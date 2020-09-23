Двоє військових підірвалися на вибуховому пристрої поблизу Пісків

У середу, 23 вересня, на Донбасі біля населеного пункту Піски не невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє українських військових. Про це повідомили у Оперативно-тактичному угрупованні «Схід».

Військові отримали осколкові поранення.

«Захисникам України надана домедична допомога, їх оперативно доправлено до лікувального закладу. Стан здоров’я воїнів середнього ступеня важкості», – мовиться у повідомленні.

Керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку з’ясовують обставини інциденту.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу і до 6 вересня українські військові не повідомляли про поранених та вбитих внаслідок бойових дій. Тоді внаслідок обстрілів на Донбасі один військовий загинув, ще один був поранений.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.