Головне на ранок: Міноборони назвало число військ Росії на кордоні з Україною, Рада розгляне кадрові зміни в уряді 

Біля кордону України і на окупованих територіях Росія зосередила близько 90 тисяч своїх військових, каже Міноборони; В Україні за минулу добу виявили 23 393 нових підтверджених випадки COVID-19; на саміті ООН з клімату США заявили про прогрес у боротьбі з глобальним потеплінням.

Міноборони: біля кордону України і на окупованих територіях перебуває 90 тисяч російських військових

Міністерство оборони з посиланням на розвідку повідомляє, що станом на початок листопада біля кордону України і на окупованих територіях Росія зосередила близько 90 тисяч своїх військових.

«Міністерство оборони України уважно відстежує ситуацію, яка склалась поблизу державного кордону України з РФ та на тимчасово окупованих територіях Криму та Донецької і Луганської областей. Факти, що надаються розвідувальними органами України, знаходять своє підтвердження під час обміну інформацією з нашими партнерами щодо безпекової ситуації довкола України», – йдеться в повідомленні.

До складу угруповання російських сил входять війська 8-ї, 20-ї армій Південного і Західного військових округів, а також сили й засоби Чорноморського флоту РФ, кажуть у МОУ.

«Крім того, поблизу нашого кордону базуються окремі з’єднання та частини 4-ї, 6-ї армій військово-повітряних сил і протиповітряної оборони повітряно-космічних сил збройних сил Російської Федерації. На тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей розгорнуті й діють два армійські корпуси російських окупаційних військ», – повідомили у МОУ.

За даними відомства, протягом другого півріччя 2021 року поблизу кордону України командування збройних сил Росії провело низку широкомасштабних командно-штабних навчань.

У Міноборони кажуть, що до них залучали війська (сили) Південного і Західного військових округів, а також окремі частини та підрозділи 41-ї армії Центрального військового округу й повітряно-десантних військ збройних сил РФ.

Після завершення заходів оперативної та бойової підготовки частини і підрозділи 41-ї армії залишились у європейській частині Росії, зокрема, в районі населеного пункту Єльня, що у Смоленській області, на відстані близько 260 кілометрів від державного кордону з Україною, додали в МОУ.

«Слід зазначити, що Російська Федерація періодично вдається до практики перекидання та накопичення військових підрозділів з метою підтримання напруги в регіоні й політичного тиску на сусідні держави», – наголосили у міністерстві.

Американське видання Politico 1 листопада оприлюднило нові супутникові фотографії, які, за його даними, підтверджують нещодавні повідомлення про те, що Росія знову накопичує війська і військову техніку на кордоні з Україною.

Раніше кілька джерел, у тому числі авторитетне американське видання The Washington Post, написали, що останніми тижнями Росія відновила переміщення техніки та військових до кордону з Україною.

Газета із посиланням на неназваних співрозмовників серед американських та європейських посадовців зазначала, що це почалося після того, як Кремль завершив спільні з Білоруссю масштабні військові навчання «Захід-2021» півтора місяця тому.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України раніше заявили, що станом на 1 листопада додаткового перекидання російських підрозділів, озброєння і військової техніки до державного кордону з Україною не зафіксовано.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов у коментарі Радіо Свобода заперечив дані західних медіа про ймовірну концентрацію російських військ на кордоні з Україною і заявив, що «йде свідома дезінформація всього суспільства».

В Україні виявили понад 23 тисячі нових випадків COVID-19, 720 людей померли

В Україні за минулу добу виявили 23 393 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 1 406 дітей і 421 медпрацівник, повідомило вранці 3 листопада Міністерство охорони здоров’я.

Протягом дня 2 листопада шпиталізували 5 935 людей, 11 937 – одужали, 720 людей померли, було проведено понад 157,5 тисяч тестувань.

Найбільше нових випадків виявили у Києві (2024), Дніпропетровській (1935), Одеській (1858), Запорізькій (1558), Харківській (1374) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли понад 2,97 мільйона людей, 69 447 – померли.

Рада розгляне кадрові зміни в уряді 3 листопада

Верховна Рада України на своєму засіданні 3 листопада планує розглянути питання про звільнення п’ятьох членів Кабінету міністрів. Про це йдеться в порядку денному засідання.

Зокрема, народні депутати розглянуть звільнення:

Романа Абрамовського з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів України

з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олексія Любченка з посади першого віцепрем’єр-міністра – міністра економіки України

з посади першого віцепрем’єр-міністра – міністра економіки України Олексія Резнікова з посади віцепрем’єр-міністра – міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій України

з посади віцепрем’єр-міністра – міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олега Уруського з посади віцепрем’єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості України

з посади віцепрем’єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Андрія Тарана з посади міністра оборони України.

Про призначення нових кандидатів на ці посади в порядку денному 3 листопада не йдеться.

Раніше всі згадані урядовці написали заяви про відставки.

1 листопада народні депутати з владної фракції «Слуга народу» на своєму засіданні вирішили делегувати на посаду віцепрем’єр-міністра – міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірину Верещук. Вони також підтримали рішення президента України Володимира Зеленського щодо висунення кандидатури Олексія Резнікова на посаду міністра оборони замість Андрія Тарана.

Байден заявив про прогрес на кліматичному саміті і розкритикував лідерів Росії й Китаю

Президент США Джо Байден заявив, що на саміті ООН з клімату в Глазго був досягнутий історичний прогрес у боротьбі з глобальним потеплінням. Він також наголосив, що для лідерів Китаю й Росії було великою помилкою не з’явитися на цьому заході.

Виступаючи на пресконференції наприкінці дводенного саміту 2 листопада, Байден підкреслив нові зусилля, спрямовані на зупинку вирубки лісів до кінця десятиліття, скорочення викидів парникового газу метану, інвестування в нові технології та витрати на інфраструктуру чистої енергії.

«Я не можу пригадати жодних двох днів, коли б для клімату було зроблено більше, ніж ці два дні», – сказав президент США.

Байден протиставив позицію США, які взяли на себе керівництво кількома великими ініціативами на саміті, з позицією Росії та Китаю, лідери яких не з’явилися в Глазго.

Китай є найбільшим у світі джерелом викидів парникових газів, а Росія – четвертим за величиною.

«Ми приїхали... і цим вплинули на те, як решта світу дивиться на Сполучені Штати та їхню роль лідера», – сказав Байден.

Президент США додав, що відсутність лідера Китаю Сі Цзіньпіна на саміті є «великою помилкою».

Глобальне потепління – це «гігантська проблема, а вони пішли», сказав Байден. «Як вони могли це зробити і при цьому стверджувати, що грають роль лідера?», – додав він.

«Те саме з Росією і [Володимиром] Путіним», – продовжив Байден, додавши, що російська природа горить, а президент країни «мовчить» про це.

Байден намагався продемонструвати світові, що Сполучені Штати повернулися до глобальних зусиль проти зміни клімату, після того, як його попередник Дональд Трамп вивів США з Паризької кліматичної угоди 2015 року, метою якої є обмежити глобальне потепління 1,5 градусами Цельсія, порівняно з доіндустріальними рівнями.