на ранок: Захід не бачить відходу військ РФ від кордону з Україною, Аліна Паш відмовилась від участі в «Євробаченні»

США та НАТО заявили про збереження загрози з боку Росії щодо України, співачка Аліна Паш відмовилась від участі у пісенному конкурсі «Євробачення», до України прибуває очільниця МЗС Британії.

США та НАТО не бачать відведення військ Росії від кордону з Україною

США та НАТО не бачать відведення російських військ від кордону з Україною, загроза нападу зберігається, повідомили 16 лютого Держдепартамент та Білий дім.

Міноборони Росії раніше цього ж дня заявило, що частина військ, які брали участь у навчаннях у регіонах, що межують з Україною та в анексованому Криму, повертаються до місць постійної дислокації.

Президент України Володимир Зеленський під час перебування в Маріуполі наголосив, що Київ бачить лише невелику ротацію російських військовослужбовців, але відведення підрозділів не фіксується.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ на пресконференції після засідання міністрів оборони країн альянсу в Брюсселі зазначив, що ситуація на кордоні Росії та України продемонструвала кризу з безпекою в Європі. На засіданні міністри ухвалили заяву із закликом до Москви припинити нарощування військового угруповання навколо України.

Країни Заходу через розміщення біля кордонів з Україною великого російського збройного угруповання з кінця 2021 року заявляють про те, що Росія може готувати напад на Україну. Москва заперечує підготовку вторгнення. МЗС Росії неодноразово заявляло про нагнітання істерії.

Суспільне підтвердило: Аліна Паш не представлятиме Україну на «Євробаченні»

Організаційний комітет Національного відбору на участь у «Євробаченні-2022» припинив участь Аліни Паш у відборі через надання недостовірної інформації. Про це повідомив Суспільний мовник 16 лютого.

«Пункт 3.4. правил Національного відбору на участь у пісенному конкурсі «Євробачення–2022» передбачає, що у разі встановлення Суспільним факту подання учасником недостовірної інформації або приховання інформації чи інших істотних обставин щодо учасника, Суспільне має право припинити участь у Відборі учасника в будь-який час», – зазначають у пресслужбі Національної суспільної телерадіокомпанії.

Як додає Суспільне, підставою для рішення стала офіційна відповідь Державної прикордонної служби, за якою відомство не створювало документ про перетин адмінкордону з Кримом, що його команда Паш надала мовнику.

За повідомленням, співачка «висловила згоду з таким рішенням». Раніше Паш заявила про відмову від участі, згадавши про цькування та погрози.

Суспільне вказує на те, що правила дозволяють йому обрати представника України на «Євробаченні» з інших фіналістів відбору, але не уточнює, чи вже визначилося з кандидатурою.

12 лютого у Києві відбувся національний фінал відбору на «Євробачення-2022». Співачка Alina Pash у ньому перемогла із піснею «Тіні забутих предків». Користувачі в соцмережах розкритикували співачку за виступ в окупованому Криму в 2015 році, що є порушенням правил нацвідбору.

Суспільний мовник перед відбором заявив, що не бачить причин для дискваліфікації, оскільки Аліна Паш потрапила на півострів через адмінмежу з Херсонською областю.

Після відбору, втім, Державна прикордонна служба повідомила, що не видавала документ про нібито законний в’їзд до Криму, який Суспільному мовнику надала команда Паш. Відтак НСТУ анонсувала збори організаційного комітету для ухвалення подальшого рішення.

В Україну їде очільниця МЗС Великої Британії

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс 17 лютого відвідає Київ на запрошення українського колеги Дмитра Кулеби, повідомляє Міністерство закордонних справ України.

«Візит очільниці британського Форін Офісу спрямований на поглиблення відносин стратегічного партнерства між Україною та Сполученим Королівством, координацію подальших дій задля зміцнення безпеки на європейському континенті. Дмитро Кулеба та Ліз Трасс проведуть переговори щодо спільних заходів зі стримування РФ від подальшої агресії, практичної підтримки України з боку Сполученого Королівства у зміцненні обороноздатності нашої держави. Керівники зовнішньополітичних відомств обговорять широкий спектр питань стратегічного партнерства України та Великої Британії у безпековій сфері, включаючи кібербезпеку, а також в галузях торгівлі та інвестицій», – ідеться в анонсі зустрічі.

На Ліз Трасс у Києві очікували ще на початку лютого, але два тижні тому вона не змогла приїхати через захворювання на коронавірусну інфекцію нового типу.

Ще 6 лютого міністр закордонних справ Великої Британії заявила, що вважає неправдивими заяви Москви про відсутність у неї планів нового вторгнення в Україну.

«Активність Росії у спробах підірвати лад чи якось погрожувати Україні добре помітна. Дії Росії показують, що її заяви про відсутність намірів щодо вторгнення неправдиві. Ми та наші союзники залишаємося непохитними у підтримці України», – наголосила Ліз Трасс.

Того ж дня радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія може вторгнутися в Україну «будь-якого дня», і такий конфлікт матиме «величезну людську ціну».

15 лютого про відсутність ознак деескалації на українсько-російському кордоні заявили президент США Джо Байден і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ. 16 лютого таку ж тезу в інтервʼю Бі-Бі-Сі висловив президент України Володимир Зеленський.

Росія заперечує плани вторгнення. Міністр оборони Сергій Шойгу 14 лютого на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним сказав, що зараз відбуваються масштабні навчання, але більша їх частина невдовзі завершиться.

МЗС вимагає в Росії скасувати вирок Єсипенку та звільнити його

Міністерство закордонних справ висловило протест через вирок фрілансеру проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії Владиславу Єсипенку.

У відомстві рішення підконтрольного Росії суду в Криму назвали «безпідставним й політично вмотивованим», а також ще одним підтвердженням придушення свободи слова на окупованому півострові.

Міністерство також вказує на процедурні порушення під час слідства, застосування до журналіста тортур і ігнорування доказів його непричетності до дій, в яких його звинувачували.

«Рішення «суду» має бути скасовано, а Владислава Єсипенка, а також усіх незаконно утримуваних РФ громадян України негайно звільнено», – йдеться в заяві.

МЗС закликало міжнародну спільноту засудити судові переслідування українських громадян на окупованих територіях та «продовжити активну взаємодію, в тому числі в рамках Кримської платформи, на захист прав та свобод в Криму».

Підконтрольний Росії Сімферопольський районний суд окупованого Криму 16 лютого засудив фрілансера проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії Владислава Єсипенка до шести років колонії загального режиму і штрафу у розмірі 110 тисяч рублів.

Російська влада звинувачувала Владислава Єсипенка в незаконному зберіганні і перевезенні вибухового пристрою. Його затримали у березні 2021 року у Криму співробітники ФСБ Росії. Єсипенко стверджує, що його катували, зокрема електрикою, домагаючись свідчень.

Єсипенко під час виступу з останнім словом напередодні заявив, що вважає справу політичною.

Президент Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Джеймі Флай закликав «негайно звільнити» Владислава Єсипенка.

Головну нагороду Берлінале отримав іспанський фільм «Алькаррас»

Найкращим фільмом 72-го Берлінале стала картина «Алькаррас» іспанської режисерки Карли Симон, церемонія оголошення нагород відбулася 16 лютого.

Фільм розповідає про сім’ю, яка заробляла на життя збором персиків у селі Алькаррас у провінції Лейда. Родину змушують покинути землю, яку вона обробляла протягом шести десятиліть за безстроковою усною угодою. Після смерті землевласника дерева вирішили вирубати, а на їхнє місце поставити сонячні батареї. У фільмі знімалися непрофесійні актори.

«Сільське господарство є темою фільму і було основною причиною, через яку я вирішила його зняти. Мої дядьки вирощують персики в Алькаррасі, і вони, як і багато інших людей, потрапили у скрутну ситуацію, бо в наші часи дуже важко займатися сімейним фермерством. Я хотіла б, щоби люди про це знали», – пояснила Карла Симон.

Премію за найкращий сценарій отримав фільм «Рабіє Курназ проти Джорджа Буша» про бременську домогосподарку турецького походження, яка бореться за сина, звинуваченого у підготовці теракту.

Німецька акторка Мельтем Каптан, яка зіграла Рабіє Курназ, отримала премію за найкращу роль.

Найкращим режисером названа Клер Дені, яка представила в Берліні драму про любовний трикутник «По обидва боки леза».

Акторка Ізабель Юппер, нагороджена почесним «Золотим ведмедем» за внесок у кіномистецтво, не змогла приїхати до Берліна з Парижа, оскільки у неї діагностували COVID-19.

Санітарні заходи на фестивалі були суворими. У кінозали пропускали лише вакцинованих глядачів у захисних масках, журналістам необхідно було щодня здавати антигенний тест. Всі фестивальні вечірки і прийоми скасували.